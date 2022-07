Les commissaires donnent leur version après l'incendie de Sainz

L'abandon de Carlos Sainz au Grand Prix d'Autriche, rapidement suivi d'un début d'incendie sur la Ferrari qui était en pente, a suscité un moment de panique sur le moment mais également des interrogations par la suite. L'intervention des commissaires a ainsi largement été commentée, sans forcément disposer de tous les éléments, ce qui les a menés à préciser le déroulement des faits.

Carlos Sainz lui-même a appelé à en tirer des leçons pour accélérer ce type d'intervention à l'avenir, et les commissaires reconnaissent également que des progrès pourront sans doute être réalisés en apprenant de cet incident. Ils rappellent toutefois les "circonstances malheureuses qui se sont additionnées", ainsi que le contexte de l'incident.

"Après le terrible accident de Jules Bianchi en 2014, les règles de la FIA pour intervenir en piste ont été drastiquement renforcées", expliquent-ils dans un communiqué. "Les interventions ne sont autorisées qu'après avoir reçu les instructions de la direction de course. D'un côté, cela accroît la sécurité des pilotes et des commissaires, mais de l'autre cela présente l'inconvénient d'avoir des interventions qui prennent un peu plus de temps."

"Lors de l'incident avec Carlos Sainz au virage 4, plusieurs circonstances malheureuses se sont additionnées. L'endroit où Sainz a garé sa Ferrari n'était pas visible depuis le poste des commissaires. Ils ont reçu par radio l'instruction de se rendre à la voiture avec des extincteurs. Lorsqu'ils ont vu la situation, ils ont pris la décision d'appeler le camion de pompier. Cette décision a dû être prise en quelques secondes et, rétrospectivement, elle était absolument correcte. Si l'on se souvient de l'accident de Grosjean, dans une situation comme celle-ci, les extincteurs à main ne suffisent absolument pas. Par conséquent, l'extincteur a été éteint, ce qui a donné lieu à cette image malheureuse à la télévision d'un commissaire fuyant."

"L'autre problème est que Sainz, de manière compréhensible, est devenu nerveux dans sa voiture et a relâché les freins trop tôt. La cale a dû être placée sous la monoplace qui roulait, rendant bien sûr l'opération extrêmement difficile. Cependant, grâce à la résistance de la cale, la monoplace s'est dirigée vers l'intérieur et s'est arrêtée contre le rail de sécurité. Ensuite, le feu a pu être éteint en quelques coups d'extincteur."

La Ferrari calcinée de Carlos Sainz.

"Évidemment, rétrospectivement, lorsque l'on regarde les images de télévision et des caméras de surveillance, on trouve des choses qui peuvent être améliorées. Nous allons également en discuter en interne et avec nos collaborateurs. Mais dans cette situation exceptionnelle, car un incendie n'arrive pas tous les jours non plus, les commissaires ont dans l'ensemble bien réagi. Nous avions un camion de pompier sur place en moins de 30 secondes, ce qui aurait permis de maîtriser un incendie se propageant rapidement. Depuis l'accident de Grosjean, il est très important pour nous d'avoir une grosse puissance d'extinction rapidement sur place afin de protéger le pilote de la meilleure manière possible. Un autre véhicule de secours était déjà sur place et un troisième était en route. Même si Sainz n'était pas sorti lui-même de sa voiture, nous aurions pu le protéger de la meilleure manière possible."

"Nous sommes une équipe de passionnés de sport automobile qui sacrifient leur temps libre pour des entraînements et des exercices afin de faire de notre mieux pour la sécurité en piste lors de tels événements. Nous prendrons également cet incident comme une occasion de progresser encore."

Avec Christian Nimmervoll

