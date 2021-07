Une course "plus difficile que prévu" pour Gasly

N'ayant pas vu la fin du premier tour au Grand Prix de Styrie, Pierre Gasly avait à cœur de se rattraper pour la seconde course organisée sur le Red Bull Ring. Cette fois-ci, le pilote AlphaTauri a pu compléter les 71 boucles au programme et a enlevé le drapeau à damier à la neuvième place. Le pilote français a donc décroché deux points, un "petit" résultat si on le compare à sa sixième position sur la grille de départ. Il s'est avéré néanmoins que Gasly ne bénéficiait pas de la meilleure stratégie.

En effet, son passage en Q3 avec des pneus tendres lors de la séance qualificative du samedi l'a condamné à s'élancer avec ces mêmes gommes le lendemain. Selon le pilote AlphaTauri, son train arrière a commencé à se dérober plus que de raison "après cinq tours", l'empêchant de calquer son premier relais sur celui des pilotes en pneus mediums. Gasly est entré dans la voie des stands au 16e passage, pour chausser des gommes dures, mais cet arrêt précoce en a provoqué un second, le repoussant dans le ventre mou du peloton en fin de parcours.

"C'était plus difficile que prévu", a-t-il expliqué à l'arrivée. "Nous pensions tirer un plus grand bénéfice de ces deux arrêts mais cela n'a pas été le cas. En regardant les Aston Martin qui avaient la même stratégie et en regardant Yuki [Tsunoda] et moi-même, oui, nous avons eu un peu plus de mal. Mais nous sommes encore très proches de Ferrari, qui avait un très bon rythme de course le week-end dernier. Je pense donc que c'est une bonne journée. J'étais vraiment proche de Charles [Leclerc], j'aurais aimé tenter quelque chose mais, malheureusement, il m'a manqué un tour."

Comme l'a expliqué le Français, lui-même, son coéquipier Yuki Tsunoda et les Aston Martin de Sebastian Vettel et Lance Stroll ont fait le pari des pneus tendres. Et sur ces quatre hommes, seul Gasly a rallié l'arrivée dans les points. Il est donc évident que le choix d'AlphaTauri et Aston Martin était loin d'être le meilleur, puisque de nombreux pilotes éliminés en Q2 et partis avec les gommes mediums ou dures ont décroché des points : Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc et Fernando Alonso.

Gasly a reconnu cette erreur stratégique, précisant que son équipe a dû "faire un choix vendredi soir et s'y tenir. Nous n'avions pas l'impression d'avoir le rythme pour [nous qualifier en mediums]. Au niveau de la stratégie, nous devons regarder les données et revoir notre approche, mais McLaren a réussi son coup. En partant 13e, Daniel est parvenu à bien remonter avec un seul arrêt. Il y a eu des points positifs mais nous devons revoir notre stratégie."

La journée a été encore plus difficile pour Yuki Tsunoda, au volant de la seconde AlphaTauri AT02. En qualifications, le Japonais avait pourtant réalisé la meilleure performance de sa carrière en se hissant à la septième place, tout juste derrière son coéquipier. Mais deux pénalités de cinq secondes infligées pour la même infraction, à savoir la morsure de la ligne blanche délimitant l'entrée de la voie des stands, ont plombé tout espoir d'arrivée au sein du top 10.

Le pilote était toutefois dérouté par la décision de la direction de course car, selon lui, ses entrées au stand se sont déroulées "de la même manière que la semaine dernière [au Grand Prix de Styrie] et que lors de toutes les séances d'essais". Tsunoda a également ajouté : "Cela a été une journée difficile pour moi. J'ai eu du mal à avoir du rythme et la gestion des pneus était vraiment délicate. Mes qualifications étaient bonnes, donc c'est frustrant, mais nous devons aller de l'avant et analyser ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs la prochaine fois, à Silverstone."

partages