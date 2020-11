Il n'y avait pas de consignes d'équipe entre Stroll et Pérez

Sergio Pérez a précisé qu'aucune consigne d'équipe n'avait été mise en place chez Racing Point, avant comme pendant le Grand Prix de Turquie. Au lendemain de la pole position décrochée par Lance Stroll, les conditions pluvieuses et la faible adhérence de la piste ont longtemps fait le jeu des monoplaces roses, qui se sont même échappées nettement dans le premier relais. Si Stroll est parvenu à compter jusqu'à une grosse dizaine de secondes d'avance sur son coéquipier, Pérez a ensuite commencé à revenir sur le Canadien, une fois les pneus intermédiaires chaussés à la place des pneus pluie.

En grosse perte de rythme, Stroll a été rappelé au stand pour passer des pneus intermédiaires neufs. En dépit de ce changement, un fort graining est rapidement réapparu sur ses gommes, incitant l'équipe à ne pas faire rentrer Pérez. Racing Point a constaté après la course qu'un aileron avant endommagé était en fait à l'origine des problèmes de Stroll.

L'éventuelle lutte entre les deux coéquipiers n'a donc pas eu lieu, mais Pérez assure que les deux hommes savaient ce qu'ils avaient à faire. Y avait-il des consignes de course ? "Non, nous nous battons pour la troisième place du championnat constructeurs, et c'est vraiment ce qui compte pour nous", assure-t-il. "Il s'agissait donc de placer les deux voitures le plus haut possible. Je pense qu'à ce moment-là, la voiture de tête était celle de Lance, et nous pensions que le mieux était de s'arrêter. Ça n'a pas fonctionné pour lui, mais nous avons réussi à marquer de bons points. Nous avons fait mieux que nos concurrents directs et il reste encore trois courses très importantes pour nous au championnat."

Le fait que Stroll soit en difficulté avec des pneus neufs – sans que l'équipe ne soit alors consciente de ses soucis d'aileron avant – a incité Racing Point à mener une stratégie différente avec Pérez, qui s'est avérée payante.

"Il fallait survivre avec ces intermédiaires, nous étions un peu coincés", explique le Mexicain. "Nous nous attendions à de la pluie vers la fin de la course, et en même temps, nous souffrions un peu avec les intermédiaires. Nous avons passé la phase de graining et j'ai pu contrôler les choses après ça. Quand il [Stroll] est rentré au stand, j'avais aussi en tête l'idée d'essayer un nouveau train de pneus car le mien était très usé. Mais l'équipe m'a informé qu'il avait immédiatement du graining et que le rythme ne revenait pas, donc nous avons décidé de rester en piste. Cependant avant le recul, vu comment nous avons souffert dans les derniers tours, nous aurions probablement dû chausser un nouveau train."