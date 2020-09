Course - Bottas vainqueur, Hamilton se saborde

Après ses qualifications compliquées, le poleman Lewis Hamilton est contraint de prendre le départ en pneus tendres (rouges), alors que ses adversaires directs Max Verstappen et Valtteri Bottas disposeront eux de gommes mediums (jaunes), a priori idéales pour le premier relais.

Le Britannique, sous enquête des commissaires avant la course pour un essai de départ en dehors de la zone réservée, n'est pas le seul pilote du top 10 dans ce cas puisque les sept autres concurrents qui ont pris part à Q3 doivent s'élancer en enveloppes à flancs rouges. En dehors, tout le monde a fait le choix des mediums, sauf Daniil Kvyat et Kimi Räikkönen en durs (blancs).

En vidéo : Le départ du Grand Prix de Russie

Au départ, Hamilton prend un bien meilleur envol que ses deux rivaux avec ses gommes tendres. Verstappen peine tellement qu'il est passé par Bottas. L'aspiration joue à plein par la suite pour le Finlandais qui prend l'avantage sur son équipier sur l'extérieur mais, mal placé, il se retrouve en difficulté à la réaccélération du virage 3 et est repassé par Hamilton.

Sainz et Leclerc créent le chaos

Derrière, Verstappen, surpris par la Renault de Ricciardo qui le passe au freinage du virage 2, coupe le premier virage, ressort à côté de l'Australien puis se place derrière avant de reprendre l'avantage au virage 5, où le #3 perd une autre place au profit d'Ocon. Il est suivi par d'autres pilotes, dont Sainz qui tente d'optimiser son passage par le chemin de retour en piste mais se manque totalement, percute le muret à l'intérieur et rebondit vers la piste, heureusement sans arriver au milieu du peloton lancé.

Le drapeau jaune est brandi et la course se poursuit malgré tout. À la sortie du virage 4, percuté à l'arrière par Leclerc, Stroll est envoyé en tête-à-queue dans le mur intérieur. Et le Safety Car est enfin de sortie ! Norris se plaint d'un comportement bizarre sur sa monoplace.

La course est relancée en fin de cinquième tour. Hamilton tire parti de ses pneus tendres pour réaccélérer tôt et éloigner la menace Bottas. Suivent ensuite Verstappen, Ocon, Ricciardo, Pérez, Gasly, Leclerc, Magnussen et Grosjean. En queue de peloton, la lutte fait rage entre Norris et Albon pour la 17e place, les deux amis retrouvant un troisième larron, Russell. C'est à ce moment-là que la sanction tombe pour Hamilton : il écope de deux fois cinq secondes de pénalité pour deux infractions.

L'animation en piste est donc assurée par le trio Russell-Albon-Norris, en lutte pour la 16e place. Le pilote Williams finit par céder face à ses deux camarades. Pendant que Hamilton allonge son premier relais en essayant de creuser l'écart sur un maximum de voitures dans le peloton, Pérez prend l'avantage sur Ricciardo pour la quatrième place dans le virage 3 du 15e tour. L'Australien rentre au stand en fin de tour et ressort 14e, juste devant Albon.

Pénalité pour Hamilton et voie royale pour Bottas

À la fin du 16e passage, Hamilton rentre et observe ses 10 secondes de pénalité. Chaussé de pneus durs, il retrouve la piste au 11e rang. Il prend l'avantage sur Vettel quelques tours plus tard et, au jeu des arrêts de pilotes devant lui, se retrouve septième au 20e tour puis cinquième deux tours plus tard.

Au 25e tour, Ocon reçoit l'ordre de laisser passer Ricciardo, ce qu'il fait en se garant au premier virage. L'Australien passe mais manque son freinage et manque la corde du virage 2, ce qui entraîne une pénalité de 5 secondes. Verstappen s'arrête au 26e tour et Bottas au 27e. Le Néerlandais ressort derrière Leclerc et Kvyat qui ne se sont pas arrêtés, se jouant rapidement du Russe. Bottas ne perd même pas de place et repart tranquillement en tête.

Leclerc, qui occupait la seconde position provisoire, passe au stand en fin de 28e tour. Kvyat, à la troisième place, s'arrête lui finalement au 30e tour. Hamilton retrouve ainsi le podium, à 20 secondes de Bottas. Les places se stabilisent dans le top 10 avec Pérez quatrième et Ricciardo qui se met vite à l'abri face à Leclerc en creusant un écart de plus de cinq secondes.

Au 41e tour, alors qu'il subit une hémorragie de positions, Grosjean, au moment d'être dépassé par Vettel au 1er tour entre légèrement en contact avec l'Allemand, coupe la piste à la corde, tente de passer par le parcours intérieur comme indiqué dans les Notes du directeur de course mais détruit les deux premiers blocs de polystyrène. Une VSC est déployée quelques instants plus tard pour les remplacer : Gasly rentre au stand pour monter des mediums.

Le Français sort de la zone des points mais revient vite dedans en dépassant Albon au 45e tour, après une défense très musclée du Thaïlandais, puis Norris dans la 48e boucle pour se hisser en neuvième place. Le Britannique, au freinage du virage 13, commet une grosse erreur et bloque ses roues ; il perd la place face à Albon et passe ensuite par les stands, tombant en queue de peloton.

Bottas l'emporte avec le meilleur tour en Russie et franchit la ligne sept secondes devant Verstappen et 22 secondes devant Hamilton. Suivent ensuite Pérez, Ricciardo, Leclerc, Ocon qui résiste à Kvyat dans les derniers hectomètres, puis Gasly et Albon. Ce dernier maintient son top 10 malgré une pénalité de cinq secondes dans les derniers tours.

Grand Prix de Russie