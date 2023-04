Clear évoque les frictions entre Villeneuve et Head chez Williams

Ingénieur de course de Jacques Villeneuve de 1996 à 2003, d'abord chez Williams puis au sein de l'écurie BAR, Jock Clear a été un grand acteur des succès du Québécois mais aussi un spectateur privilégié des moments plus difficiles qu'il a pu connaître, y compris dans l'écurie de Sir Frank, le seul top team pour lequel Villeneuve ait couru. Villeneuve a débarqué à Grove en 1996 pour ses débuts en Formule 1 et semble avoir peiné à faire respecter ses souhaits concernant la Williams FW18.

"J'aimais le fait qu'il soit un peu rebelle !" commente Clear dans le podcast Beyond The Grid. "Il faut voir ça dans le contexte de Williams. Williams était et demeure une écurie fantastique, une véritable écurie de course. Frank [Williams] et Patrick [Head, directeur technique] étaient au cœur de l'équipe, et il y avait une dynamique vraiment saine avec tous ceux qui en faisaient partie, y compris les pilotes."

"Beaucoup de gens disent que Williams n'a jamais bien traité ses pilotes. Je ne pense pas que l'on puisse trouver un pilote qui pourrait se plaindre de beaucoup de choses après son passage chez Williams. Il trouverait l'occasion de dire 'Frank a dit ça', ou 'Patrick disait ça', ou 'Il n'avait aucun respect pour moi'. Mais si on lui demandait 'Est-ce que tu as apprécié ton passage chez Williams ?', absolument, il l'a apprécié du début à la fin."

"Bref, une excellente dynamique régnait dans l'équipe. Mais Frank et Patrick étaient au cœur de l'écurie, au point que les pilotes étaient vraiment opprimés par moments. Je n'étais pas là quand Prost y était, et c'était peut-être différent avec un pilote de son calibre, mais j'étais là avec Damon [Hill], et il avait du mal à se faire entendre."

"Jacques est arrivé avec le statut de jeune pilote sans véritable palmarès à part sa victoire à Indy – qui est un sacré palmarès en soi, mais en Europe, ça ne représente rien. Patrick avait très peu de respect pour le fait qu'il ait remporté les 500 Miles et le championnat d'IndyCar. Alors le fait que Jacques ait d'emblée souhaité se défendre et se rebeller s'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait… Et je ne parle pas de domaines où il n'aurait pas dû être impliqué, c'était simplement ce dont il avait besoin en pilotant la voiture. 'Voilà comment c'est', 'j'ai besoin de ça', 'ça pourrait m'aider'. Il n'acceptait pas qu'on lui dise non."

Manifestement, un point de contentieux notable était la course de sa pédale d'embrayage, que Head jugeait trop courte pour être optimale.

"Tout était excentrique", affirme Clear. "Tout autre pilote montant dans sa voiture aurait été incapable de la piloter. Sa pédale d'accélérateur avait une course si courte que c'en paraissait stupide. La plupart des pilotes de nos jours ont une course d'accélérateur comprise entre 50 millimètres et 70 millimètres. Le plus court que j'aie connu pour un autre pilote, c'est environ 45. Jacques, c'était 22 ! 22 millimètres, ce n'est rien. Mais si c'était plus long, même d'un rien, il disait : 'Non, cette pédale d'accélérateur est bien trop longue. Je ne peux pas conduire ça !'"

"Patrick disait : 'Mais qu'est-ce qu'il fait, cet idiot ? Est-ce qu'il comprend quoi que ce soit au fonctionnement d'une voiture de course ?' Mais il n'en avait cure : 'Je me moque de ce que dit Patrick'."

Et s'il avait la réputation de ne pas être tendre, Head avait quand même de l'affection pour Villeneuve, estime Clear. "Ne vous méprenez pas, Patrick adorait avoir Jacques chez Williams. Maintenant, il vous dira que Jacques n'était pas un très bon pilote et a failli gâcher un championnat avec une très bonne voiture [celui de 1997, remporté au dernier Grand Prix face à la Ferrari de Michael Schumacher, ndlr], mais il ne le pense pas vraiment. Il aimait cette dynamique, c'est sûr, parce qu'il aime crier sur les gens. Et Jacques lui donnait beaucoup de raisons de crier !"