Coronavirus : le Grand Prix d'Australie sur le point d'être annulé

Huit tests de détection du coronavirus avaient été réalisés sur du personnel F1 présent dans le paddock et présentant mercredi des signes de contagion virale.

De ces résultats n'est revenue qu'une seule confirmation de test positif, chez un membre de l'équipe McLaren, qui a ainsi décidé dans la foulée d'annoncer son retrait du Grand Prix inaugural de la saison.

Les heures tardives qui ont suivi à Melbourne ont été le théâtre d'une réunion de crise organisée par les directeurs d'équipe. Quelques heures après la décision de McLaren, Motorsport.com, qui dispose de plusieurs reporters dans le paddock de Melbourne, est en mesure de dire que la majorité des équipes ne souhaite plus prendre part à l'événement et en ont informé la FIA. Des sources de premier plan de ces mêmes équipes indiquent que l'organe législateur de la discipline accepterait la décision des teams et s'apprêterait à déclarer l'annulation du reste du week-end.

