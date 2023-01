Coulthard : Ferrari a tout pour jouer le titre en 2023

En 2022, la Scuderia Ferrari a fait son retour aux avant-postes. Les bolides rouges ont idéalement commencé la saison avec deux victoires pour Charles Leclerc lors des trois premiers Grands Prix, dont un doublé à Bahreïn, mais les choses se sont ensuite grandement compliquées avec une série de problèmes techniques, d'erreurs stratégiques et de fautes de pilotage.

Écurie la plus victorieuse de l'Histoire de la Formule 1, la structure de Maranello n'avait plus eu une monoplace si compétitive depuis les saisons 2017 et 2018, où Sebastian Vettel avait joué le titre face à Lewis Hamilton. Autrement, il faut remonter à 2010. "Il est possible qu'ils aient simplement perdu l'habitude d'évoluer à ce niveau", estime David Coulthard dans les colonnes de Mirror Sport au moment d'analyser l'échec de la Scuderia en 2022. "Ferrari est le nom le plus célèbre en Formule 1, ce sont eux qui sont là depuis le plus longtemps, alors il y a peut-être un aspect d'épuisement."

Ferrari va aborder la saison 2023 avec un line-up inchangé, composé de Charles Leclerc et Carlos Sainz, et un nouveau directeur d'équipe en la personne de Frédéric Vasseur. Et compte tenu du potentiel affiché par les bolides rouges l'an passé, Coulthard est convaincu qu'ils peuvent renouer avec le titre mondial, qui leur échappe depuis 2008 chez les constructeurs et 2007 côté pilotes.

David Coulthard

"Je crois en Ferrari – pas en leur mythe, mais en leurs performances", poursuit le vainqueur de 13 Grands Prix. "Ils ont remporté le Championnat du monde des qualifications (sic) et leur voiture a été exceptionnelle. Charles était leur fer de lance pendant la majeure partie de l'année, c'est lui qui a su exploiter cette performance, et je pense vraiment que la voiture est devenue de plus en plus forte vers la fin de l'année."

"Je crois en ces pilotes, et je crois, vu le rythme auquel ils ont conçu cette voiture, que l'équipe a les bons talents pour résoudre ses problèmes. Avec tout ça, Ferrari doit être candidat au titre en 2023. Pas parce que c'est une voiture rouge avec un cheval cabré, mais compte tenu de ce qu'ils ont entre les mains : une F1 très rapide et deux pilotes très rapides et motivés. En 2023, il faut donc qu'ils visent le titre mondial, et je pense qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs s'ils résolvent les problèmes qui sont flagrants aux yeux de tout le monde."

Compte tenu du rapport de force à la fin de la saison 2022, Coulthard s'attend néanmoins à une bataille à trois au sommet entre Red Bull, Ferrari et Mercedes.

