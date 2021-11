O'Ward : "Herta n'aura aucun problème" en F1

Colton Herta pourrait-il bientôt courir en Formule 1 ? Jusque-là, cette idée n'était qu'une improbable hypothèse, la nationalité américaine de Herta et ses performances ne s'avérant pas suffisantes pour intéresser Haas F1 Team. La réponse du directeur d'équipe Günther Steiner en avril dernier était la suivante : "Je l'ai dit il y a des années, ce n'est pas nouveau pour moi, c'est un grand talent. Je ne sais pas… Je n'ai jamais parlé avec lui. Je ne le connais pas personnellement, vous savez, donc je ne peux pas répondre."

"Il ne m'a jamais demandé à faire des essais ou quoi que ce soit. Vous savez que les essais privés ne sont possibles qu'avec des voitures vieilles de deux ans, nous n'en avons pas. Cela ne va donc pas se faire ainsi ; ce sera très difficile de le mettre dans cette voiture, dans n'importe quelle voiture. Donc pour l'instant, c'est non, et je ne sais pas où il se situe au niveau de la Super Licence et de toutes ces bonnes choses, car je n'ai pas vraiment étudié le sujet."

La situation pourrait toutefois changer avec la rumeur d'un rachat de l'écurie Sauber (actuellement dénommée Alfa Romeo) par Andretti Autosport. Pilote Andretti de longue date en Indy Lights puis en IndyCar, championnat où il a déjà gagné six courses et pris la troisième puis la cinquième place du classement général lors des deux dernières saisons, le Californien de 21 ans pourrait être une recrue intéressante en cas d'arrivée de la structure en Formule 1… d'autant que le second baquet aux côtés de Valtteri Bottas reste libre pour 2022, actuellement convoité par Guanyu Zhou et Oscar Piastri en particulier.

Pato O'Ward, qui court avec Herta en Indy Lights puis en IndyCar depuis 2017, ne tarit pas d'éloges sur son confrère, lui prédisant un bel avenir en Formule 1. "C'est quelqu'un de très talentueux et de très rapide, et je pense qu'il n'aura aucun problème", déclare O'Ward à Motorsport.com. "Bien sûr, ce n'est pas comme s'il allait débarquer et laminer tout le monde. Mais je pense qu'en tant que pilote il a tout pour avoir du succès. Et je pense qu'il en aura. Peut-être pas dès la première course, mais le gars va s'adapter. Il se battra aux avant-postes si on lui donne la bonne voiture. Je n'ai aucun doute là-dessus. Certes, cela va être difficile, mais il faut toujours un apprentissage. Si on lui donne le temps nécessaire, ça ira très bien pour lui."

Quant à Danica Patrick, qui a signé une victoire en 116 courses d'IndyCar principalement disputées dans les années 2000, elle s'enthousiasme également à l'idée d'un tel projet. "Clairement, si c'est quelque chose que l'on veut faire et qu'on pense avoir l'opportunité de bien le faire… Il ne va pas devenir un moins bon pilote quand il sera parti", assure Patrick à Motorsport.TV. "Si ça ne marche pas pour lui, les pilotes de Formule 1 ont généralement pas mal de crédibilité pour essayer de venir courir en Indycar. Je pense donc que c'est une excellente opportunité, surtout si c'est quelque chose qui le passionne vraiment, je trouve ça vraiment cool. Et si c'était 100% américain [chez Andretti], je trouverais ça génial. J'adorerais voir comment ça se passerait."

Propos recueillis par Luke Smith