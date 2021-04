Les conséquences des Qualifs Sprint sur la stratégie

La Formule 1 a toujours eu pour objectif de faire du dimanche après-midi le moment phare du week-end, avec des règles parfois ajustées afin de chambouler la hiérarchie sans en faire une loterie. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pilotes qualifiés dans le top 10 prennent le départ avec les pneus utilisés pour faire leur meilleur tour en Q2, tandis que les autres peuvent choisir leurs gommes.

Cependant, avec l'arrivée des Qualifications Sprint – une course de 100 km définissant la grille de départ du Grand Prix – lors de trois week-ends cette saison, les stratégies vont évoluer. Et pas forcément en mal.

Vu la réglementation imposant 12 trains de pneus pour le week-end au lieu de 13, dont six de tendres, l'on peut s'attendre à ce que les équipes soient réticentes à utiliser ces gommes pour la séance d'essais libres du vendredi matin, où elles ne "brûleront" qu'un train de mediums et un de durs. Il y a six trains de tendres disponibles pour le week-end entier, et les pilotes pourraient avoir besoin de cinq d'entre eux en qualifications et d'un en course sprint : pourquoi en gâcher un en essais libres ? Par conséquent, les pilotes pourraient bien aborder les qualifications sans avoir pu se préparer en testant les pneus tendres. La séance d'EL3 leur permet habituellement de le faire.

Cependant, s'ils sont convaincus de pouvoir faire les qualifications sans utiliser les cinq sets, soit parce qu'ils n'atteindront pas la Q3, soit parce qu'ils s'estiment capables de passer la Q1 ou la Q2 avec un seul train de pneus, ils pourraient être tentés d'en passer un en essais libres. De surcroît, les pilotes économes en pneus lors des qualifications seront avantagés pour le reste du week-end en disposant de gommes tendres neuves pour les Qualifications Sprint et pour la course du dimanche.

Si un pilote utilise cinq trains de tendres en qualifications et le sixième lors de la course sprint, il n'aura plus que des mediums et des durs pour le Grand Prix. Ce ne sera pas un problème si les tendres sont à éviter le dimanche, mais ils pourraient tout aussi bien jouer un rôle crucial si les durs sont difficiles à exploiter en performance. De surcroît, les stratégies sont parfois variées d'une écurie à l'autre.

Par ailleurs, les nouvelles conditions de parc fermé en vigueur dès le vendredi pourraient restreindre le champ d'action des écuries. Cependant, elles auront plus d'informations à leur disposition pour établir leur stratégie du dimanche après avoir constaté comment les pneus se comportent lors de la course sprint, qui sera plus représentative que les longs relais habituellement effectués le vendredi après-midi.

Si les règles des Qualifs Sprint ont ôté une option stratégique en n'obligeant plus les pilotes passés en Q3 à prendre le départ avec les pneus utilisés pour effectuer leur meilleur temps en Q2, elles en ont créé d'autres, puisque le choix des pilotes pour la course sera dicté par leurs performances depuis le début du week-end. Et les choses vont se compliquer encore davantage s'il pleut lors des qualifications ou des Qualifs Sprint. En fin de compte, il faudra attendre de voir comment va se passer le premier week-end au nouveau format. Réponse, donc, après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Avec Benjamin Vinel