Comment trouver un emploi dans les sports mécaniques ?

Les sports mécaniques attirent et représentent pour beaucoup un Graal absolu, ou tout du moins un milieu attractif pour lequel beaucoup de sacrifices peuvent être consentis. Travailler dans cet univers n'est pas de tout repos : il est gratifiant, mais il requiert une grande rigueur et une flexibilité importante à tous les niveaux, personnelle, géographique, familiale notamment.

Il n'existe pas une seule et unique réponse pour orienter les aspirants travailleurs désireux de rejoindre cet univers gratifiant, d'autant plus que les employeurs ne sont pas nécessairement des équipes ou des promoteurs, mais bien souvent des fournisseurs ou des professions "satellite", ultra-nichées. La face visible de l'iceberg, ce sont bien sûr les membres d'équipe de premier plan, les ingénieurs ou encore les mécanos ; ceux, d'ailleurs, que l'on voit souvent en piste et dont la vie à l'usine ou dans les locaux sont peu connues.

Mais les sports mécaniques sont un peu comme l'Armée ! Si l'on pense en premier lieu "militaire", chacun a sa spécialité et les possibilités d'intégrer cet univers sont vastes : notre ingénieur, exécutif ou mécanicien est entouré d'aérodynamiciens, de truckies, de chargés de réseau informatique, de commerciaux, communicants et account managers, de chargés d'événementiel et d'hospitalité, d'acheteurs, de data specialists, de juristes, d'assistants de direction, de chargés de logistique, voire même de réceptionnistes, de spécialistes des télécommunications, de responsables RH, de comptables, ou encore de développeurs de logiciels.

Un élément qui surprendra donc peut-être notre lectorat est que beaucoup de secteurs de spécialité n'embauchent pas nécessairement uniquement des profils absolument mordus ou passionnés de l'univers et que les "impies" occupent aussi des positions élevées et évolutives avec de réelles opportunités de carrière ! Nombreux sont les diplômés manquant parfois de "vécu" ou les têtes pensantes œuvrant à la direction, au marketing ou aux différents postes relatifs à l'administration, au commercial et à la gestion quotidienne d'une équipe qui ne sont pas nécessairement directement issus du milieu mais sont spécialistes dans leur domaine propre et enchaînent les missions dans des secteurs d'activités très différents. Dans la communication, par exemple, il est fréquent de voir des profils orientés "sport" mais ayant œuvré pour des clubs de football, de grandes enseignes internationales corporate ou encore des chaînes de télévision ou groupes média.

On parle aussi souvent de "night shifts" pour tous ceux rattachés aux métiers liés au R&D, à la conception et la production, ou encore à la logistique, où le travail nocturne ou à des heures avancées ou ramassées est commun. Puisque l'on parle de machines, les plus grandes structures vont même jusqu'à élaborer leur propre outillage ou participer avec leurs sous-traitants à la réalisation d'outils sur-mesure.

Si vous visez les équipes de course, les circuits ou les promoteurs, n'oubliez pas que leur joyau de la couronne est souvent un engagement avec une discipline phare mais que ce qui fait vivre la structure pendant l'année est la multiplication de projets à des échelons très variés, souvent très terre à terre et éloignés des coupes de champagne du Paddock Club.

La flexibilité requise est aussi nécessaire d'un point de vue culturel : nombre d'emplois dans le secteur se trouvent à l'étranger ou sont reliés à des entreprises étrangères, où les conditions de travail, accords d'entreprise ou temps de travail et lois sont très différents de ceux en vigueur dans l'Hexagone.

Alors, notre conseil sera de vous préparer et de savoir exactement dans quel secteur vous souhaitez travailler, avant de penser à une entreprise en particulier. Peut-être que le nom de Ferrari vous fait rêver mais que le job de vos rêves, responsabilisé et modulé de la manière qui vous convient, se trouve avec un "petit" équipementier en France ! N'oubliez pas non plus qu'il est quasiment inenvisageable d'aspirer à un poste dans le milieu, quelle que soit la spécialité, sans parler a minima anglais. Car même si votre job se trouve en France ou dans un pays francophone, l'ensemble des départements d'une structure impliquée dans les sports mécaniques est amené à travailler plus ou moins fréquemment avec l'anglais.

La majorité des postes à pourvoir ou sur lesquels une rotation importante existe concerne bien entendu l'ingénierie. Là, les spécialités sont nombreuses et il ne faut pas vous attendre à vivre la vie d'un directeur technique touchant à tous les aspects de la performance d'une machine ! Même dans les structures plus réduites, les ingénieurs demeurent relativement spécialisés, et les sollicitations peuvent être extrêmement différentes selon que l'on soit chargé de données ou d'exploitation piste d'un véhicule loué et mis en piste, ou que l'on travaille dans une structure concevant et produisant ses propres machines. Vous suivrez aussi immanquablement la politique des structures en question, dont le focus peut d'un jour à l'autre passer sur une compétition ou une autre, selon les désirs du board, comme chez Toyota, Peugeot, Renault Sport, Ford, etc.

Et concrètement ?

Motorsport Network dispose d'une plateforme de recherche d'emploi pour les candidats et de contact pour les employeurs, baptisée Motorsport Jobs.

L'essentiel des propositions que l'on y trouve sont basées l'étranger mais notre réseau de confiance avec de nombreux acteurs du monde des sports mécaniques fait de cette plateforme l'une des plus riches en référencement d'offre d'emplois et de CV de candidats spécialisés, avec de nouvelles annonces chaque semaine. Les candidats peuvent simplement s'y créer un profil et déposer leurs parcours afin de postuler directement à des offres ou être contactés par les employeurs inscrits sur la base de données en sélectionnant quelques mots-clés. N'oubliez pas non plus que comme dans tous les secteurs, nombre d'employeurs ou project managers ne publient même pas systématiquement d'annonces pour leurs besoins et vont directement chercher leurs candidats… dès lors qu'ils savent où les trouver ! À vous de jouer en vous rendant présent là où c'est nécessaire.

Et puisque l'on parle de cela, Motorsport.com recrute en France ! Notre équipe éditoriale est actuellement à la recherche d'un Responsable Éditorial pour son contenu "abonnés" PRIME à plein temps et de chargés de retranscription/traduction d'audios pendant les week-ends de course. Nous accueillerons également au sein de la rédaction France un(e) Stagiaire Content Management Vidéo/Photo pour accompagner l'équipe sur la production et le traitement de formats multimédia.