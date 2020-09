Claire Williams démissionne, la famille quitte l'écurie

Claire Williams a présenté sa démission de son poste de directrice adjointe de l'écurie britannique. Elle sera effective dimanche soir, à l'issue du Grand Prix d'Italie qui se déroule à Monza. Cette décision intervient deux semaines après l'annonce du rachat de l'écurie de Grove par le fonds d'investissement américain Dorilton Capital et marque la prise de recul définitive de la famille Williams, qui n'est plus propriétaire de l'équipe fondée par Frank Williams dans les années 70.

"C'est le cœur lourd que je démissionne de mon rôle au sein de l'écurie", annonce ce vendredi Claire Williams. "J'espérais poursuivre plus longtemps ma mission et préserver l'héritage de la famille Williams jusqu'à la prochaine génération. Cependant, notre besoin de trouver des investissements extérieurs cette année, en raison d'un certain nombre de facteurs, dont la plupart ne dépendent pas de nous, a débouché sur la vente de l'équipe à Dorilton Capital. Ma famille a toujours fait passer l'écurie et notre personnel avant le reste, et c'était absolument la bonne décision à prendre. Je sais que nous avons trouvé les bonnes personnes pour ramener Williams à l'avant de la grille et préserver l'héritage de Williams."

"J'ai pris la décision de quitter l'équipe afin de permettre à Dorilton de prendre un nouveau départ, en tant que nouveau propriétaire. Ce n'était pas une décision facile, mais je pense que c'est la bonne pour tout le monde. J'ai été énormément privilégiée de grandir avec cette équipe et dans ce monde merveilleux de la Formule 1. J'ai adoré chaque minute et je serai éternellement reconnaissante pour les opportunités qui m'ont été données. Mais c'est aussi un sport incroyablement difficile et je veux maintenant voir ce que l'avenir me réserve ailleurs. Plus important encore, je veux passer du temps avec ma famille."

"Je tiens à remercier Dorilton pour leur soutien et pour leur compréhension de ma décision. Je tiens aussi à remercier nos fans, qui sont restés derrière nous dans les moments difficiles. Williams a toujours été une famille, notre personnel est resté motivé dans des périodes difficiles, ce sont eux qui me manqueront le plus. Mon espoir véritable est que le processus que nous avons traversé leur apporte le succès qu'ils méritent. Enfin, je tiens à remercier mon père pour tout ce qu'il a donné à l'équipe, à la F1 et à notre famille."

Fille du fondateur Frank Williams, Claire Williams travaillait officiellement pour l'écurie depuis 2002, d'abord au niveau de la communication, avant de prendre des responsabilités grandissantes dans les années 2010. Directrice adjointe depuis 2013, elle était à la tête de l'écurie quotidiennement, son père conservant le titre de directeur d'équipe mais ayant pris du recul. Lui aussi quitte tout rôle officiel.

Représenté par son président Matthew Savage, Dorilton Capital dit "respecter totalement" la décision prise par Claire Williams avant d'ouvrir un nouveau chapitre, sans préciser qui prendra les rênes de l'écurie à partir de la semaine prochaine. "Nous sommes fiers d'amener le nom de Williams dans la prochaine ère de la F1 et nous remercions Sir Frank, Claire ainsi que la famille Williams pour cette opportunité de contribuer à l'histoire de cette grande marque britannique", conclut Savage.