Comment Red Bull a fait oublier sa défaite de 2022 au Brésil

Bien que l'équipe Red Bull n'ait pas été privée de victoires depuis la défaite de 2022, cela ne signifiait pas qu'elle allait se contenter d'accepter une réédition de ce qui s'était passé à Interlagos il y a 12 mois et qui avait ouvert la porte à l'unique succès de Mercedes depuis le début de l'ère réglementaire.

Alors que la RB19 dispose clairement d'un écart de performance beaucoup plus important par rapport à ses adversaires que la saison dernière, des leçons claires ont été tirées de 2022 et ont été appliquées cette fois-ci.

La plus évidente de l'extérieur est la comparaison des configurations d'ailerons arrière et de beam wing de la RB18 et de la RB19. Cela témoigne d'un changement d'approche dans la manière dont l'appui à l'arrière de la voiture est équilibré entre le beam wing et l'aileron arrière, avec une très nette différence par rapport à l'année dernière.

Comparaison des ailerons arrière des Red Bull RB18 (2022) et RB19 (2023).

Comme le montre la comparaison ci-dessus, l'architecture de l'aileron arrière a déjà changé cette saison, avec une partie centrale plus large pour le plan principal avant qu'il ne se rétrécisse pour une transition plus étroite avec la plaque d'extrémité.

Mais la hauteur du flap supérieur reste constante sur toute son envergure, avec un pivot en forme de goutte d'eau utilisé pour faciliter la répartition du flux à l'endroit où le flap fusionne avec son extrémité ouverte. Cette dernière est une autre nouveauté de cette saison, qui permet d'équilibrer l'appui et la traînée.

Red Bull avait également opté pour l'une de ses configurations de beam wing à fort appui en 2022 et, bien que l'équipe ait encore utilisé une configuration à double élément cette saison, il est clair qu'il s'agit d'une variante beaucoup plus déchargée.

L'ingénieur en chef Paul Monaghan a déclaré qu'il était intéressant de constater que les niveaux d'appui semblaient variés dans le peloton, mais qu'il y avait d'autres éléments que Red Bull avait modifiés cette année. "D'après ce que je peux voir, il y a une certaine disparité entre les différents niveaux d'appui au sein du peloton. Et si vous regardez les photos de la voiture de l'année dernière et de celle de cette année, l'une d'entre elles se distinguera assez bien."

"Les subtilités de la façon dont nous avons choisi d'exploiter la taille [des éléments] sont différentes de celles de l'année dernière. C'est notre propre choix et vous pouvez en voir les conséquences. Les changements, croyez-le ou non, sont en fait assez subtils. Il ne s'agit pas d'un truc du genre : 'Oh mon Dieu, on déchire tout et on recommence'. Mais ce qui est bien, c'est que toutes les théories qui ont entouré la performance de l'année dernière [à Interlagos] semblent avoir porté leurs fruits."

Le design du diffuseur de la Red Bull

Comparaison des designs de diffuseur de la Red Bull.

Alors que les concurrents continuent d'étudier les raisons pour lesquelles la RB19 est si performante, l'attention se porte de plus en plus sur le design de son plancher et de son diffuseur, car il s'agit d'une zone cruciale pour les performances de la voiture.

L'un des aspects intéressants observés cette saison est le changement opéré par Red Bull à partir du Grand Prix d'Espagne, avec le coin supérieur du diffuseur pincé vers l'intérieur (flèche rouge). Cela s'inspire de ce qu'a fait Williams, ce qui montre qu'aucune équipe ne devrait jamais ignorer ce que font ses rivaux plus lents, car ils peuvent avoir de très bonnes idées.

Cette idée de pincement a un impact sur le flux d'air et la répartition de la pression à la fois à l'intérieur du diffuseur et à l'extérieur, lorsqu'il s'écoule dans cette zone. L'équipe a également dû trouver les bonnes formes géométriques, non seulement pour la section pincée, mais aussi pour la paroi latérale du diffuseur et son "plafond" (ci-dessous).

Le diffuseur de la Red Bull RB19.

La modification des contours du plafond est visible dans l'encart de droite (ci-dessus), avec un canal d'expansion plus étroit mais plus long près du bord de fuite. Afin d'accueillir ce volume supplémentaire dans le diffuseur, des concessions doivent être faites sur la surface supérieure du plancher, avec la formation d'une cloque (encart de gauche).