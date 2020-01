Coronavirus : la FIA prête à prendre "toutes les mesures nécessaires"

La FIA se dit aujourd'hui prête à prendre des mesures pour protéger la communauté du sport automobile alors que l'inquiétude ne cesse de grandir à l'échelon international autour de l'épidémie de coronavirus. Plus clairement, l'instance suit de près la situation et le Grand Prix de Chine pourrait se retrouver sous la menace.

En Chine, les dernières informations officielles font état ce jeudi de 170 décès et de 7700 cas d'infection, poussant la communauté internationale à mettre en place les moyens nécessaires pour contenir l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé doit notamment se réunir aujourd'hui pour faire le point sur la situation, tandis que de nombreux pays demandent à leurs ressortissants d'annuler tout voyage vers la Chine qui ne serait pas essentiel.

Mercredi, les Championnats du monde d'athlétisme en salle, qui devaient se dérouler du 13 au 15 mars à Nankin, ont été purement et simplement reportés à l'année prochaine. La FIA a de son côté deux événements majeurs programmés prochainement dans le pays, à savoir l'E-Prix de Sanya de Formule E le 21 mars, puis le Grand Prix de Chine de Formule 1 à Shanghai le 19 avril. L'instance internationale suit donc de près l'évolution de la situation, supervisée notamment par le Professeur Gérard Saillant.

"À la suite de l’épidémie de coronavirus qui s’est déclarée en Chine depuis le début de l’année, la FIA suit de très près l’évolution de la situation en lien avec les autorités compétentes et ses clubs membres, sous la direction du Président de sa Commission Médicale, le Professeur Gérard Saillant", fait savoir la FIA dans un communiqué. "La FIA va évaluer le calendrier de ses courses à venir et prendra le cas échéant toutes les mesures nécessaires à la protection de la communauté mondiale du sport automobile et du public."

