Le circuit de Spa-Francorchamps suspend ses activités

De la même manière que les Français, priés de limiter toutes les sorties ne relevant pas d'un caractère essentiel, les Belges ont reçu des consignes de la part de leurs autorités visant à réduire l'évolution du coronavirus COVID-19, qui inquiète désormais à l'échelle planétaire. "L’interdiction de toutes les activités récréatives, sportives, culturelles ou folkloriques qu’elles soient publiques ou privées et peu importe leur taille et ce, jusqu’au 3 avril inclus" a été votée.

En réponse à cette décision, le circuit de Spa-Francorchamps se plie évidemment à cet arrêté et confirme donc qu'il suspend toutes ses activités jusqu'à cette date. Il est toutefois peu probable qu'elles reprennent à ce moment-là, car la situation semble s'installer sur un plus long terme. On peut notamment le constater au travers de la décision prise par les organisateurs de la Formule E, qui ont suspendu leur championnat jusqu'au début du mois de mai.

"Avant tout soucieux de garantir la sécurité, la santé et le bien-être de ses visiteurs, clients, fournisseurs et de son personnel, le circuit se voit donc imposer de suspendre ses activités malgré l’énorme déception que cette décision entraîne pour nos clients et les fans du circuit à quelques jours de la reprise de la saison", explique le célèbre circuit dans un communiqué. "Jusqu'ici nous étions en période hivernale, c’est-à-dire que les activités en piste ne devaient reprendre à un rythme quotidien que le 16 mars."

"Participer à contenir la propagation du COVID-19 est pour nous une priorité depuis plusieurs semaines, et le circuit a suivi et appliqué, au jour le jour, les recommandations émises par les autorités. Nous avons également suivi avec attention les différentes décisions prises par les organisateurs des divers championnats présents au circuit, les teams et autres pays dans lesquels des manifestations de sport moteurs se déroulent."

Le tracé belge doit notamment accueillir les 6 Heures de Spa-Francorchamps, avant-dernière manche du calendrier de la saison de WEC, le 25 avril. Il semble toutefois difficile de penser que la course pourra se dérouler sans perturbation, alors que la manche de Sebring comptant pour le même championnat a déjà été annulée. Cette décision a cependant été prise à la suite de l'interdiction des voyages vers les États-Unis depuis de nombreux pays d'Europe.

"Le monde entier fait face à une situation sans précédent et le Circuit poursuit ses réunions d’évaluation de la situation et organisera la suite de sa saison en fonction de l’évolution de la situation", confirme le lieu qui doit également recevoir la Formule 1 pour le Grand Prix de Belgique, prévu du 28 au 30 août. La tenue à la bonne date de cette épreuve dépendra également du remaniement du calendrier de la F1, désormais très perturbé par le coronavirus.

