Coronavirus : la F1 doit se montrer "incroyablement responsable"

Selon Claire Williams, la Formule 1 doit se montrer "incroyablement responsable" dans les réponses qu'elle va apporter face à l'épidémie de coronavirus, sachant que toute mesure va engager des milliers de personnes réunies sur chaque course dans le monde entier. Compte tenu de l'incertitude qui règne sur les trois premières courses de la saison de F1, prévues en Australie, à Bahreïn et au Vietnam, bien qu'elles soient maintenues, la patronne de l'écurie Williams estime qu'il faut réfléchir attentivement aux mouvements du personnel et des spectateurs engagés pour chaque épreuve.

"C'est une situation incroyablement grave", a déclaré Claire Williams, s'exprimant lors d'un événement organisé à Londres par le sponsor en titre de son équipe, ROKiT. "Étant donné que nous sommes un sport mondial, qui voyage dans le monde entier avec des milliers et des milliers de personnes, et cela sans même tenir compte du nombre de fans qui voyagent eux aussi, il y a tellement de mouvement que nous devons nous montrer incroyablement responsables et aussi extrêmement réactifs."

À ce jour, seul le Grand Prix de Chine, initialement prévu du 17 au 19 avril, a été reporté. En Australie, tout se poursuit comme prévu pour accueillir le paddock et les fans la semaine prochaine à l'occasion du premier Grand Prix de la saison, cependant la situation mondiale évolue de jour en jour et a d'ores et déjà provoqué plusieurs annulations d'événements sportifs, notamment en MotoGP.

"Pour l'instant, c'est une cible mouvante", poursuit Claire Williams. "Nous restons clairement en contact avec les autorités compétentes, avec la F1 également, et nous suivons les directives au fur et à mesure qu'elles sont prises. Mais, en ce moment, la situation change littéralement d'heure en heure."

"C'est un travail de gestion assez difficile, quand on pense à la F1 et au nombre de personnes que l'on fait venir sur les courses, plus la quantité de matériel que l'on met dans le fret aérien et maritime, et le coût que tout cela implique. Au final, nous voulons aller courir, mais nous devons nous assurer que nous maintenons nos employés en sécurité en le faisant. Nous continuerons à suivre les directives au fur et à mesure qu'elles nous parviendront."

Bahreïn et le Vietnam dans le viseur

Felipe Massa estime pour sa part que l'épidémie de coronavirus est une préoccupation pour tout le monde, compte tenu des incertitudes qui planent sur l'évolution de la situation. "Je pense que c'est un moment un peu effrayant pour tout le monde", a déclaré l'ancien pilote de Formule 1, actuellement engagé en Formule E. "Nous avons besoin d'un peu plus d'informations. Le virus se développe, mais à quel point est-ce grave ? Les bonnes informations manquent encore. Nous voyons que de nombreux événements ont été annulés, et peut-être que beaucoup d'autres seront annulés si cela continue à se développer comme ça, alors nous devons juste faire attention."

S'il n'y a eu aucun changement à ce jour quant à la tenue des trois premières courses du championnat, de nouveaux doutes sont apparus sur le Grand Prix de Bahreïn, alors que le pays vient de suspendre temporairement l'entrée sur son territoire de toute personne s'étant rendue en Italie et dans un certain nombre de pays asiatiques dans les 14 jours précédents. La situation n'est pas claire non plus pour le Grand Prix du Vietnam, le pays ayant imposé des restrictions aux personnes arrivant d'Italie, qui doivent être placées en quarantaine pendant 14 jours. Ces mesures pourraient s'avérer gênant pour les membres de Ferrari, d'AlphaTauri et de Pirelli s'ils rentraient à leur base entre une épreuve et l'autre.

Ce sont précisément des restrictions de ce type qui ont conduit au report de la manche WorldSBK du Qatar et à l'annulation de la course MotoGP. Dans la foulée, le Grand Prix de Thaïlande avait été reporté, pour l'ensemble des catégories des Grands Prix, car le pays a pris des dispositions lundi matin pour interdire les événements de grande ampleur au vu de l'évolution de la situation sur place.