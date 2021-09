Course - 100e victoire pour Hamilton, qui vainc Norris sous la pluie

Après des qualifications perturbées par la pluie à Sotchi, c'est un top 3 inédit qui se présentait à l'avant de la grille au Grand Prix de Russie. Lando Norris était en pole position devant Carlos Sainz et George Russell, la quatrième place étant occupée par Lewis Hamilton. Sergio Pérez s'élançait seulement huitième, tandis que Valtteri Bottas et Max Verstappen étaient en fond de grille après avoir changé de moteur, respectivement 16e et 20e.

Malgré des nuages menaçants, c'est sur piste sèche qu'a eu lieu le départ. Sainz a pris le moins bon envol aux avant-postes... ce qui lui a permis de prendre l'aspiration de Norris et de se propulser en tête au premier freinage ! Russell était toujours troisième devant Lance Stroll, Daniel Ricciardo et Fernando Alonso, qui a emprunté l'échappatoire sans lever le pied au virage 2. Gêné par Norris au freinage, Hamilton a chuté au septième rang, juste devant Pérez, mais n'a pas tardé à se défaire d'Alonso au virage 4.

Pendant ce temps, Verstappen et Bottas remontaient avec leurs pneus durs, et au septième tour, le Néerlandais a trouvé l'ouverture sur la Mercedes au virage 13, pour le gain de la 14e place.

Après dix des 53 tours, Sainz menait avec une fraction de seconde d'avance sur Norris, revenu dans ses échappements. Suivaient Russell à sept secondes, Stroll à sept et demie, Ricciardo à huit, Hamilton à neuf et Pérez à neuf et demie. Verstappen était 12e, ayant doublé Charles Leclerc et Pierre Gasly, non sans se faire une frayeur quand la Ferrari devant lui a attaqué l'Aston Martin de Sebastian Vettel avant de se raviser.

Norris et Sainz bataillent puis se séparent

Stroll est le premier des hommes de tête à être rentré au stand, après seulement 12 tours, pour tenter de faire l'undercut à Russell. Il est logiquement passé des mediums aux durs et est reparti 15e, avec une piste complètement libre entre Bottas et le quintet du fond de peloton. Et c'est alors que Norris a pris l'avantage sur Sainz au virage 13, s'emparant de la tête de l'épreuve.

Russell a sans surprise répondu à Stroll au tour suivant, sans succès, n'ayant pu se maintenir devant l'Aston Martin. Fallait-il que les leaders réagissent ? Sainz et Ferrari l'ont fait, l'Espagnol reparti juste devant Stroll après un arrêt légèrement lent, mais Norris est resté en piste au volant de sa McLaren.

Hamilton, lui, était toujours coincé derrière Ricciardo, et après 20 tours, Verstappen n'était plus qu'à trois secondes de la Mercedes, avec seuls Pérez et Alonso entre eux... Ricciardo est finalement rentré au stand au 22e tour, mais son changement de pneus s'est éternisé et il s'est retrouvé 14e.

Hamilton réduit l'écart

Libéré du bouchon devant lui, Hamilton s'est attelé à réduire l'écart sur Norris avant de passer par la pitlane au 26e passage, tout comme Verstappen. Le premier a chaussé les durs, le second les mediums. Le pilote Mercedes est reparti neuvième devant Ricciardo, celui de Red Bull a rétrogradé au 12e rang.

Dernier pilote parti en mediums encore en piste, Norris s'est arrêté au terme du 28e tour, tout comme Bottas (qui avait pris le départ en durs). L'Anglais n'a perdu que trois places, quatrième avec cinq secondes d'avance sur le groupe Gasly-Sainz-Hamilton-Stroll-Ricciardo. Hamilton n'a pas perdu de temps pour se débarrasser des deux monoplaces qui le séparaient du leader virtuel, avec huit secondes entre la McLaren et la Mercedes au 31e tour. Cinq boucles plus tard, l'écart n'était plus que de quatre secondes.

Hamilton attaque Norris, la pluie perturbe les débats

À 15 tours de l'arrivée, tout le monde était enfin passé par les stands, et Norris menait avec trois secondes d'avance sur Hamilton, 21 sur Sainz, 22 sur Ricciardo, 23 sur Pérez (dont l'arrêt a duré neuf secondes), 24 sur Verstappen, 25 sur Alonso, 26 sur Stroll et 31 sur Russell. S'étant arrêté dix tours plus tard que Verstappen, Alonso lui a alors chipé la sixième place.

Hamilton n'est jamais passé durablement à moins d'une seconde de Norris avant... l'arrivée de la pluie au 46e des 53 passages ! Une première sortie de piste du pilote McLaren l'a mis sous la pression directe de son adversaire, avant qu'il ne creuse un écart de deux secondes et ne commette la même erreur au tour suivant. Toutes les monoplaces étaient légèrement au ralenti à cause du manque d'adhérence.

Mercedes a appelé Hamilton au stand, mais ce dernier a décidé de ne pas rentrer, voyant Norris rester en piste, contrairement à nombre de pilotes comme Verstappen et Russell. Hamilton s'est finalement résolu à chausser les intermédiaires à quatre tours du but, contrairement à Norris, qui a persévéré avec son pari.

Pari perdant : reparti avec environ 25 secondes de retard, Hamilton a réduit l'écart et s'est emparé de la tête de la course en moins de deux tours, alors que la pluie s'intensifiait ! Le temps de rentrer au stand (non sans franchir la ligne blanche) et de changer de pneus, Norris s'est retrouvé septième.

Lewis Hamilton a ainsi remporté sa centième victoire en Formule 1 et repris la tête du championnat du monde, rejoint sur le podium par un Max Verstappen qui a parfaitement tiré son épingle du jeu lors de cette averse et Carlos Sainz. Daniel Ricciardo a fini quatrième devant Valtteri Bottas, également l'un des pilotes qui ont adopté les intermédiaires le plus tôt. Fernando Alonso, Lando Norris, Kimi Räikkönen, Sergio Pérez (qui était remonté au troisième rang avant l'averse) et George Russell complétaient le top 10.

Charles Leclerc a perdu ses chances de points avec une sortie de piste sous la pluie, tandis que les Aston Martin se sont accrochées, une collision étant également à déplorer entre Lance Stroll et Pierre Gasly.

Grand Prix de Russie 2021