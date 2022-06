Course - Promenade de santé pour Verstappen, zéro pointé pour Leclerc

Une fois de plus, les deux premières lignes étaient occupées par les pilotes Ferrari et Red Bull pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Charles Leclerc a déjà signé sa sixième pole de l'année et devançait Sergio Pérez sur la grille de départ. Le coéquipier du vainqueur de l'édition 2021, Max Verstappen, n'était que troisième, devant Carlos Sainz. Pierre Gasly a fait sensation en qualifications en séparant les deux Mercedes, cinquième (Russell) et septième (Hamilton).

Il faisait bon (25°C dans l'air) mais très chaud sur le tarmac (près de 50°C) au moment du départ. Au niveau de la stratégie, la plupart des pilotes ont privilégié la gomme medium pour le premier relais. Seuls Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lance Stroll et Mick Schumacher (tous hors du top 10) ont opté pour les pneus durs.

Pérez rugit et surgit en tête

Motivé par son ingénieur à faire preuve d'agressivité avant l'extinction des feux, Pérez a appliqué ses conseils à la lettre en se jetant à l'intérieur de Leclerc au premier virage. Le Monégasque n'a pu se défendre, étant même coupable d'un blocage de roue à l'avant gauche, et a donc cédé le commandement au bout de quelques mètres. Derrière eux, la hiérarchie n'a que très peu bougé, seul Sebastian Vettel et Yuki Tsunoda ont aussi échangé leurs positions au sein du top 10.

Très vite, Pérez s'est bâti une petite avance sur Leclerc et était hors d'atteinte lors de l'arrivée du DRS, au bout de trois tours. Le pilote Ferrari voyait une autre Red Bull, celle de Verstappen, grossir dans ses rétroviseurs. Mais en dépit de son avantage en vitesse de pointe, le Néerlandais était dans l'impossibilité de trouver l'ouverture.

Sainz chamboule les stratégies

La situation en piste était ainsi figée lors du premier rebondissement de la course, au neuvième tour. Lâché par Pérez, Leclerc et Verstappen, Sainz était isolé en quatrième position avant d'être trahi par sa mécanique. Immobilisé dans l'échappatoire du virage 4, le pilote Ferrari a provoqué un bref Virtual Safety Car ayant permis à Leclerc, Russell, Gasly, Hamilton, Vettel, Tsunoda, Zhou, Magnussen, Albon et Schumacher de s'arrêter au stand pour enfiler les pneus durs sans perdre trop de temps.

Si Red Bull n'a pas rappelé ses pilotes au stand, l'équipe autrichienne a pu placer ses deux voitures en tête de la course et rester sur une stratégie à un arrêt moins périlleuse. Une fois les positions échangées entre Verstappen et Pérez au quinzième tour (le Néerlandais ayant été aidé par une défense très molle de son coéquipier) et les arrêts effectués, Leclerc avait plus de dix secondes d'avance sur le duo Verstappen-Pérez, mais avec des pneus durs plus vieux de dix tours.

En lutte pour la neuvième place face à un Ocon qui ne s'était pas encore arrêté, Vettel a ensuite manqué son freinage au virage 3 et tiré tout droit. Bien que le pilote Aston Martin ait pu repartir rapidement, il a perdu trois places dans l'affaire.

Leclerc au tapis, pluie de pannes Ferrari

Les caméras se sont alors braquées sur Leclerc au 20e tour. Tout comme au GP d'Espagne le mois dernier, alors qu'il gérait parfaitement son avance sur les Red Bull, le pilote Ferrari a tout perdu lorsque son moteur a rendu l'âme. Une fois de plus, la victoire lui a échappé. Douche froide également pour Alfa Romeo, puisque le très performant Zhou Guanyu, remonté dans le top 10, a dû abandonner pour la troisième fois en quatre courses.

Libérés de toute menace, les pilotes Red Bull disposaient d'une voie royale vers le doublé. À la mi-course, George Russell, troisième, comptait une quinzaine de secondes de retard sur eux, et Pierre Gasly, quatrième, était encore plus loin.

Et le taureau rouge a même obtenu un peu plus de confort en profitant d'une nouvelle apparition du Virtual Safety Car pour faire un nouvel arrêt. La course avait été neutralisée en raison de la casse moteur de Kevin Magnussen, aux prises avec Esteban Ocon pour le point de la dixième place. La quatrième panne d'une voiture motorisée par Ferrari aujourd'hui !

À noter que Russell, Hamilton, Ricciardo et Ocon s'étaient également arrêtés lors de cette neutralisation, ces deux derniers s'étant enfin débarrassés de leurs pneus durs du départ.

Verstappen triomphe sans DRS

Au même moment, Yuki Tsunoda a été frappé par un incident étrange : le volet de son DRS s'est brisé en son milieu, seul le côté gauche parvenant à s'ouvrir ! La FIA a logiquement présenté le drapeau noir et orange au Japonais, qui a dû abandonner sa sixième place en regagnant les stands pour une réparation de fortune.

En réponse à ce dysfonctionnement, Red Bull a interdit à ses pilotes d'avoir recours au système de réduction de la traînée jusqu'à la fin de la course. Mais l'avance de Verstappen sur Pérez et celle de Pérez sur Russell étaient bien trop grandes pour que cela pose problème. Le Néerlandais s'est facilement imposé devant ses deux adversaires, Hamilton ayant attaqué Gasly dans les derniers tours pour lui ravir la quatrième place.

Derrière Gasly, on retrouvait Vettel, qui a su faire oublier son erreur du début de course en signant le meilleur résultat d'Aston de la saison. Alonso a résisté jusqu'au bout à la pression de Ricciardo, lui-même talonné par son coéquipier Norris. Et Esteban Ocon complétait le top 10.

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2022