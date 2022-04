Course - Leclerc s'impose, les Red Bull au tapis

Charles Leclerc s'élançait de la pole position pour ce Grand Prix de Bahreïn lançant la saison 2022 de Formule 1, accompagné en première ligne par le Champion du monde en titre Max Verstappen. Suivaient Carlos Sainz, Sergio Pérez et Lewis Hamilton, ainsi que les étonnants Valtteri Bottas et Kevin Magnussen. Leclerc et Magnussen sont les seuls pilotes du top 7 à avoir pris le départ en tendres neufs, les autres pilotes ayant opté pour des tendres usés. Loin sur la grille, les McLaren se sont démarquées en adoptant les mediums.

La hiérarchie est restée inchangée à l'extinction des feux, mais Hamilton est parvenu à prendre l'avantage sur Pérez au premier virage. Magnussen en a profité pour dépasser la Red Bull à son tour et s'est même payé le luxe d'attaquer le septuple Champion du monde au virage 4, sans succès. Bottas, en revanche, a perdu huit places et s'est retrouvé 14e.

Tenant le rythme de Hamilton dans les deux premiers tours, Magnussen a commis un gros blocage de roue au premier virage et s'est trouvé vulnérable face à Pérez, qui l'a dépassé. Le Danois a ensuite cédé au premier assaut de George Russell. Plus loin dans le peloton, Mick Schumacher a réalisé un 360° après un contact avec Esteban Ocon ; le pilote Haas occupait la dixième place et a rétrogradé au 13e rang, tandis que celui d'Alpine a écopé de cinq secondes de pénalité.

Après dix tours de course, Leclerc menait avec trois secondes d'avance sur Verstappen, sept sur Sainz et dix sur Hamilton et Pérez. Le pilote Mercedes avait longtemps mis la pression à la Ferrari devant lui mais a finalement dû s'incliner face à la Red Bull. Verstappen, lui, se plaignait d'avoir "zéro motricité".

Bataille fascinante entre Leclerc et Verstappen

Hamilton a lancé la salve d'arrêts au stand après onze tours, chaussant les pneus durs et reprenant la piste 11e, juste devant Guanyu Zhou. En manque de température, il a commis une erreur au premier freinage et s'est fait doubler par le Chinois. "Pas d'adhérence sur ce pneu", a lancé Hamilton à la radio. Verstappen et Sainz sont rentrés au stand trois tours plus tard, mais ont repris un train de tendres chacun.

Logiquement, Ferrari n'a pas tardé à appeler Leclerc dans la pitlane pour éviter tout undercut.. et c'était juste ! Le Monégasque est ressorti juste devant son adversaire et a peiné à conserver l'avantage avec ses gommes moins en température. Pérez, lui, s'est démarqué de ses concurrents en adoptant des mediums.

Verstappen ne renonçait toutefois pas et a attaqué Leclerc avec succès au premier virage grâce au DRS. Le Monégasque a riposté au virage 4, là aussi en profitant de son aileron arrière mobile. Et le même scénario s'est reproduit au tour suivant ! La boucle d'après a vu Verstappen lancer un freinage bien plus audacieux, avec un gros blocage de roue à la clé : il n'a pu maintenir l'avantage et a rétrogradé à plus d'une seconde du leader.

Après 25 des 57 tours, Leclerc comptait quatre secondes d'avance sur Verstappen, 11 sur Sainz, 14 sur Pérez, 27 sur Hamilton et 32 sur Russell. "Ils sont encore morts, les pneus", a déploré Verstappen dans un message diffusé dans la 28e boucle. Hamilton, lui, est rentré au stand au 27e passage pour chausser les mediums, les durs ne donnant pas satisfaction.

Verstappen retente l'undercut

Verstappen a également adopté les gommes à bandes jaunes trois tours plus tard, et Leclerc lui a logiquement répondu dans la boucle suivante. Encore une fois, le pilote Ferrari a repris la piste sans beaucoup d'avance sur le Néerlandais, une seconde à peine en l'occurrence. "Ça fait deux fois que j'y vais doucement dans le tour de sortie et que j'aurais pu être devant facilement ! Je ne vais jamais refaire ça, jamais !" s'est insurgé Verstappen à la radio. "Tu peux attaquer, Max", lui a indiqué son patron Christian Horner quelques instants plus tard.

Sainz a pris des mediums à son tour tandis que Pérez est passé en tendres. Ainsi au 35e tour, sans arrêts supplémentaires à faire en théorie, Leclerc menait avec deux secondes d'avance sur Verstappen, 17 sur Sainz, 19 sur Pérez, 29 sur Hamilton et 44 sur Russell.

À 15 tours de l'arrivée, Leclerc avait creusé un écart de cinq secondes sur Verstappen et était informé par son ingénieur de course qu'il avait moins de dégradation pneumatique que son rival. Les Red Bull sont alors rentrées au stand pour un troisième arrêt, chaussant un nouveau train de tendres. Verstappen est reparti dix secondes derrière Sainz, Pérez à six secondes de Hamilton. Sainz et Hamilton ont fait de même au passage suivant, alors que Verstappen se plaignait d'une direction trop lourde.

L'ultime espoir de Verstappen anéanti par une panne

Leclerc, lui, est resté en piste avec ses mediums usés, tout comme Russell. C'est alors que l'AlphaTauri de Pierre Gasly a pris feu, entraînant une intervention de la voiture de sécurité virtuelle, puis de la voiture de sécurité elle-même. Russell et Leclerc en ont profité pour adopter les tendres à leur tour, restant sixième et leader respectivement. En revanche, Magnussen, septième, ne s'est arrêté qu'au passage suivant ; il a néanmoins conservé sa position devant Bottas, Ocon et Schumacher, ce dernier en pneus usés.

Après avoir regroupé les leaders, la voiture de sécurité s'est effacée avec sept tours de course à parcourir. Leclerc a parfaitement géré le restart, enfermant Verstappen à l'intérieur du dernier virage, ce qui l'a rendu vulnérable face à Sainz. Le Monégasque a creusé un écart d'une seconde et demie en l'espace d'un tour. Verstappen était clairement en difficulté et est finalement tombé en panne à trois petites boucles de l'arrivée, alors que Sainz continuait de lui mettre la pression.

Plus loin, le duel entre Pérez et Hamilton s'est transformé en bataille pour le podium... le Mexicain déplorant une perte de puissance ! Cependant, le pilote Mercedes n'a jamais été assez proche pour porter une attaque... mais Pérez est parti en tête-à-queue au dernier tour, victime d'un problème technique ! Hamilton a ainsi hérité de la troisième marche du podium aux côtés des pilotes Ferrari, dont un Leclerc victorieux au terme d'une performance impeccable.

George Russell a pris la quatrième place devant l'époustouflant Kevin Magnussen, titularisé par Haas il y a onze jours seulement à la place de Nikita Mazepin ! Valtteri Bottas s'est également illustré, sixième pour Alfa Romeo. Suivaient Esteban Ocon, Yuki Tsunoda et Fernando Alonso, tandis que le rookie Guanyu Zhou a marqué un point pour ses débuts.

Grand Prix de Bahreïn 2022