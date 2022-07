Comment le plancher de 2023 aidera à limiter le marsouinage

Cette année, le retour au premier plan de l'effet de sol en F1, dans le but de rendre les Grands Prix plus disputés, a eu une conséquence inattendue : le marsouinage. Toutes les équipes de la grille ont dû composer avec ces rebonds à haute vitesse et les plaintes répétées des pilotes concernant leur sécurité ont poussé la FIA à agir. Dans la controverse, le régisseur a annoncé la future introduction d'une mesure de l'oscillation aérodynamique (AOM), qui limitera les mouvements verticaux d'une voiture sur la piste.

Lire aussi : La FIA ne recule pas et contrôlera le marsouinage dès Spa

Mais il ne s'agit là que d'une mesure temporaire. Des changements sont prévus dans le Règlement Technique pour 2023 et, selon la FIA, ils réduiront le risque que le marsouinage soit encore un problème majeur. Ces modifications ont été débattues lors d'une réunion du Comité Consultatif Technique la semaine dernière et doivent désormais être soumises au Conseil Mondial du Sport Automobile pour approbation.

Les propositions formulées lors de la réunion du Comité Consultatif Technique visent à limiter l'influence du design des F1 en relevant la hauteur de caisse. Cela inclut le rehaussement de la gorge du diffuseur à une hauteur qui reste à déterminer, alors que les bords du plancher seront également relevés de 25 mm.

De plus, afin que les équipes ne rendent pas ces bords trop flexibles pour surmonter ces nouvelles restrictions, des tests de flexibilité latérale du plancher plus stricts seront introduits. La FIA prévoit également de surveiller les choses de plus près avec l'introduction d'un capteur plus précis qui permettra de quantifier l'oscillation aérodynamique de la voiture.

Pour réduire les problèmes aérodynamiques créés par le nouveau règlement, les équipes ont également suggéré l'utilisation de listons à l'intérieur du diffuseur.

Les listons du diffuseur vus de côté

L'on s'attend donc à une solution simple pour aider à gérer le flux d'air dans cette zone et à lutter contre les effets néfastes du marsouinage, ce qui fera certainement plaisir aux pilotes.

À bien des égards, les changements proposés sont similaires à ceux de 2021, lorsqu'il a été décidé de raboter le plancher, les ailettes de frein et les listons du diffuseur pour aider à réduire le potentiel aérodynamique à l'arrière. Cette décision avait été prise pour sauver les équipes d'elles-mêmes, elles qui auraient probablement conçu des voitures sollicitant trop les pneus et causant des problèmes encore plus importants.

Comme les changements de 2021, ceux proposés pour 2023 réduiront les charges maximales imposées au châssis et, par conséquent, contribueront à réduire le risque de marsouinage. Toutefois, les équipes chercheront toujours à abaisser leurs voitures et à les rigidifier au maximum sans se faire rappeler à l'ordre par l'AOM, car il y aura toujours de la performance à aller chercher même si la tenue de route est compromise.

Les règles 2023 sur une Ferrari

En outre, avec un développement déjà bien avancé sur les voitures de l'année prochaine, ces changements mettront sans aucun doute une pression immense sur les épaules des équipes. C'est pourquoi la FIA a fait savoir que les changements proposés devaient être ratifiés par le Conseil Mondial du Sport Automobile le plus vite possible.

En modifiant ces zones extrêmement sensibles, cela va non seulement annuler le travail que les équipes ont déjà abattu sur la voiture de 2023 mais aussi rendre obsolète une partie du développement pour la fin de cette saison, car les gains de performance que les équipes vont trouver pourraient bien perdre leur pertinence avec les changements prévus par la FIA.

De plus, étant donné que la majorité de la grille a été surprise par le marsouinage en début de saison, alors que les simulations n'indiquaient pas que ce serait un problème, il est tout à fait possible que certaines équipes tentent de prendre l'avantage sur leurs rivales en testant des pièces dès la fin de saison 2022. Elles pourraient ainsi comprendre les conséquences de la nouvelle réglementation.