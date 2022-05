Coulthard voit en Pérez l'équipier idéal pour Verstappen

À l'aube du Grand Prix d'Espagne, Sergio Pérez occupe la troisième place du Championnat du monde de Formule 1 à seulement neuf points de Max Verstappen. C'est un fait qui s'avère quelque peu trompeur, puisque le Néerlandais a subi deux abandons en cinq courses, contre un seul pour son partenaire chez Red Bull. Verstappen conserve l'avantage en matière de performance pure avec un score de 4-1 en qualifications, seulement battu lorsque Pérez a signé la pole position à Djeddah.

Et pourtant, David Coulthard voit en Pérez un candidat au titre parfaitement légitime. "Cette génération de monoplaces convient clairement un peu mieux à son style de pilotage", estime le Britannique auprès de Motorsport.com. "Il est plus proche de Max que la saison dernière. Bref, je pense que Checo est dans la bataille. Il doit être pris au sérieux en tant que prétendant au titre."

"Bien sûr, Max est sur la lancée de ce premier sacre, et de bien des manières, [Pérez est] à un stade différent de sa carrière. Mais la question, pour moi, est : Checo mérite-t-il d'être en Formule 1 ? Absolument. Est-il capable d'exploiter les performances de cette voiture ? Absolument. Est-il capable de battre Max sur l'ensemble d'une saison ? Eh bien, c'est entre ses mains. Notre opinion ne change rien. Il faut qu'il montre qu'il en est capable."

Coulthard voit même Pérez, âgé de 32 ans, comme le coéquipier idéal pour Verstappen, en raison de ses performances mais surtout de leurs caractères manifestement compatibles. "Je pense qu'ils sont un excellent duo", ajoute le vice-Champion du monde de Formule 1. "Il y a du respect, et ils communiquent bien avec leurs ingénieurs. Si Max n'aimait pas Checo, ce dernier ne ferait pas partie de l'équipe. C'est la force de la position de Max."

Max Verstappen et Sergio Pérez fêtent leur doublé à Imola

"Si l'on revient deux ans en arrière, Checo avait perdu son volant chez Aston Martin parce qu'ils voulaient faire des changements, et il semblait destiné à quitter la Formule 1. Red Bull a dit 'non, on veut te donner une chance', et maintenant il est fermement établi au sein de cette écurie. Et s'il maintient les performances qu'il réalise actuellement, son avenir en Formule 1 est assuré."

Coulthard juge toutefois "nécessaire" que Red Bull évalue ses options pour l'avenir, bien qu'il ait du mal à voir par qui il serait judicieux de remplacer Pérez. L'Écossais ne croit notamment pas à l'hypothèse d'un Pierre Gasly qui avait perdu pied lors d'une demi-saison à Milton Keynes en 2019 mais se montre depuis lors très convaincant pour AlphaTauri et pourrait aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs au terme de son contrat actuel, fin 2023.

"Je pense qu'ils le feront [évaluer leurs options, ndlr], car cela fait partie de ce que fait un team. Que ce soit une équipe de football, que ce soit une écurie de Formule 1, ils cherchent toujours au-delà de leurs pilotes actuels. Il faut chercher le nouveau Max Verstappen et le nouveau Checo Pérez, c'est nécessaire. On ne peut pas attendre qu'ils viennent eux-mêmes. C'est pourquoi Red Bull a un programme de jeunes pilotes."

"Cela dit, tout de suite, est-ce qu'on remplacerait Checo par Pierre, vu la relation qu'a Checo avec Max ? Je pense qu'il fait largement le nécessaire pour maintenir sa place en Formule 1 et maintenir sa place en tant que coéquipier de Max. Si l'on regarde le rythme cette année, ils font jeu égal", conclut Coulthard.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi