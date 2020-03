Il n'y aura pas de GP de F1 sans toutes les équipes

La nouvelle saison de F1 doit débuter le 15 mars en Australie, mais une grande incertitude demeure quant au sort des trois premières courses de la saison en raison de l'aggravation de la situation du coronavirus. Un fléau mondial qui a amené nombre de pays et d'organisations à prendre des mesures de prévention et à appliquer des restrictions majeures sur les rassemblements publics ou la manière dont les citoyens sont autorisés à franchir les frontières et à être libres de leurs mouvements dans les jours suivant leur arrivée.

Avec une épidémie jugée majeure en Italie, qui signifie que les citoyens transalpins rencontrent davantage de difficultés pour se rendre à l'étranger, un risque existe bel et bien pour le personnel de Ferrari ou d'AlphaTauri, notamment, de se voir refuser l'accès à certains pays ou de pouvoir intervenir sur les circuits du fait des mesures de quarantaine observées. Il s'agit là de l'une des raisons principales ayant d'ailleurs amené la Dorna, promoteur des championnats du monde de vitesse moto, à annuler les manches MotoGP et World Superbike au Qatar.

Alors que le flou résidait au sujet de ce qui se passerait dans le cas où une ou deux équipes ne pourraient pas participer, Ross Brawn a précisé que, si un Grand Prix devait être concerné, il n'aurait dans ce cas tout simplement pas lieu. S'adressant exclusivement à l'agence de presse Reuters, le manager de la F1 a expliqué que "si une équipe est empêchée d'entrer dans un pays, nous ne pouvons pas faire de course. Pas une course de Championnat du monde de Formule 1, en tout cas, car ce serait injuste."

"Il est évident que si une équipe fait son propre choix de ne pas aller à une course, c'est sa décision", précise-t-il cependant, apportant là une nuance importante. "Mais lorsqu'une équipe est empêchée d'aller à une course à cause d'une décision du pays, il est difficile d'avoir une compétition équitable."

Une ou des courses "hors-championnat" ?

Un scénario possible, ainsi, serait que les courses potentiellement concernées par l'absence d'une ou plusieurs équipes aient tout de même lieu, mais qu'il s'agisse d'épreuves ne comptant pas pour le championnat du monde, de sorte qu'aucun point ne serait marqué.

Ross Brawn a déclaré que la F1 travaillait dur pour que les premières manches du championnat puissent avoir lieu mais a reconnu que la situation était très compliquée. "C'est une situation très sérieuse et je ne veux pas la minimiser. Mais nous essayons de tenir les courses. Nous devons le faire de manière responsable. Nous réduisons le nombre de personnes dans le paddock et demandons aux équipes d'envoyer un minimum de personnes sur celles-ci."

Avec Jonathan Noble