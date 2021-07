Contrat Hamilton : Mercedes ne voulait pas "être distrait"

Alors que Mercedes est dans une lutte serrée avec Red Bull pour les titres mondiaux 2021, et que l'écurie autrichienne reste sur quatre victoires consécutives, la structure allemande a annoncé la reconduction pour deux saisons supplémentaires de Lewis Hamilton.

Une annonce qui intervient dans un timing étonnant mais qui traduit la volonté à la fois d'éviter d'être embarqués dans des négociations à rallonge comme fin 2020 et de ne pas être "distraits" par ces discussions alors que la lutte s'intensifie et que l'adversité est plus forte que jamais. Le nouvel accord porte sur la période 2022-2023, garantissant la présence du septuple Champion du monde du côté de Brackley pour les deux premières campagnes de la nouvelle réglementation technique.

Toto Wolff a expliqué que l'intention de l'écurie était de conserver Hamilton mais aussi de vite mettre fin aux discussions pour se concentrer sur l'aspect sportif. "Alors que nous abordons une nouvelle ère de la F1 à partir de 2022, on ne peut pas avoir de meilleur pilote dans notre équipe que Lewis. Son palmarès dans ce sport parle de lui-même, et avec son expérience, sa vitesse et sa science de la course, il est à l'apogée de son talent."

"Nous savourons la bataille dans laquelle nous sommes cette année, et c'est pourquoi nous voulions aussi signer ce contrat tôt, afin de ne pas être distraits par la concurrence en piste. J'ai toujours dit que tant que le feu de la course brûlait en Lewis, il pouvait continuer aussi longtemps qu'il le voulait."

La nouvelle du renouvellement du contrat de Hamilton a en tout cas été saluée par le PDG de la F1, Stefano Domenicali, qui est bien conscient de la force d'attraction qu'exerce le pilote au numéro 44. "C'est une nouvelle fantastique pour la Formule 1 et je suis ravi que Lewis reste en F1 pour au moins deux années supplémentaires. Ce qu'il a accompli dans cette discipline est incroyable et je sais qu'il a encore beaucoup à réaliser. Il est une superstar mondiale sur et en dehors de la piste, et son impact positif sur la Formule 1 est énorme."

La présence de Hamilton chez Mercedes jusqu'à la fin de la saison 2023 permettra également au pilote britannique d'égaler un autre record de Michael Schumacher : celui du plus grand nombre de courses disputées dans la même équipe, l'Allemand ayant pris le départ de 180 Grands Prix avec Ferrari entre 1996 et 2006.