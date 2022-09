Course - Rien n'arrête Verstappen sur ses terres !

Auteur de la pole position à Zandvoort, Max Verstappen s'élançait aux avant-postes devant un public acquis à sa cause. Charles Leclerc était à ses côtés en première ligne ; suivaient Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sergio Pérez et George Russell. Les Mercedes ont pris le départ en mediums, au contraire des Red Bull Racing et des Ferrari en tendres (usés, sauf Verstappen en pneus neufs).

Verstappen a conservé la tête avec autorité à l'extinction des feux, un contact entre Sainz et Hamilton n'ayant pas eu de conséquence. Russell, lui, a perdu la sixième place au profit de Lando Norris, lui aussi en mediums, mais a repris l'avantage quelques instants plus tard. Pendant ce temps, Kevin Magnussen a perdu le contrôle de sa Haas au virage 2 et a heurté le Tecpro, mais il est parvenu à continuer sans dégâts majeurs.

Sainz perd gros dans les stands

Au bout de dix tours, Verstappen menait avec deux secondes d'avance sur Leclerc, sept sur Sainz, huit sur Hamilton, dix sur Pérez et onze sur Russell. Sainz et Pérez ont été les premiers à rentrer au stand au bout de 14 boucles, avec un arrêt éclair pour le Mexicain (deux secondes pile) qui a toutefois roulé sur un pistolet pneumatique, et une longue immobilisation (près de 13 secondes) pour l'Ibère, dont le pneu arrière gauche n'était pas prêt.

Heureusement pour lui, le pitstop de Leclerc s'est bien mieux passé trois tours plus tard. Verstappen a évidemment fait de même au passage suivant afin d'éviter tout undercut. Les Mercedes, elles, ont logiquement prolongé leur premier relais en mediums.

Après 25 tours, Hamilton comptait quatre secondes d'avance sur Russell, cinq sur Verstappen, 11 sur Leclerc, 19 sur Pérez et 32 sur Sainz. Les Mercedes tournaient une demi-seconde moins vite que la Red Bull les pourchassant, et Verstappen a trouvé l'ouverture sur Russell dès sa première tentative au 28e passage.

Mercedes maintient une stratégie différente

C'est au bout de 29 des 72 tours au programme que Hamilton est passé des mediums aux durs, Russell faisant de même deux boucles plus tard. Ainsi, au 32e passage, Verstappen menait avec huit secondes d'avance sur Leclerc, 16 sur Pérez, 19 sur Hamilton, 26 sur Russell et 32 sur Sainz. Cependant, les Flèches d'Argent étaient les monoplaces les plus rapides en piste avec leurs durs neufs, ce composé fonctionnant bien mieux que prévu par Pirelli.

Pérez a résisté à Hamilton tant qu'il a pu mais a fini par céder, avant de subir le même sort face à Russell. Hamilton, lui, a ensuite perdu un temps précieux en étant gêné par un retardataire lent à la sortie des stands en la personne de Sebastian Vettel.

Tsunoda change la donne...

Red Bull a décidé d'effectuer un second arrêt avec Pérez, qui a adopté les durs. Sainz a fait de même, et c'est alors que Yuki Tsunoda s'est immobilisé en bord de piste, craignant d'avoir une roue mal fixée. Le pilote AlphaTauri est pourtant reparti avant de s'arrêter longuement à son stand pour reprendre la piste... et s'y immobiliser, provoquant une intervention de la voiture de sécurité virtuelle qui convenait parfaitement à Verstappen, Leclerc étant passé dans la pitlane entretemps. Les Mercedes ont également profité de la neutralisation malgré leur stratégie initiale à un arrêt, mais sont passées en mediums.

Ainsi, au 50e tour, Verstappen était idéalement placé pour s'imposer avec 13 secondes de marge sur Hamilton, 16 sur Russell, 21 sur Leclerc, 28 sur Pérez et 44 sur Ocon, qui n'avait fait qu'un arrêt.

... Bottas aussi !

Les Mercedes étaient une demi-seconde au tour plus rapides que Verstappen, mais c'était insuffisant pour réduire l'écart d'ici l'arrivée... or, l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas s'est immobilisée en bord de piste, provoquant une intervention de la voiture de sécurité !

Ne voulant pas voir les Flèches d'Argent revenir dans ses rétroviseurs avec ces pneus plus tendres, Verstappen en a profité pour chausser des pneus à bandes rouges, comme Leclerc, tandis que Pérez a été équipé de mediums. Hamilton et Russell se retrouvaient en tête de la course devant ces trois-là... mais Russell a demandé des pneus tendres et est passé troisième derrière Verstappen.

La voiture de sécurité s'est effacée avec douze tours à couvrir, et la tâche s'annonçait compliquée pour Hamilton en pneus mediums (modérément) usés. De fait, Verstappen l'a dépassé dès la première opportunité au restart. Hamilton a ensuite été contraint de céder face à son coéquipier et n'a pas caché son mécontentement à la radio au sujet de la stratégie.

Verstappen s'est finalement imposé devant Russell et Leclerc, Hamilton n'ayant pu éviter de rétrograder au quatrième rang. Sainz a rugueusement résisté à Pérez pour la cinquième place mais avait cinq secondes de pénalité pour unsafe release et pourrait être sanctionné à nouveau pour avoir dépassé Ocon sous drapeau jaune ; en attendant, c'est bien Pérez qui s'est classé cinquième, suivi par Alonso, Norris, Sainz, Ocon et Stroll.

Grand Prix des Pays-Bas 2022