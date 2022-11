Collision avec Hamilton : si c'était à refaire, Verstappen le referait

Au Grand Prix de São Paulo, c'est un fascinant duel à quatre qui s'annonçait entre les Mercedes et les Red Bull, mais ce scénario a tourné court. Après six tours sous le régime de la voiture de sécurité, Max Verstappen a attaqué Lewis Hamilton à la relance, un freinage audacieux lui permettant de se placer juste devant la Mercedes dans la première partie du S de Senna, mais nettement plus à l'extérieur. Hamilton avait une trajectoire plus favorable et s'est placé à moitié devant au moment d'aborder le virage à droite de cet enchaînement.

Le Britannique n'a laissé que peu de place au Néerlandais, ce dernier n'a pas voulu céder : c'était l'accrochage. Hamilton a chuté au huitième rang, Verstappen au 17e à cause d'un changement d'aileron avant. Pour couronner le tout, il a été jugé responsable de l'incident par les commissaires et a écopé d'une pénalité de cinq secondes.

Inutile de dire que son point de vue diffère quelque peu. "Dès que je me suis porté à sa hauteur, j'ai senti qu'il n'avait aucune intention de me laisser de la place", affirme le pilote Red Bull, sixième à l'arrivée, non sans polémique en interne. "Et si tu ne me laisses pas de place, alors va-t-on simplement s'accrocher ? En fin de compte, nous étions trop lents. Et lui, ça a gâché sa chance de victoire."

En fin de compte, nous étions trop lents. Et lui, ça a gâché sa chance de victoire Max Verstappen sur l'accrochage avec Lewis Hamilton

"Bien sûr, après la voiture de sécurité il a eu une opportunité, mais je me suis dit qu'après l'an dernier, on pouvait peut-être oublier, on pouvait enfin se battre. D'abord, quand je me suis porté à sa hauteur, je me suis dit que c'était parti pour une belle bataille. Mais on le sent, si un pilote va laisser de la place ou non. Et il n'y avait aucune intention de me laisser de la place."

Ainsi, Verstappen persiste et signe : "J'ai été surpris quand j'ai eu la pénalité de cinq secondes. Je n'étais pas contrarié. Mais si vous me demandiez 'Est-ce que tu le referais ?', je répondrais 'Absolument'."

Le contact entre Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton, quant à lui, n'était pas loquace au sujet de cette collision. "Je n'ai pas vraiment d'opinion à ce sujet", commente le septuple Champion du monde. "À ce moment-là, j'ai cru que j'allais abandonner, car la sensation était différente avec le train arrière. J'ai cru que j'allais faire perdre le doublé à l'équipe, c'est tout ce à quoi je pouvais penser. J'ai traversé l'herbe pour revenir en piste, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment rendre à l'équipe ce résultat incroyable." Avec succès, puisqu'il est remonté à la deuxième place derrière George Russell.

Quant à savoir si Verstappen a un problème avec lui et si cela l'inquiète du point de vue de la sécurité, Hamilton tempère : "Je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas d'inquiétude. Je pense qu'il est naturel, quand on a le succès et le palmarès, de devenir une cible, mais ce n'est pas grave, ce n'est rien de nouveau pour moi."

Ce n'est pas la première fois que ces deux champions ne se laissent pas de place lors d'une bataille en piste. C'était notamment arrivé au Grand Prix d'Italie 2021, qu'ils avaient fini l'un sur l'autre dans le bac à gravier, avec une dynamique similaire : Verstappen légèrement devancé par Hamilton en étant à l'intérieur de la seconde partie d'une chicane. Là aussi, le Néerlandais n'avait rien lâché, et là aussi, il avait été jugé coupable par les commissaires.