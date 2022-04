Un ancien reprend du service à la direction de course

Alors qu'a eu lieu le week-end dernier le Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, manche d'ouverture de la saison 2022, un visage familier a fait son retour dans le paddock. Il s'agit de Colin Haywood, un membre clé de l'équipe de direction de course de la FIA pendant de nombreuses années. Avant son départ, en mai de l'an dernier, le Britannique avait travaillé en étroite collaboration avec Charlie Whiting et Michael Masi. Cette année, il assumera le rôle de directeur de course adjoint, ce qu'il a fait Sakhir, pour quatre autres Grands Prix, remplaçant Eduardo Freitas.

Le mois dernier, le Portugais, avec Niels Wittich, a été annoncé comme nouveau directeur de course F1 par Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. Freitas et Wittich se relaieront, pour assurer deux GP consécutifs en tant que directeur de course puis deux en tant qu'adjoint. Mais en raison de ses obligations en Endurance, Freitas doit manquer cinq week-ends en 2022, le premier ayant été celui de Bahreïn. Haywood le remplace donc à ces occasions. Herbie Blash, qui a été l'adjoint de Whiting jusqu'à son départ, en 2014, a également été rappelé par la FIA ; il était présent à Sakhir en tant que conseiller et devrait assurer au moins les six premières courses.

Haywood a fait ses débuts en F1 en 1994, en tant que responsable des systèmes de course. Il était notamment chargé du chronométrage. Après un bref passage en WRC, il a rejoint la FIA en 2004 en tant que responsable des systèmes de contrôle de course. Il s'est occupé de la logistique pour Whiting, supervisant la publication de documents et aidant à examiner les incidents. Après le décès de Whiting, début 2019, Haywood a occupé le poste de directeur de course adjoint aux côtés de Masi lors de la même année et jusqu'en 2020.

Niels Wittich, directeur de la course, FIA dans le paddock

Pour ses débuts, Wittich a été surveillé de près ce week-end, la présence de Haywood et Blash à ses côtés a donc mis les pilotes et les équipes en confiance. "Le fonctionnement de la direction de course pour cette nouvelle saison est clair", a indiqué Andreas Seidl, directeur de l'équipe McLaren, à Motorsport.com ce week-end.

"Je connais personnellement Niels et Eduardo de par les différents projets auxquels j'ai participé dans le passé, j'ai également échangé avec eux dans le paddock de Barcelone [pendant les essais hivernaux]. Et puis, ces deux dernières semaines, Niels a également commencé à préparer ce premier week-end de course ici [à Bahreïn] avec les directeurs sportifs. Il y a eu plusieurs réunions, y compris la réunion des directeurs d'équipe. Et nous sommes désormais simplement impatients de commencer la saison et de travailler avec eux."

En outre, le nouveau centre des opérations FIA de Genève, surnommé "direction de course virtuelle" par Ben Sulayem, a été testé pour la première fois ce week-end. Il servira de soutien pour la vraie direction de course mais aura également un rôle d'aide à la formation pour les commissaires et les directeurs.