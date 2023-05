Course - Pérez s'offre une nouvelle victoire en Azerbaïdjan

Dans un week-end au format sprint remodelé, Charles Leclerc partait en pole position devant les deux Red Bull de Max Verstappen (deuxième) et Sergio Pérez (troisième). Suivaient Carlos Sainz, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, tandis que Lando Norris et Yuki Tsunoda occupaient la quatrième ligne.

En difficulté depuis le début du week-end, Alpine voyait Pierre Gasly s'élancer en fond de grille, tandis qu'Esteban Ocon partait des stands en raison d'un changement de réglages. Le Normand pouvait toutefois compter sur la compagnie de Nico Hülkenberg, lui aussi pénalisé pour le même motif.

Le sprint qui s'est tenu la veille a vu Pérez l'emporter avec aisance devant Leclerc, Verstappen ayant complété le podium en dépit d'un contact avec George Russell ayant laissé un trou béant dans le ponton gauche de la Red Bull et le Néerlandais absolument furieux. S'il était clair que la SF-23 avait l'avantage sur un tour, la RB19 semblait plus compétitive sur une plus longue distance.

Le taureau se hisse devant le cheval

La stratégie pneumatique pour le premier relais de course était assez simple : des pneus mediums pour tout le monde à l'exception de Nyck de Vries (18e), Ocon et Hülkenberg, qui ont pris le pari des durs.

À l'extinction des feux, Leclerc a conservé son avantage sur Verstappen et Pérez, tandis que Hamilton a dû repousser une attaque d'Alonso. Au deuxième virage, un embouteillage s'est formé dans le ventre mou du peloton, Albon percutant Piastri et Hülkenberg heurtant l'arrière de Bottas. Quelques bouts de carbone ont volé, mais pas de quoi arrêter la course de ces quatre pilotes ou neutraliser l'épreuve.

Le départ de la course

Déjà blotti derrière Leclerc avant l'autorisation de l'activation du DRS, au troisième tour, Verstappen n'a fait qu'une bouchée du Monégasque dans la ligne droite principale, l'écart de vitesse entre la Ferrari et la Red Bull étant bien trop important. Pérez a également peu patienté pour venir à bout de son adversaire, la tâche ayant été accomplie au début du sixième tour.

Après cinq tours, le classement était le suivant : Verstappen, Pérez, Leclerc, Sainz, Hamilton, Alonso, Stroll, Norris, Russell et Tsunoda. Le leader de la course comptait alors une petite seconde d'avance sur Pérez, détenteur du meilleur tour, tandis que Leclerc tentait tant bien que mal de s'accrocher au wagon de tête. Derrière ce top 3, Sainz était une fois de plus en difficulté, menacé par Hamilton et les deux Aston Martin, travaillant en équipe.

Verstappen piégé par le Safety Car

L'arrêt d'Albon au huitième tour, pour passer des mediums aux durs, a poussé Tsunoda et Piastri, en lutte pour le point de la dixième place, à réagir au passage suivant. L'undercut tenté par Williams n'a toutefois pas fonctionné.

Hamilton, sous la pression d'Alonso, s'est immobilisé au dixième tour, tout comme Norris. Verstappen a fait de même au 11e tour, toutefois le Néerlandais a manqué de chance : au même moment, Nyck de Vries heurtait le mur au virage 5 et s'immobilisait sur la piste, ce qui a fini par déclencher la sortie du Safety Car.

Pérez, Leclerc, Sainz, Alonso, Stroll et Russell en ont tous profité pour s'arrêter sans perdre trop de temps. Cela a ainsi renvoyé Verstappen au troisième rang, derrière Leclerc et le nouveau leader Pérez. Russell était quant à lui parvenu à séparer les deux Aston en dépassant Stroll dans la zone d'entrée de la voie des stands, le Canadien ayant volontairement ralenti pour ne pas patienter derrière Alonso dans les stands.

À la relance, au 14e tour, Pérez menait devant Leclerc, Verstappen, Sainz et Alonso. Suivaient Russell, Stroll, Ocon et Hülkenberg (qui ne s'étaient pas encore arrêté). Grands perdants du SC eux aussi, Hamilton et Norris étaient respectivement dixième et onzième.

Pérez assure pour un nouveau succès

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Verstappen s'est immédiatement mis au travail, Leclerc a été effacé au bout de quelques virages. Néanmoins, Pérez représentait un obstacle beaucoup plus grand compte tenu de son excellent rythme. Plus loin, Alonso surprenait Sainz au virage 4. Hamilton a également bien travaillé en dépassant coup sur coup Hülkenberg, Ocon et Russell, doublé par Stroll au début du tour. "C'était une relance de merde, désolé les gars", a résumé le #63.

Après les péripéties des premières boucles, la course s'est calmée. Notons tout de même le contact entre la roue avant gauche de Stroll et le mur du virage 5, le même étant venu à bout de la suspension de De Vries, et les frayeurs de Magnussen, Ocon et Pérez, qui ont flirté avec les barrières aux sorties des virages 1 et 15. Une autre erreur, un hors piste de Stroll au virage 16 peu avant la mi-course, a permis à Hamilton de remonter en sixième position.

Puisque la stratégie à un arrêt a été privilégiée par les équipes en dépit de la dégradation des gommes dures, les pilotes de tête ont dû se retrousser les manches pour gagner des places. Longtemps à un peu plus d'une seconde de Pérez, Verstappen a commencé à perdre du temps sur son coéquipier à l'entame du dernier tiers de course. L'écart était de 2"4 au 31e tour. Les deux pilotes Red Bull étaient à l'attaque néanmoins, après avoir tous deux effleuré le mur au virage 15. De son côté, Hamilton avait Sainz dans le viseur.

Les efforts du Néerlandais et du Britannique se sont toutefois avérés vains. Pérez a cueilli le sixième succès de sa carrière, le deuxième à Bakou, avec un peu moins de trois secondes d'avance sur Verstappen. Leclerc s'est classé troisième, à plus de 20 secondes. Alonso, Sainz et Hamilton sont venus compléter le top 6.

Stroll et Russell ont conclu la course en septième et huitième positions, avec le point du meilleur tour comme lot de consolation pour le Britannique. Norris et Tsunoda ont récolté les derniers points en jeu.

Longtemps neuvième et dixième avec leur train de gommes dures du départ, Ocon et Hülkenberg ont attendu les derniers kilomètres pour s'arrêter. Le Français s'est exécuté dans la dernière boucle... et est tombé nez à nez avec les photographes ayant déjà envahi la voie des stands pour accueillir les trois premiers ! Fort heureusement, personne n'a été renversé par l'Alpine.

Au championnat, Pérez profite d'un week-end presque parfait d'un point de vue comptable pour revenir à six unités du leader Verstappen.

Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023