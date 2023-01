Avec ce guide, nous vous aiderons à mieux comprendre comment cela fonctionne et comment parier sur le sport automobile le plus populaire. Aussi, comme bon nombre de parieurs se demande : "les paris sur la F1 sont-ils rentables ?" En mettant clairement en avant les règles de pari sur les quatre roues et les principaux événements de course automobile sur lesquels il est possible de parier, nous vous montrerons sa rentabilité. Alors, voici dans les lignes suivantes, comment vous pouvez parier sur les championnats de Formule 1 selon le règlement pour des paris gagnants F1.

Comment parier sur les championnats de Formule 1 ?

Pour parier sur la Formule 1, il vous suffit d'avoir un compte actif crédité chez un bookmaker ou un meilleur casino en ligne au Canada qui propose également des paris sur les championnats de Formule 1. Avec ces casinos en ligne, vous serez libre de vous essayer aux différents jeux de casino à savoir : roulette, blackjack, jackpot, cagnotte et les machines à sous en ligne.

Après la création d'un compte actif, vous pouvez ainsi choisir votre type de jeu et pari préféré afin de profiter d’une écurie gagnant sur les paris sportifs F1 avec le casino en ligne payant. Il faut noter que les paris F1 sont placés sur l'ante-post, sur la course ou sur l'ensemble du week-end. Aussi, il est toujours possible de trouver des paris en direct sur le vainqueur de la course de F1 chez les différents opérateurs.

Comment fonctionnent les paris sur la Formule 1 ?

Examinons maintenant quelques exemples pratiques des paris les plus courants en Formule 1, afin de mieux comprendre leur fonctionnement. Il faut rappeler encore une fois que là où la chance est plus importante : courses vs machines à sous. Plusieurs sont des bonus qui vous attendent et vous pouvez en profiter pour les paris sportifs et pour les jeux casinos selon le bookmaker choisi.

Différent paris disponibles sur Formule 1 et quelques exemples

Parlant des différents paris possibles sur le championnat de Formule 1 de 2023 selon le calendrier f1 2023 : dates et horaires des 23 grands prix, il en existe beaucoup, mais voici les plus populaires et plus adaptés :

Pari sur le vainqueur de la course de Formule 1

Lorsque vous décidez de parier sur le vainqueur d'un Grand Prix, vous devez vérifier les différentes cotes proposées pour chaque pilote et choisir celui sur lequel vous voulez parier pour gagner la course. C'est certainement le type de pari le plus facile et une bonne option pour commencer.

Pour parier, il suffit de cliquer sur les cotes disponibles et d'entrer le montant que vous souhaitez parier. Vos gains potentiels apparaîtront lorsque vous remporterez (si votre conducteur termine premier).

Exemple :

Vainqueur du GP de Bahreïn : Verstappen

Hamilton gagne la course ❌

Verstappen gagne la course ✅

Leclerc gagne le GP ❌

Sainz gagne le Grand Prix ❌

Pari sur la place sur le podium en F1

Ici, vous devez prédire un pilote qui terminera sur le podium dans une certaine course. En cas de placement dans les trois premières places, le pari est réglé.

Exemple :

Podium du GP de Monza : 1) Verstappen 2) Hamilton 3) Leclerc

Hamilton sur le podium ✅

Perez dans le top 3 ❌

Verstappen sur le podium ✅

Leclerc dans le top 3 ✅

Pari à long terme sur la Formule 1

Pour le championnat Formule 1, vous pouvez également parier sur le pilote ou l'équipe qui remportera le championnat. Ces paris sont appelés "paris saisonniers". Ils fonctionnent de la même manière que ceux sur le gagnant. La seule différence est qu'ici, les chances peuvent changer considérablement au cours de la saison.

Par exemple, une équipe peut gagner les 12 premiers Grands Prix, devenant ainsi le favori et faisant chuter sa cote pour la victoire finale. Si, toutefois, une équipe rivale s'améliore nettement plus tard dans la saison, ces cotes changeront.

Pari en direct sur Formule 1

Quand on parie en direct sur la F1, il faut toujours avoir une longueur d'avance. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de savoir quand les pilotes entreront dans les stands pour l'arrêt au stand. Il doit être effectué au moins une fois pendant la course, pour changer les pneus. Cela peut apporter des avantages tactiques, mais aussi provoquer des erreurs.

Si, tout en regardant le GP, vous décidez de parier en direct sur la course, vous voudrez écouter les commentateurs. Ce qui permet d’obtenir des mises à jour en direct sur les derniers temps. Aussi, la radio des pilotes permet d’obtenir des informations sur le moment de leur arrêt au stand et l'utiliser à votre avantage.

Cotes des paris sur la Formule 1

Comme vous le savez, les cotes sont primordiales dans le processus de paris sur la Formule 1. Ainsi, lorsque l’on parle du fonctionnement des paris sportifs F1, nous devons présenter les différentes cotes que l'on peut trouver dans les palimpsestes chez les opérateurs de paris. Alors, nous avons :

Cotes des paris sur la F1 Antepost

Champion du monde des pilotes : vous devez prédire quel pilote remportera le titre à la fin de la saison.

Champion du monde des constructeurs : vous devez prédire quelle équipe marquera le plus de points au cours du championnat du monde.

Pari sur la Formule 1 en tête-à-tête : l'opérateur propose une confrontation entre deux pilotes. Vous devez prédire lequel des deux terminera le championnat du monde en tête.

Points inférieurs/supérieurs du pilote : vous devez prédire si les points marqués par un pilote particulier au cours du championnat du monde seront supérieurs ou inférieurs à un certain seuil.

Cotes des paris sur les courses de Formule 1

Cote du vainqueur de la course : vous devez indiquer qui va gagner le grand prix.

Cote du pari sur le Podium : vous devez indiquer quel pilote terminera la course dans les trois premiers.

Cote du pari sur le tour le plus rapide : vous devez prédire quel pilote réalisera le meilleur temps à la fin de la course. Cet enjeu est très important, car un point supplémentaire au classement est attribué au pilote qui imprime le meilleur tour.

Équipe de conducteurs gagnante : dans ce cas, vous devez prédire l'équipe du pilote qui va gagner la course.

Cote sur le pari non classé sur la Formule 1 : vous devez prédire lesquels des pilotes proposés franchiront la ligne d'arrivée et lesquels ne la franchiront pas.

Cote sur le meilleur du groupe : l'opérateur fournit une liste de conducteurs et vous devez prédire qui arrivera en tête. Ce type de pari est disponible tant pour les essais que pour la course.

Placé dans le premier Oui/Non : ici, vous devez prédire si un pilote particulier terminera dans les 6 ou 10 premiers, par exemple.

Cote sur la dernière place : vous devez prédire le pilote qui terminera la course en dernière position.

Points Oui/Non : dans ce cas, vous devez prédire si le pilote choisi parviendra à terminer à une position lui permettant de marquer des points au classement de la Formule 1. N'oubliez pas qu'en F1, jusqu'à la dixième position, il est possible de prendre des points.

Marge de victoire : il s'agit ici de prévoir l'avantage, en termes de temps, du pilote qui gagne la course sur le second.

Cote sur la voiture de sécurité pendant la course : vous devez prédire si la voiture de sécurité entrera ou non en piste pendant le déroulement du grand prix.

Course gagnante, tour le plus rapide avec qualifications : dans ce pronostic, on espère que le pilote choisi aura un week-end parfait en réalisant un triplé entre la course, les qualifications et le meilleur temps au grand prix.

Position du gagnant sur la grille de départ : vous devez prédire à partir de quelle position sur la grille de départ le gagnant de la course s'élancera.

Les deux monoplaces sont classées : le pari est réglé si les deux voitures d'une équipe terminent la course. Bien sûr, on peut aussi prédire le contraire.

Nombre de conducteurs classés : en choisissant une fourchette parmi celles proposées, vous devez prédire le nombre de pilotes qui franchiront la ligne d'arrivée de la course.

Premier pilote à abandonner : vous devez prédire le premier pilote à ne pas terminer la course.

Essais libres et paris officiels de la Formule 1

Gagnant Pole Position : pronostiquez le pilote qui réalisera le meilleur temps lors des qualifications en partant de la première position sur la grille ;

Vainqueur des essais libres : dans ce cas, il y a beaucoup de choix, car il y a quatre séances d'essais libres avant les séances officielles et généralement les opérateurs proposent des cotes pour toutes les séances. Dans ce cas également, vous devez prévoir le conducteur qui signera le meilleur temps.

Réglementation des paris sur la Formule 1

Les cotes sur la Formule 1, contrairement à certains sports comme le football et le tennis, présentent des variables particulières comme l'abandon d'un coureur. Cela peut survenir en raison de problèmes techniques du "véhicule" ou d'une erreur du pilote en question. De nombreux amateurs de paris se demandent comment gagner aux paris dans de tels cas.

Que se passe-t-il si un coureur prend sa retraite ?

Le pari est considéré comme perdant. Un abandon équivaut à une défaite sur le plan sportif, mais aussi dans le paysage des paris.

Comment obtenir un remboursement dans les paris sur la Formule 1 ?

Il n'est possible d'obtenir un remboursement du pari placé que dans le cas de cotes ante-post. Si un pilote prédit ne participe jamais à la course, le bookmaker peut considérer le pari comme nul et retourner le montant total du pari placé par l'utilisateur. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours vérifier les règles de chaque bookmaker sur ce cas spécifique, car d'autres bookmakers considèrent également que le pari est nul.