Coronavirus : F1 au Vietnam et WEC à Sebring dans l'incertitude

Après avoir déjà bouleversé le calendrier dans de nombreuses disciplines, l'épidémie de coronavirus continue de perturber les sports mécaniques et les risques d'annulation ou de report se multiplient. À l'heure où s'écrivent ces lignes, deux nouveaux rendez-vous sont dans le collimateur : le Grand Prix du Vietnam de Formule 1 et les 1000 Miles de Sebring. À cela devrait s'ajouter la suspension du championnat de Formule E.

L'Organisation mondiale de la santé parle désormais de "pandémie mondiale" et accentue la pression sur les différents pays du globe afin que des actions soient mises en œuvre, notamment à travers la restriction de certains événements. "L’OMS n’a cessé de surveiller cette épidémie, et nous sommes très inquiets des niveaux de diffusion et de dangerosité, ainsi que des niveaux alarmants de l’inaction", a déclaré le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nous avons appelé chaque jour les pays à prendre des mesures urgentes et radicales."

PDG de la Formule 1, Chase Carey s'est rendu mercredi à Hanoï pour une réunion de crise qui ne figurait pas à son agenda initialement, avec les organisateurs du Grand Prix du Vietnam. Les chances de voir le premier GP de l'Histoire se dérouler dans le pays le 5 avril prochain semblent se réduire d'heure en heure alors que le gouvernement vietnamien a renforcé les mesures pour freiner la propagation du virus sur son territoire. Certaines des décisions prises laissent penser qu'un report de l'épreuve sera inévitable. "Nous sommes toujours en discussion avec le promoteur et les autorités au sujet du Grand Prix et des visas, et il n'y a pas de nouvelles informations pour le moment", a fait savoir un porte-parole de la F1.

Le Premier ministre vietnamien a néanmoins annoncé des mesures de quarantaine pour quiconque entrera sur le territoire en provenance d'un pays touché par le COVID-19. Le Vietnam a également modifié le fonctionnement des visas afin de pouvoir plus facilement contrôler les entrées dans le pays. Par ailleurs, plusieurs manifestations sportives sont déjà visées par des mesures de huis clos ou par des reports.

Sebring dans le doute après les annonces de Trump

Concernant le WEC, la prochaine épreuve fait maintenant l'objet de toutes les attentions. Le Championnat du monde d'Endurance doit se rendre à Sebring la semaine prochaine pour une manche organisée, comme en 2019, en amont de l'épreuve IMSA des 12 Heures. À l'heure actuelle, cette dernière ne paraît pas menacée, mais le doute est beaucoup plus fort autour des 1000 Miles.

La nuit dernière, Donald Trump a annoncé des mesures fortes pour répondre à l'épidémie de coronavirus. Celles-ci visent notamment l'Europe, continent depuis lequel les voyages vers les État-Unis seront interdits à partir de vendredi, à l'exception du Royaume-Uni. "Pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans notre pays, je vais suspendre tous les voyages en provenance d’Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours", a déclaré le président américain.

La Formule E va suspendre le championnat

Enfin, d'après les informations de Motorsport.com, la Formule E devrait annoncer la semaine prochaine la suspension de son championnat pour au moins les deux prochains mois. Aucune annonce officielle n'est attendue dans les jours qui viennent, mais la décision serait d'ores et déjà prise et viendrait ajouter le report des E-Prix de Seoul et Paris à ceux déjà enregistrés de Sanya, Rome et Jakarta.

Avec Adam Cooper, David Malsher et Charles Bradley

