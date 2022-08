Comment le Raidillon est devenu plus sûr sans perdre son caractère

Dans le cadre d'un projet estimé à 80 millions d'euros, le circuit de Spa-Francorchamps a été rénové afin d'en améliorer la sécurité dans plusieurs portions, notamment à la suite d'incidents graves mais également en vue de l'accueil de compétitions moto de haut niveau et pour répondre aux problèmes liés aux inondations de l'été 2021.

L'une des principales zones de travail était bien entendu le Raidillon de l'Eau Rouge, emblématique virage à haute vitesse du tracé belge, mais théâtre ces dernières années d'une série de sorties de piste dangereuses dans diverses catégories. Ce virage étant toutefois l'un des plus célèbres du monde du sport automobile, il était difficile d'envisager un changement radical qui en aurait modifié la nature ou le caractère.

Jarno Zaffelli, fondateur de Dromo Circuit, une entreprise spécialisée dans la conception de circuits, s'est vu confier la tâche d'effectuer les changements qui s'imposaient sans le dénaturer. "L'objectif était de moderniser et d'améliorer la sécurité [du Raidillon] de l'Eau Rouge", a-t-il expliqué.

"Nous avons été engagés après les inondations qui ont fait beaucoup de dégâts. Nous avons déterminé comment restaurer la zone et améliorer le spectacle en course, en réduisant les bosses, en permettant l'écoulement de l'eau de pluie et en rendant le circuit plus sûr. Tout cela en veillant à ce que le virage le plus emblématique du sport automobile conserve son caractère unique."

Pour le Raidillon, l'idée était donc de parvenir à améliorer les dégagements entourant la zone critique, à savoir la rampe vers le sommet sans modifier le dessin de l'enchaînement. "Dans la conception et les développements ultérieurs, nous avons pris en compte les nouvelles réglementations et les nouveaux pneus", a ajouté Zaffelli. "Nous avons eu plus de 20 itérations [du Raidillon] de l'Eau Rouge."

Le Raidillon de l'Eau Rouge à quelques jours du Grand Prix de Belgique

"Nous avons passé plusieurs jours avec des pilotes professionnels dans nos simulateurs pour obtenir leur avis. Nous avons ensuite passé deux jours complets avec des pilotes professionnels dans le centre de simulation VI-Grade, sous la supervision de Thierry Boutsen et Emanuele Pirro ; entre octobre et novembre 2021, le travail a été peaufiné dans des simulateurs pour F1 et GT avec Marco Bonanomi, afin de recueillir des retours."

"Ce travail nous a beaucoup aidés à choisir le design final qui a ensuite été soumis à la Commission des circuits de la FIA avant les travaux qui ont été réalisés dans les premiers mois de la saison 2022. De plus, nous avons eu notre analyse interne du circuit, un scan LIDAR de la zone, puis une analyse complète pour finaliser tous les détails."

Outre la question des dégagements, le resurfaçage de la piste a été assez difficile puisqu'il a fallu créer un nouveau revêtement afin de composer avec les exigences modernes des voitures actuelles. Mais ça n'a pas été le seul challenge : "Le principal défi était la pente de 31 mètres entre le bas et le haut [du Raidillon] de l'Eau Rouge. C'est un défi technique, compliqué par la période de l'année où nous avons dû poser le revêtement et par les basses températures."

Compte-tenu des exigences météorologiques de l'Ardenne belge, c'est une fenêtre d'à peine deux mois qui était disponible pour effectuer les travaux : "La seule fenêtre disponible était entre février et mars 2022", indique Zaffelli. "En effet, l'hiver est trop froid et cette région est réputée pour ses fortes pluies. Pour vous donner une idée du calendrier serré, pensez que des courses ont eu lieu seulement dix jours après la fin de la réfection du revêtement."

Jusqu'ici, les retours ont été "très positifs", notamment de la part des différentes parties prenantes du WEC, qui y a disputé les 6 Heures à Spa en mai dernier. Quant à la question de savoir comment la nouvelle génération de F1 va se comporter, Zaffelli de répondre : "Ce sera un virage à fond et il offrira des opportunités."

"Les voitures vont sentir la différence entre le nouvel asphalte et l'ancien. Si nous prenons les GT pendant les 24 Heures de Spa, la pole était 1"7 plus rapide que l'année précédente. Nous savons que cette année, les F1 sont généralement plus lentes que celles de 2021, donc ici il n'y aura pas un grand écart."

Les dernières références chronométriques pertinentes pour Spa en F1 datent de 2020 : Lewis Hamilton y avait signé la pole position en 1'41"252 (249,026 km/h de moyenne) et Daniel Ricciardo le meilleur tour en course en 1'47"483 (234,590 km/h de moyenne).

