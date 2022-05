Concept "zéro ponton" : Barcelone dira si Mercedes s'est trompé

Le Grand Prix d'Espagne pourrait être un tournant technique décisif pour Mercedes. Après un début de saison où l'écurie allemande ne parvient ni à régler ses problèmes de marsouinage, ni à extraire le niveau de performance attendu, le rendez-vous de Barcelone fait presque office de juge de paix. Le circuit catalan ayant accueilli les premiers essais hivernaux il y a trois mois, ce sera l'occasion pour les ingénieurs d'avoir des éléments de comparaison valables pour prendre ensuite une direction très claire dans le développement de la W13.

La décision technique la plus cruciale devrait concerner le concept "zéro ponton" introduit par l'écurie lors des essais hivernaux à Bahreïn. Cette solution n'avait pas été utilisée lors des tests de Barcelone, et si les données montrent qu'il ne s'agit plus de la voie à suivre, Mercedes n'exclut pas de l'abandonner.

"Je n'écarterais rien, mais nous devons donner à tout notre personnel le bénéfice du doute", répond Toto Wolff, directeur de Mercedes, interrogé par Motorsport.com sur le maintien ou non de ces pontons radicaux. "Ils ont produit d'excellentes voitures de course par le passé, et nous pensons que c'est la voie à suivre. Barcelone sera clairement un moment où nous pourrons corréler les choses avec ce que nous avions constaté en février, et où nous pourrons recueillir plus de données. Ça m'ennuie aussi de répéter la même chose quant à la collecte de données et au fait d'expérimenter, mais c'est de la physique, pas du mystique, donc il faut tout décortiquer."

La version plus conventionnelle de la Mercedes W13, lors des tests de Barcelone.

Ce que Mercedes cherche à comprendre de manière définitive, c'est si oui ou non son concept "zéro ponton" est en mesure d'apporter sur la piste tous les bénéfices de performance théoriques. La deuxième visite à Barcelone permettra de constater si le concept initial, plus conventionnel mais a priori moins générateur d'appui, est finalement meilleur. Car il ne peut être exclu que la version actuellement utilisée soit à l'origine des problèmes de marsouinage de la W13.

"Si l'on fait le tour de la grille, on peut voir que les bords de notre plancher dépassent beaucoup plus que chez les autres", fait remarquer Toto Wolff. "Ça donne une autre manière de faire, ou davantage d'ampleur, à une possible instabilité. Je pense que c'est là que notre concept diffère. La voiture présentée à Barcelone est clairement plus lente sur le papier, mais nous devons trouver comment faire en sorte que la voiture actuelle soit prévisible pour les pilotes."

"Nous sommes toujours attachés au concept actuel, et il le faut. Si l'on n'y croit pas et que l'autre a 50% de chance, alors il faut changer maintenant. Nous sommes fidèles au concept actuel. Nous ne regardons pas ailleurs pour voir si ça nous plaît plus ou moins. Ça reste bon. En fait, avant de prendre la décision de passer à un autre concept, il faut comprendre où ça a mal tourné. Qu'est-ce qui est bon dans le concept et qu'est-ce qui est mauvais ? C'est une question à laquelle nous devons répondre. Je demande à ce que nous y répondions après Barcelone, car c'est là que nous aurons la corrélation réelle. Et là, on se regardera dans la glace et on dira : 'avons-nous eu tort ou pas ?'."

Propos recueillis par Jonathan Noble

