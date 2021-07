Course - Hamilton accroche Verstappen et arrache la victoire à Leclerc

Sorti vainqueur des Qualifications Sprint, Max Verstappen occupait la pole position pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Charles Leclerc. Sorti de piste lors de la course qualificative, Sergio Pérez s'est retrouvé dernier sur la grille et a finalement pris le départ depuis la pitlane en raison de modifications conséquentes apportées à sa Red Bull. Fernando Alonso, quant à lui, s'est fait remarquer par un tête-à-queue à Woodcote dans un tour de mise en grille, ce qui a légèrement endommagé son diffuseur.

Avec 29°C dans l'air et 52°C au sol, il faisait chaud, très chaud pour un jour d'été anglais. Ayant le choix libre, tous les concurrents ont pris le départ en pneus mediums, sauf Pérez en durs. Avec une nuance toutefois : les pneus de Hamilton et Bottas avaient déjà fait un tour, ceux de Vettel, Stroll, Schumacher et Mazepin trois.

Hamilton et Verstappen s'accrochent !

Le scénario a été inverse aux Qualifs Sprint à l'extinction des feux, Hamilton ayant pris le meilleur envol et s'étant porté à l'intérieur de Verstappen au premier virage, mais le Néerlandais s'est défendu de manière aussi autoritaire que fair-play. Hamilton a attaqué à nouveau par l'extérieur à Brooklands, sans succès, puis par l'intérieur à Copse... où un contact avec la Red Bull a expédié cette dernière dans le mur de pneus ! Verstappen en est sorti en boîtant, et le drapeau rouge a été agité, ce qui a permis à Mercedes de changer une jante endommagée sur la W12 du Britannique.

La course a repris 40 minutes plus tard avec un départ arrêté. Leclerc s'élançait de la nouvelle pole position devant Hamilton, qui allait écoper d'une pénalité de dix secondes. Suivaient Bottas, Norris, Ricciardo, Vettel, Alonso, Sainz, Räikkönen et Ocon.

Leclerc a conservé la tête devant Hamilton au second départ, tandis que Lando Norris a damé le pion à Bottas. Sebastian Vettel, lui, est parti en tête-à-queue à la sortie de Luffield, tandis qu'Fernando Alonso a fait l'extérieur à Daniel Ricciardo à Copse... mais a mis quatre roues hors de la piste a rendu la cinquième place au pilote McLaren. Il s'est ensuite fait dépasser par son compatriote Carlos Sainz.

Problème de moteur pour Leclerc

Après dix tours, Leclerc menait avec une seconde d'avance sur Hamilton, quatre sur Norris, six sur Bottas, neuf sur Ricciardo, onze sur Sainz, seize sur Alonso et dix-sept sur Lance Stroll. Pérez, pour sa part, était déjà remonté au douzième rang. Mais au 15e passage, Leclerc s'est exclamé à la radio : "Non ! Le moteur a coupé, le moteur s'est arrêté !". Le pilote Ferrari a alors perdu une demi-seconde sur Hamilton, revenu à une seconde alors qu'il était à une seconde et demie. Ce problème de cartographie moteur s'est reproduit, et Hamilton a pu activer son DRS. "Ne passe pas la vitesse supérieure en cas de coupure", a été averti Leclerc.

Neuvième, Esteban Ocon a été le premier du top 10 à rentrer au stand, après 19 des 52 tours, pour chausser les durs, imité par Ricciardo dans la boucle suivante, puis Norris au 21e passage. L'arrêt au stand de l'Anglais a toutefois duré bien trop longtemps, six secondes. Mercedes en a profité pour faire rentrer Bottas immédiatement, et le pilote Mercedes a pris l'avantage avec succès.

Du côté des leaders, Leclerc a finalement creusé un écart de deux secondes, et ce n'est qu'après 27 tours que Hamilton a changé de pneus, signalant que l'avant gauche était "mort". Le pilote Mercedes a repris la piste derrière Bottas et Norris. Sainz, lui, a connu un arrêt catastrophique de 12 secondes avec une roue avant gauche récalcitrante, se retrouvant sixième, et Leclerc, pour sa part, a prolongé son relais jusqu'à la fin de la 29e boucle.

Ainsi, au 30e tour, Leclerc comptait sept secondes d'avance sur Bottas, 12 sur Norris, 13 sur Hamilton, 25 sur Ricciardo, 29 sur Sainz, 32 sur Tsunoda (qui ne s'était pas encore arrêté), 39 sur Alonso, puis 40 sur Stroll et Pérez.

Hamilton a aisément dépassé Norris par l'intérieur à Copse, le pilote McLaren ne s'étant pas défendu excessivement. Il a ensuite pourchassé son coéquipier Valtteri Bottas, réduisant lentement mais sûrement l'écart. Le Finlandais a ensuite reçu un ordre très clair. "Consigne d'équipe : ne te bats pas avec Lewis." Ordre qui a été suivi par : "Inversez les voitures au virage 15 dans ce tour." Bottas a obtempéré.

Quant à Pérez, il a fait un second arrêt au 38e passage, repartant 17e avec des mediums neufs. Et à dix tours du but, l'écart entre Leclerc et Hamilton était passé en dessous des sept secondes, le pilote Mercedes ayant gagné une seconde dans la 40e boucle ainsi que dans la 41e. Bottas était à neuf secondes du leader, Norris à 19, Ricciardo et Sainz à 37, tandis que le quatuor Alonso-Stroll-Gasly-Ocon avait environ une minute de retard.

L'avance de Leclerc était réduite à cinq secondes au 44e tour, puis trois secondes à la fin de la 46e boucle. Dans le même temps, Gasly a été victime d'une crevaison, tandis que Räikkönen est parti en tête-à-queue lors d'une passe d'armes avec Pérez. Hamilton était à deux secondes de Leclerc au 48e passage, et est passé sous la seconde au 49e. Et au tour suivant, de manière sensationnelle, Hamilton a fait l'intérieur à Copse : Leclerc est sorti large du virage, et son rival a pris la tête de la course !

Lewis Hamilton a ainsi remporté un historique huitième succès à domicile, réduisant l'écart avec Max Verstappen à huit points au championnat. Charles Leclerc et Valtteri Bottas étaient à ses côtés sur le podium, Lando Norris et Daniel Ricciardo ayant placé les deux McLaren dans le top 5. Carlos Sainz a passé des dizaines de tours derrière l'Australien sans trouver l'ouverture et a fini sixième, devant un train mené par Fernando Alonso. Lance Stroll, Esteban Ocon et Yuki Tsunoda complétaient les points. Les maigres chances de points de Sergio Pérez, justement, ont été sacrifiées avec un arrêt au stand en fin de course, qui a permis au Mexicain de priver Hamilton du point du meilleur tour.

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021