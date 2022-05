Contact avec Hamilton : Ocon incrédule après sa pénalité

L'incident entre Esteban Ocon et Lewis Hamilton s'est déroulé peu après le premier arrêt du Britannique, quand il a été l'un des premiers pilotes à chausser des pneus intermédiaires. Fondant sur une Alpine encore sur les pneus pluie du départ et qui tentait de survivre sur ces gommes jusqu'au passage des slicks, le pilote Mercedes s'est porté en partie à hauteur de son rival à l'approche de Sainte-Dévote mais voyant que ce dernier, toujours en partie devant, allait tourner quoi qu'il arrive a tenté de se désengager en vain.

Le contact a alors été inévitable entre le pneu arrière droit de l'A522 et le pneu avant gauche de la W13, sans que l'incident n'entraîne autre chose qu'un ralentissement pour les deux hommes. Après une enquête, dont le résultat est tombé peu après la relance de course consécutive au second drapeau rouge, les commissaires ont décidé d'infliger une sanction de cinq secondes au Français, jugé majoritairement responsable de la collision.

Une décision lourde de conséquences pour l'intéressé, puisqu'il est passé en fin de GP de neuvième sur la piste à 12e au classement, qu'il n'a d'ailleurs pas comprise avant et même après s'être rendu chez les commissaires : "J’ai été revoir les images, on a été revoir les commissaires aussi pour avoir une explication, parce c’est illogique, ça n’a aucun sens, donc…", a-t-il d'abord indiqué au micro de Canal+.

"Ils nous ont dit qu’il y avait une nouvelle règle en place : que quand il y avait une voiture à l’intérieur, si ça touchait, c’était celui qui se faisait attaquer qui prenait la pénalité. Ça aurait été l’année dernière, ça aurait été un incident de course ; ils ont dit que, là, ça avait changé mais qu'eux non plus n'étaient pas contents des règles. Donc je ne comprends pas trop. Mais bon, ça ruine complètement le week-end et on aurait pu rester à la maison ce week-end."

Plus concrètement, les commissaires ont justifié leur sanction comme suit dans le document disponible sur le site de la FIA : "Les commissaires ont revu des vidéos et noté qu'à l'approche du virage 1, il y avait une portion significative de la voiture 44 aux côtés de la voiture 31 et en conséquence de l'application des Standards de Pilotage 2022, la voiture 44 avait le droit à de la place au virage 1."

Il est à noter qu'après la course, des images (non diffusées par la réalisation internationale) d'un autre incident entre les deux pilotes ont fait surface montrant une séquence se déroulant dans le tour suivant ce premier contact, dans laquelle, un peu plus tôt dans la fin de la ligne droite de départ/arrivée, une collision a lieu entre Ocon et Hamilton. Le septuple Champion du monde tentait alors de s'infiltrer à l'intérieur entre le rail et l'Alpine, et y a été pris en sandwich. C'est a priori à ce moment-là qu'il a subit les dégâts vus par la suite sur la plaque d'extrémité gauche de l'aileron avant. Ce second incident n'a semble-t-il pas fait l'objet d'une enquête des commissaires.

La fin de course a été étrange dans le clan Alpine car Fernando Alonso a perdu beaucoup de temps sur les pilotes qui le précédaient après le dernier restart, au point que certains observateurs se sont demandés s'il ne s'agissait pas d'une stratégie de ralentissement de Hamilton pour le mettre à la merci d'Ocon. Toutefois, quand la question lui a été posée, le Tricolore explique que ce n'était pas "vraiment" le cas et assure que l'Espagnol a haussé le rythme dès que les cinq secondes de pénalité ont été connues.

"Non, non, il n’y avait pas vraiment de stratégie. On essayait de gérer les pneus au mieux pour pas dégrader sur la fin et une fois que j’ai eu les cinq secondes, Fernando après a poussé fort pour essayer que Hamilton aille un peu plus vite parce qu’il était assez lent sur cette course-là. Les autres sont revenus derrière, donc voilà on sort des points, on n’a pas pu créer l’avantage qu’on avait plus. Donc voilà, c’est dur à avaler."