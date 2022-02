La Commission F1 face aux conclusions de la FIA ce lundi

Ce pourrait être une journée déterminante pour la Formule 1 : après une enquête menée sur la manière dont a été gérée la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, les conclusions et éventuelles réponses à apporter doivent être présentées lors d'une réunion de la Commission F1. Une échéance qui intervient après des semaines marquées par les critiques des fans envers le directeur de course Michael Masi et la façon dont il a relancé la course après sa neutralisation par la voiture de sécurité à Yas Marina. Le dernier tour couru sous drapeau vert avait permis à Max Verstappen de doubler Lewis Hamilton et d'être sacré Champion du monde.

Deux mois après le dernier Grand Prix en date et cette issue controversée, la polémique n'est pas vraiment retombée. La FIA a promis d'échanger avec tous les pilotes et toutes les écuries pour essayer d'améliorer le cadre réglementaire afin d'éviter qu'un tel imbroglio se reproduise à l'avenir. Parmi les changements probables, la direction de course pourrait être réorganisée, avec un soutien accru autour du poste le plus haut placé.

Pour l'heure, on ignore si Michael Masi conservera le rôle de directeur de course en 2022 ou s'il sera remplacé. Par ailleurs, la F1 a fait part de sa volonté de stopper les conversations radio entre les écuries et la direction de course, dans l'optique de mettre fin au lobbying dont Michael Masi a fait l'objet à plusieurs reprises l'an passé.

D'autres pistes sont également envisagées. La FIA devrait vraisemblablement clarifier les processus concernant la voiture de sécurité lorsque celle-ci intervient en fin d'épreuve, car la volonté de Michael Masi de ne pas voir le Grand Prix d'Abu Dhabi se terminer par une neutralisation a clairement dicté son choix de relancer la course.

En décembre dernier, la FIA a promis la "clarté" aux concurrents, aux fans et aux médias, mais on ne sait pas encore si ou quand les conclusions de l'enquête seront rendues publiques. Si des propositions sont faites ce lundi devant la Commission F1, elles devront ensuite être ratifiées par le Conseil Mondial du Sport Automobile, dont la prochaine séance aura lieu le mois prochain juste avant le Grand Prix de Bahreïn.

La manière dont la FIA va gérer ce dossier constitue un premier vrai test pour son nouveau président, Mohammed Ben Sulayem. Ce qu'il en ressortira sera un marqueur et donnera le ton de la suite de sa mandature. Une issue qui sera également déterminante aux yeux de Lewis Hamilton et de Mercedes, qui ne se sont quasiment pas exprimés depuis la finale du championnat 2021.