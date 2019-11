Course - Bottas pour l'honneur, Hamilton pour l'Histoire !

Au lendemain d'une séance de qualifications particulièrement serrée, c'est sur une piste qui retrouve un brin de chaleur que se dispute ce huitième Grand Prix des États-Unis à Austin (21°C dans l'air, 28°C au sol). En pole position, Valtteri Bottas n'a qu'une mission : gagner et espérer pour reporter le sacre de son coéquipier Lewis Hamilton, seulement cinquième sur la grille de départ. Mais Sebastian Vettel, Max Verstappen et Charles Leclerc ne l'entendent évidemment pas de cette oreille !

À l'extinction des feux, le poleman ne se fait pas piéger et vire en tête au sommet du premier virage, où le grabuge est à mettre sur le compte d'un contact entre Alex Albon et Carlos Sainz. Deuxième sur la grille, Vettel n'a pas représenté de menace pour Bottas, et vit un premier tour très chaotique, durant lequel sa Ferrari semble se comporter étrangement. L'Allemand doit céder face à Leclerc ainsi que face à Norris et Ricciardo pour tenter ensuite de reprendre du rythme depuis la septième place.

Lire aussi : Le COTA va engager de gros travaux pour supprimer les bosses

Grand gagnant de ce départ, Hamilton se retrouve troisième larron d'un trio formé avec Bottas et Verstappen, et qui ne tarde pas à s'échapper alors que Leclerc ne peut pas les suivre. Avant le 10e tour, Vettel voit sa suspension arrière lâcher d'un coup et le contraindre à l'abandon. L'explication de son début de course si délicat se trouve peut-être là...

Pris en sandwich entre les deux Flèches d'Argent, Verstappen est le premier des hommes de tête à s'arrêter, au 14e tour, pour chausser les gommes dures. Une boucle plus tard, Bottas fait logiquement de même et reprend la piste juste devant la Red Bull. Hamilton se retrouve en tête et définitivement contraint de décaler sa stratégie s'il veut conserver une chance de victoire. Pour Leclerc, l'arrêt au stand tourne mal en raison d'un problème de serrage à l'arrière gauche, faisant perdre plusieurs secondes dans une course décidément difficile pour Ferrari.

Hamilton repousse son arrêt jusqu'au 24e tour et plonge dans les stands après avoir été repris par Bottas, qui reprend ainsi les commandes du Grand Prix. À partir de ce moment, la donne est claire : Hamilton doit tout faire pour amener ses gommes au bout de la course, tandis que Bottas devra faire un deuxième arrêt, tout comme Verstappen. Profitant de ses gommes plus fraîches, Hamilton réduit les écarts et c'est finalement le Néerlandais qui déclenche la deuxième salve d'arrêts en rentrant au 35e tour pour chausser les gommes mediums. Une nouvelle fois, Bottas s'arrête un tour plus tard et reprend la piste en deuxième position avec une dizaine de secondes de retard sur un Hamilton redevenu leader.

Le Finlandais sait qu'il n'a pas de temps à perdre et attaque fort dès son début de troisième relais pour combler l'écart qui le sépare de son coéquipier. En quelques boucles seulement, il réduit ce fossé de moitié. Sentant la menace poindre, l'ingénieur de Hamilton lui propose de faire un deuxième arrêt pour repasser des pneus tendres, mais le Britannique prend finalement l'option du tout pour le tout en restant en piste. À six tourd du but, Bottas est revenu dans la même seconde que Hamilton, avec derrière lui un Verstappen dont le rythme est particulièrement élevé également.

Coupable d'une petite erreur, Hamilton se met à la merci de Bottas, qui use du DRS et tente une première attaque, mais le leader résiste avec beaucoup d'autorité, contraignant même son adversaire à passer hors des limites de la piste. Le tour suivant, bis repetita, et cette fois le Finlandais prend la mesure de Hamilton pour aller le priver de la victoire, et décrocher son septième succès en Formule 1. Arrivé au bout de ses gommes, celui à qui une place parmi les huit premiers suffit à assurer un sixième titre doit quant à lui résister au retour express de Verstappen. Le combat tourne toutefois court en raison des drapeaux jaunes déployés dans le deuxième secteur, suite à la sortie de piste de Kevin Magnussen, victime d'une défaillance de ses freins.

Malgré son incartade du premier virage, Albon termine cinquième après avoir effectué deux arrêts, devant un très solide Ricciardo qui offre la sixième place à Renault, au prix d'un premier relais particulièrement remarqué. Suivent les deux McLaren de Norris et Sainz, la deuxième Renault de Hülkenberg et la Racing Point de Pérez.

GP des États-Unis