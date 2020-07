Course - Hamilton, Roi de Hongrie !

La pluie accueille les pilotes au moment de la mise en grille au-dessus du Hungaroring. Et c'est dans ce tour, souvent de reconnaissance, que Max Verstappen commet avant même la course une faute. Le Néerlandais teste les pneus intermédiaires mais se manque au freinage du virage 12 et tire tout droit dans les pneus. Aileron avant brisé mais surtout suspension avant touchée, il parvient à se mettre en grille mais ses mécaniciens doivent travailler d'arrache-pied pour que la monoplace soit prête et sûre. Il prend finalement le départ.

Le temps d'arriver au moment du tour de formation, la piste a bien séché, mais pas suffisamment pour ne pas partir en intermédiaires (verts). Magnussen est le seul en gommes pluie (bleus). Avant même de se rendre sur la grille, Kvyat signale à la radio qu'il veut rentrer au stand pour passer les slicks, sur une piste effectivement à la limite. Les Haas font en tout cas ce choix et passent en mediums sans aller sur la grille.

Bottas, envol anticipé mais raté

Au départ, Hamilton prend un excellent envol au contraire de Bottas, qui a bougé avant le signal. Le Finlandais est englouti et dépassé par Stroll, Verstappen et les Ferrari. Le contact est évité de peu avec Leclerc pour le Finlandais. Autre perdant de cet envol, Pérez qui est seulement septième. Hamilton se se construit vite une avance de plusieurs secondes sur Stroll. Le Canadien est suis la menace d'un Verstappen déchaîné. Leclerc et Bottas passent aux stands dès la fin du deuxième tour, le premier pour des tendres et le second pour des mediums. Ils ressortent derrière les Haas.

Hamilton rentre au tour suivant, avec de nombreux autres pilotes. Verstappen, Ricciardo et Ocon sont eux restés en piste et occupent provisoirement les trois premières places. Très provisoirement car Hamilton reprend la tête au 5e passage, devant Vestappen et Magnussen ! Derrière le top 3, Grosjean est 4e et a sur le dos un groupe composé de Stroll, Leclerc et Bottas. Pendant les arrêts au stand, un incident a lieu entre Latifi et Sainz ; le Canadien a crevé, les commissaires se saisissent du dossier pour lui infliger 5 secondes, pour unsafe release.

Lire aussi : Wolff : Racing Point est plus rapide que Mercedes dans certains virages

Après sept tours, Hamilton compte 7,5 secondes d'avance sur Verstappen, 12 sur Magnussen et 15 sur un duo Grosjean-Stroll. Le pilote Racing Point double le Français pour prendre la quatrième place dans le premier virage. Pendant que Hamilton et Verstappen s'échangent les meilleurs tours, Bottas tente de prendre l'avantage sur Leclerc. Cependant, en tentant de faire l'intérieur au virage 3, le Finlandais passe dans une plaque d'humidité et est piégé. Le Monégasque conserve sa position et le leader du championnat perd quelques secondes en tirant au large.

Au passage suivant, le 11e des 70 tours, en revanche, Bottas prend l'avantage. Leclerc, en gommes tendres, souffre de plus en plus. Le #77 revient ensuite sur Grosjean, cinquième, et le dépasse à l'entame du 12e passage. Vettel, huitième, commet une erreur dans le virage 12 et sort au large, ouvrant la porte à Albon. De la pluie est attendue dans le quart d'heure suivant.

Le pari payant des Haas

Après 15 tours, Hamilton possède 10 secondes d'avance sur Verstappen, 23 sur Magnussen, 24 sur Stroll et 25 sur Bottas. Grosjean, sixième, est plutôt tranquille car derrière lui la bataille fait rage entre Leclerc et Albon pour la septième position, avec Vettel et Pérez en observateurs de luxe. Stroll finit par passer Magnussen au 16e tour, Bottas fait de même dans la 17e boucle, tous les deux au premier virage. Peu après l'abandon de Gasly, victime d'un problème moteur, Albon parvient à trouver l'ouverture sur Leclerc, au virage 1. Vettel passe son équipier, en perdition, au tour suivant.

Au 20e passage, Hamilton compte près de 12 secondes d'avance sur Verstappen, 28 sur Stroll et 30 sur Bottas. Magnussen et Grosjean suivent ensuite, devant Albon et Vettel. Leclerc passe finalement au stand, pour chausser des pneus durs ; il ressort 15e, à un tour. Les positions et les écarts se stabilisent après 25 tours de course alors que les écuries restent dans l'expectative en raison des conditions météo incertaines.

Au 30e tour, Albon a fait la jonction avec Grosjean en sixième place et le dépasse au premier virage 1, au prix d'une manœuvre limite. Vettel, qui était juste derrière le Français, passe au stand pour chausser les durs. Pérez, au tour suivant, prend l'avantage sur le pilote Haas. La bataille fait rage pour la 14e place entre Norris sur des gommes mediums usées et Leclerc en durs plus neufs, le duel est âpre mais le Monégasque vient à bout de son adversaire au 32e tour.

Après 33 tours, Hamilton creuse l'écart sur Verstappen et compte 18 secondes d'avance. Bottas, quatrième et coincé derrière Stroll, s'arrête pour monter les mediums. Il ressort à la même position. La pluie semble retomber légèrement sur le Hungaroring au moment où Albon chausse les durs. Stroll s'arrête au 35e tour, lui aussi pour monter des mediums. Verstappen fait de même au passage suivant, pour mettre des durs. Hamilton, enfin, conclut le bal du top 5 en s'arrêtant au 37e tour.

Verstappen résiste à Bottas

Après 40 tours, Hamilton est toujours en tête, avec 19,5 secondes d'avance sur Verstappen et 24 sur Bottas qui attaque pour revenir sur le Néerlandais. Latifi part à la faute sans gravité au virage 5 après avoir freiné une roue dans l'herbe. Il peut repartir. Derrière le top 3, Stroll accuse le coup à 21 secondes de Bottas mais dispose d'une avance de 24 secondes sur Vettel. Albon, Pérez, Magnussen, Ricciardo et Leclerc complètent le top 10. L'Australien prend, peu après son arrêt, l'avantage sur le Danois.

Au 47e tour, la jonction est faite entre Verstappen et Bottas pour la seconde place. Mais le Finlandais est piégé par le trafic par la suite et reperd le contact. Il passe d'ailleurs par les stands au 50e tour pour monter de nouveaux pneus durs et tenter ce qui avait réussi à son équipier l'an passé. Le leader du championnat se lance à l'attaque intégrale. Stroll profite d'avoir la possibilité de le faire pour s'arrêter également et monter des pneus durs. Il ressort juste devant Vettel et conserve donc sa quatrième place.

Au 60e tour, Bottas revient vite sur Verstappen, qui ne compte neuf secondes d'avance, alors que Hamilton creuse toujours l'écart avec le Néerlandais. La 10e position est perdue par Leclerc au profit de Sainz dans le premier virage. Au 65e tour, Bottas est revenu sous les cinq secondes et Hamilton tente le pari de chausser les tendres pour les derniers tours et tenter d'aller chercher le meilleur tour. L'arrêt n'est pas parfait, mais il repart en tête. Albon a passé Vettel après une erreur de l'Allemand au virage 3.

Hamilton réalise 1'17"4 pour signer le meilleur tour au terme du 68e passage, qu'il améliorera en 1'16"6 dans l'ultime boucle. Pendant ce temps, Bottas fait la jonction avec Verstappen mais cela ne suffit pas pour prendre l'avantage. C'est la huitième victoire de Lewis Hamilton en Hongrie, il égale le record de Michael Schumacher de victoires sur un même circuit.

Grand Prix de Hongrie - Course