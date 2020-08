Course - Hamilton gagne sur trois roues dans une fin de GP irrespirable !

La course du Grand Prix de Grande-Bretagne, quatrième manche de la saison 2020 de F1, démarre mal et ne démarrera même pas du tout pour Nico Hülkenberg, qui a remplacé Sergio Pérez au pied levé après son infection au COVID-19. La Racing Point de l'Allemand souffre d'un problème moteur et n'a pu être démarrée. C'est donc un retour très amer pour le pilote au numéro 27, qui aura la possibilité de vraiment retrouver la course le week-end prochain pour le Grand Prix du 70e Anniversaire.

En dehors des cinq pilotes contraints de partir en pneus tendres (rouges) car ils sont passés de Q2 à Q3 avec, tous les autres partent en mediums (jaunes). Les conditions météo sont plus fraîches que vendredi, avec 21°C dans l'air et 42°C sur la piste au moment de débuter la course.

Hamilton ne réalise pas un excellent départ et les deux Mercedes abordent le premier virage quasiment côte à côte, mais Bottas à l'intérieur préfère lâcher un peu pour éviter l'accrochage. Derrière les deux hommes, la bataille s'engage entre Verstappen et Leclerc : le Néerlandais se retrouve légèrement en difficulté dans le virage 3 mais parvient à garder le contrôle et l'avantage sur la Ferrari. Stroll, en pneus mediums, se fait déborder par plusieurs monoplaces en gommes tendres et tombe au huitième rang après être parti sixième.

La fin du premier tour voit un accrochage entre Magnussen et Albon dans le dernier virage. Le Danois est envoyé dans les graviers puis les barrières. Le choc n'est pas trop violent mais c'est évidemment l'abandon et le Safety Car est déployé. Le pilote sort lui-même de sa monoplace.

En vidéo : L'accrochage entre Albon et Magnussen

Gros accident pour Kvyat

La course reprend à l'entame du sixième tour. Hamilton conserve l'avantage sur Bottas, les deux Flèches d'Ébène se détachant progressivement de la Red Bull de Verstappen. Stroll est sous la pression d'Ocon et défend de manière très dure sur le Français au freinage de Stowe. Albon passe au stand à la fin de ce tour, pour échanger ses mediums contre des durs. Le Thaïlandais est sous enquête des commissaires pour l'accrochage avec Magnussen.

Après huit tours, Hamilton dispose de 1,4 seconde d'avance sur Bottas, 4,3 sur Verstappen, 8,6 sur Leclerc et 10,3 sur Sainz. Si l'écart entre les trois leaders se stabilise, Leclerc et les pilotes en tendres ne sont pas dans le rythme ; le Monégasque se retrouve rapidement dans un no man's land entre Verstappen et Sainz.

En vidéo : Gros accident pour Daniil Kvyat

Dans le 13e tour, Kvyat subit une violente sortie de piste dans l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel et va taper le mur sur l'extérieur gauche de la piste avec une grande violence. Le Russe, qui sort lui-même de sa monoplace mais subit un contre-coup par la suite, a été victime de ce qui ressemble à une crevaison au moment d'engager son AT01 dans le premier gauche. Le Safety Car est déployé à nouveau.

Sur les deux tours qui suivent, l'ensemble des pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés montent des pneus durs, Mercedes effectuant un de ses fameux doubles arrêts, hormis Grosjean qui conserve ses mediums et se retrouve ainsi au cinquième rang.

L'étonnant pari et la rude défense de Grosjean

La course reprend au début du 19e tour. Hamilton conserve la tête devant Bottas et Verstappen. C'est derrière que les choses se passent : Norris est à l'attaque sur Ricciardo et parvient à passer l'Australien par l'extérieur à Luffield. En tentant ensuite de passer Sainz à l'extérieur dans Copse, le Britannique manque de perdre sa McLaren et doit lâcher prise en passant par l'extérieur de la piste. Sainz a désormais les coudées franches pour s'attaquer à Grosjean qui tient le rythme de Leclerc. Encore plus loin dans le peloton, Stroll est toujours sous la menace d'Ocon mais se rapproche également de Ricciardo.

Au 21e tour, Hamilton compte 1,4 seconde d'avance sur Bottas et 4,5 sur Verstappen. Grosjean défend très âprement sa place face à Sainz dans Stowe. L'Espagnol passe finalement à ce virage dans la boucle suivante, non sans s'être plaint entre-temps de la défense de son vis-à-vis, qui a été "notée" par les commissaires. Désormais, c'est Norris qui se présente et passe la Haas dans le 24e tour, à Stowe également.

Après 25 tours, Hamilton compte 2 secondes d'avance sur Bottas, 7,1 sur Verstappen et 15,3 sur Leclerc. Toujours septième, Grosjean est averti par un drapeau noir et blanc par la direction de course. Après s'être manqué dans Chapel, Stroll doit à nouveau défendre, durement, sur Ocon et tient sa position. Étonnamment, Grosjean ne perd plus de rythme et parvient à rester non loin de Norris et aisément devant Ricciardo. Au moment où Gasly prend l'avantage sur Giovinazzi (sous enquête pour une possible infraction sous Safety Car) pour la 12e position, Albon, juste derrière, passe à nouveau au stand. Le Thaïlandais subit sa pénalité de 5 secondes pour sa responsabilité dans l'accrochage avec Magnussen et monte les pneus mediums.

Après 32 tours, l'écart entre Hamilton et Bottas est de 1,4 secondes, les deux pilotes Mercedes s'échangeant les meilleurs tours. Verstappen est quasiment repoussé à 10 secondes, Leclerc à 27 et Sainz à 32. Dans sa course assez tranquille et peu agitée, Verstappen plaisante en rappelant à son ingénieur de s'hydrater. Giovinazzi écope de cinq secondes de pénalité pour son infraction sous SC.

Au 35e tour, Grosjean est dépassé par Ricciardo. Le pilote Haas a de nouveau effectué une défense musclée à Brooklands, qui est notée par les commissaires. Stroll le dépasse ensuite avant Stowe. Le Français se jette dans les stands et son arrêt se passe difficilement. Gasly passe Vettel pour la dixième place au freinage de la dernière chicane après que les deux hommes ont passé Stowe côte à côte.

Cloques en stock

Au 41e tour, Bottas, à 2,7 secondes de Hamilton, se plaint de vibrations, au moment où Verstappen signe le meilleur tour avec des pneus aussi usés. Il faut dire que les pneus avant droit des leaders ont des cloques sur la partie intérieure. Pendant ce temps, Ocon continue de se faire pressant sur Stroll mais ce dernier résiste toujours, parfois de façon très rude. Finalement, dans le 47e tour, le Canadien cède à Brooklands et le Français prend la huitième place.

En tête, Hamilton creuse irrémédiablement l'écart sur Bottas et compte 5,5 secondes d'avance au terme du 48e tour. Räikkönen perd quant à lui un morceau de son aileron avant dans Maggots-Becketts-Chapel, sans gravité. Stroll, qui a été averti pour sa défense, est dépassé par Gasly pour le compte de la neuvième place.

Coup de théâtre au 50e tour : Bottas crève à l'avant gauche dans le tout dernier virage ! Le Finlandais perd très gros sur l'incident et doit faire un tour complet avec son pneu crevé. Verstappen en profite pour s'arrêter. Après cela, la Mercedes #77 arrive à son tour et repart hors des points.

La fin de course prend une tournure incroyable quand Sainz puis surtout Hamilton crèvent ! Le Britannique possédait plus de 35 secondes d'avance sur Verstappen et parvient finalement péniblement à rallier l'arrivée en tête avec cinq petites secondes d'avance sur le Néerlandais ! Incroyable victoire à domicile pour le sextuple Champion du monde !

Leclerc complète le podium, alors que Ricciardo, Norris, Ocon, Gasly, Albon, Stroll et Vettel, qui a résisté à Bottas, complètent le top 10. C'est la 87e victoire d'Hamilton en Formule 1.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Course