Comment McLaren a volé la vedette avec ses dernières évolutions

Alors que la lutte face à Alpine pour la quatrième place du championnat constructeurs bat son plein, McLaren poursuit son développement. Au Grand Prix de Singapour, cela s'est matérialisé par une évolution majeure inspirée des récents changements apportés aux pontons et au capot moteur, ainsi qu'au plancher et au diffuseur plus tôt dans la saison.

Cependant, en raison de l'ampleur du développement et du temps imparti, seul Lando Norris a bénéficié des nouvelles pièces à Marina Bay. Pour Daniel Ricciardo, il va falloir attendre le GP du Japon ce week-end pour profiter de ce que l'équipe espère être un progrès en matière de performance.

Le changement le plus marquant de cette évolution est la nouvelle disposition de l'entrée des pontons. Il semble que McLaren prenne inspiration sur Red Bull, cependant cet élément s'inscrit également dans la continuité des changements dans le design de la MCL36 réalisés depuis le début de l'année.

Alors que d'autres écuries ont convergé vers la solution de Red Bull en ce qui concerne les pontons, la plupart d'entre elles ayant adopté la philosophie de la rampe descendante, McLaren est la première à tester une forme d'entrée d'air similaire à celle de la RB18. Certes, il ne s'agit pas d'une copie parfaite mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle le soit, d'autant plus qu'il existe encore beaucoup de différences entre les pontons des deux équipes.

Plus important encore, on note une différence majeure sous le capot, non seulement dans la disposition des radiateurs et de l'électronique, mais aussi dans le positionnement des structures d'impact latéral (SIPS, flèche rouge ci-dessous).

Comparaison des pontons de la McLaren MCL36 et de la Red Bull RB18

Non seulement McLaren a positionné le SIPS inférieur plus haut que celui de Red Bull, mais l'équipe britannique a aussi opté pour un SIPS supérieur plus reculé, en le plaçant derrière le radiateur.

Si McLaren pourrait envisager de revoir l'agencement de ses pontons pour 2023, l'équipe espère en attendant que les changements apportés à l'entrée d'air et à la section précédant la "bouteille de coca" permettront d'améliorer le refroidissement et l'efficacité aérodynamique.

La partie creusée, à l'avant du ponton, est une autre zone ayant été modifiée à Singapour. Le couloir sous l'entrée d'air est désormais plus profond pour prendre en compte le nouveau flux d'air, en raison des modifications apportées au plancher, au "plastron" et aux cloisons, situés en amont.

Au début de la saison, McLaren et Alfa Romeo étaient les deux seules équipes à avoir opté pour une solution différente sur la jonction entre le plancher et le cockpit. Étant donné que l'idée a été abandonnée très tôt par Hinwil, il était attendu que Woking fasse de même.

La solution précédente, un tunnel le long de l'axe central de la voiture, canalisait le flux d'air depuis le dessous de cet axe vers la surface supérieure du plancher et autour des pontons. Cette disposition avait pour conséquence de priver le dessous du plancher d'une partie du flux d'air qu'il aurait dû normalement recevoir, les tunnels étant plus étroits sur la MCL36 que sur certaines autres voitures.

Désormais, le bord d'attaque du plancher est placé de manière à rencontrer le côté du châssis, tandis que toutes les cloisons ont été optimisées pour tirer parti du nouveau flux. La plus intérieure des cloisons se trouve maintenant au-dessus du plancher, de la même manière que chez Ferrari, tandis qu'un déflecteur vertical a été poussé vers l'avant pour diviser le plastron et le dessous du châssis.

Changements secrets

Plancher de la McLaren MCL36

Les changements apportés par McLaren aux surfaces extérieures de la MCL36 sont nombreux, mais ce qui est caché au regard offrira très probablement le plus gros gain en matière de performance. Il est évident que l'équipe se montre dynamique, citons ainsi la queue de bateau (point 3 ci-dessus) également vue chez Red Bull. Cependant, il est probable que les changements apportés à l'extérieur du plancher à Singapour ont également entraîné des modifications en dessous, il faudra simplement patienter pour s'en assurer.

McLaren a aussi fait part de la présence d'un nouveau diffuseur. Toutefois, il s'agit d'un élément de test destiné à mieux comprendre le comportement du flux d'air selon différentes hauteurs de caisse et qui ne sera peut-être jamais utilisé lors d'un week-end de course complet.

Comparaison des écopes de frein de la McLaren MCL36

Dans le but d'aider à contrôler les températures, toujours très élevées à Singapour, McLaren a également modifié la taille et donc la forme des écopes de frein. La version élargie est ce que nous considérons comme plus conventionnelle, bien qu'elle ait été clairement conçue avec l'intention de maintenir exposée la jonction entre le triangle supérieur et le tirant. Un point commun avec l'écope vue auparavant (ci-dessus en médaillon), inclinée vers le haut pour exposer les éléments de suspension.

Le plancher d'Alpine

Comparaison du plancher de l'Alpine A522

Alpine n'avait pas une évolution aussi importante que celle de McLaren à Singapour, mais l'équipe disposait au moins d'un nouveau plancher pour ses deux pilotes. Une fois de plus, bien qu'il y ait des changements en surface, il semble que le plus important soit caché. Ces modifications apportées au plancher comprennent des stries qui fonctionnent en conjonction avec les "patins à glace" introduits récemment.

De l'extérieur, les changements apportés au bord du plancher sont évidents : la partie arrière de la section médiane, précédemment inclinée vers le haut, a été aplatie. Cette section du plancher est maintenant dotée d'une bande métallique sur toute sa longueur, tandis que l'arc de cercle à l'arrière est également protégé par une bande métallique.

Comme l'a expliqué Matt Harman, le directeur technique, Alpine est satisfait de cette amélioration, qui lui permet de poursuivre sereinement son développement pour cette fin de saison et pour 2023 : "[Le plancher] a été très performant [à Singapour] mais il a aussi créé certaines opportunités et concepts sur la voiture. Ce ne sera pas notre dernière évolution de l'année, il y a d'autres petites choses à venir. Cela donne un peu une perspective pour l'année prochaine."

Le plancher de l'Aston Martin AMR22

Aston Martin a également modifié le bord de son plancher, en reprenant une solution vue ailleurs sur la grille. Comme sur les Ferrari F1-75 et Red Bull RB18, l'AMR22 dispose désormais d'une découpe devant le pneu arrière, où l'on constate qu'un flap dépasse de la partie inférieure.

Ce flap est probablement relié à une ailette en forme de patin à glace, comme c'est le cas chez Ferrari et Red Bull. L'utilisation de ce flap, en conjonction avec une section surélevée du plancher après la découpe, aide à générer des vortex luttant contre le tyre squirt, à savoir la perturbation du flux d'air causée par la rotation et la déformation de la gomme, qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut impacter les performances du diffuseur.

Le nez de l'AlphaTauri AT03

Enfin, AlphaTauri a présenté un nouvel aileron avant, l'équipe italienne ayant abandonné son design novateur pour quelque chose de plus conforme à ce que nous voyons ailleurs sur la grille. La solution utilisée jusqu'alors consistait à placer l'extrémité du nez plus bas que le plan principal, qui s'insérait sur le côté du nez, créant ainsi un espace pour que le flux d'air se fraye un chemin (ci-dessus en médaillon).

Le nouveau design abandonne cette philosophie en faveur d'un plan principal de pleine envergure, plus bas au centre qu'aux extrémités. Le nez se trouve désormais au-dessus du plan principal, AlphaTauri profitant de la possibilité de remodeler cette partie du nez sans passer par un nouveau crash-test.

C'est une approche que l'ensemble de la grille a adoptée cette saison afin de réduire les coûts, le nez étant constitué de la structure interne d'impact et entouré de panneaux de carrosserie. Ainsi, les changements peuvent être apportés plus facilement si des gains de performance sont trouvés avec une approche différente. Le panneau utilisé à l'extrémité du nez de l'AT03 est visible sur les illustrations ci-dessus.

Il est également intéressant de noter qu'AlphaTauri a opté pour une prise d'air NACA pour le refroidissement avec son nouveau design, plutôt que la variante ovale sur l'ancienne version.