Course - Verstappen titre Red Bull, Piastri enfin sur le podium

Une semaine après la défaite de Singapour, Max Verstappen a remis les pendules à l'heure au Grand Prix du Japon en signant une 29e pole facile dans sa carrière en F1. Le Néerlandais est accompagné d'Oscar Piastri, l'Australien se positionnant sur la première ligne pour la première fois en discipline reine. Les McLaren sont à la fête puisque Lando Norris est juste derrière, en troisième place, aux côtés de Charles Leclerc (Ferrari) sur la seconde ligne.

Au départ du tour de formation, le top 8 est équipé de pneus mediums (jaunes) alors que Yuki Tsunoda, Fernando Alonso et Liam Lawson sont en tendres (rouges). Après son crash de la veille, Logan Sargeant s'élance des stands et devra purger 10 secondes de pénalité en course.

Collisions et Safety Car au départ

Au départ, Verstappen se déporte immédiatement sur la droite pour tasser Piastri, ce qui ouvre la voie à Norris sur l'extérieur. Toutefois la Red Bull conserve l'avantage sur le Britannique. Quelques petits contacts sont à noter derrière, notamment entre les deux Ferrari ainsi qu'entre Sergio Pérez et Lewis Hamilton.

Plus loin dans le peloton, un accrochage plus important se produit avec un sandwich entre l'Alpine d'Esteban Ocon, l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas et la Williams d'Alexander Albon. La FW45 manque de se retourner suite au contact, qui entraîne une projection de débris et divers dégâts sur les voitures impliquées, notamment une crevaison pour le Finlandais. Zhou Guanyu en est la victime collatérale puisqu'il subit également des dégâts. Pérez doit s'arrêter suite au contact avec la Mercedes. Beaucoup de débris sont répandus à divers endroits de la piste, ce qui déclenche le déploiement de la voiture de sécurité.

La relance est ordonnée au cinquième des 53 tours. Verstappen creuse vite un écart supérieur à la seconde. Bottas est envoyé hors piste à l'épingle par Sargeant (qui écopera ensuite de cinq secondes de pénalité), mais peut repartir ; le Finlandais finira par abandonner quelques tours plus tard. Une lutte s'engage entre les Mercedes en fin de tour : Russell fait l'intérieur sur Hamilton à la chicane, le septuple Champion du monde répliquant au premier virage.

Pérez, brouillon sur toute la ligne

Au dixième tour, Verstappen dispose de quatre secondes d'avance sur Norris, sept sur Piastri, neuf sur Leclerc et dix sur Sainz. Sixième et premier pilote en tendres, Alonso est un peu menacé par Hamilton. L'Espagnol finit par rentrer à la fin du 11e tour. Pérez, engagé dans une remontée, est pénalisé de cinq secondes pour une infraction sous Safety Car.

Et la course du Mexicain va de mal en pis quand, partant de très loin, il se lance dans un dépassement très optimiste sur Kevin Magnussen à l'épingle, qui débouche sur un contact. La Red Bull est endommagée au niveau de l'aileron et la Haas envoyée en tête-à-queue. Pérez doit encore repasser par les stands pour changer de nez.

Au 14e tour, Piastri s'arrête et la voiture de sécurité virtuelle est déclenchée pour dégager les débris de l'incident Pérez/Magnussen. L'Australien ressort neuvième mais fait une bonne opération puisque la VSC s'arrête rapidement après son passage. Pérez met fin à sa course au 15e tour, non sans avoir gêné, de façon assez incompréhensible, Norris à Spoon.

Russell allonge, Alonso mécontent

Après une erreur de Hamilton dans le second Degner, la lutte entre les Mercedes reprend, le septuple Champion du monde défendant fort sur Russell, les deux Mercedes quittant la piste à Spoon, sans conséquence puisque les commissaires décident qu'aucune enquête n'est nécessaire.

La valse des arrêts au stand des leaders se met en place : Verstappen s'arrête parmi les premiers et conserve l'avantage sur Piastri. À la faveur des passages par la pitlane, Sainz puis Russell se retrouvent provisoirement aux commandes. Le Néerlandais reprend toutefois son bien sur la piste au 19e passage en dépassant Russell.

Le Britannique décide alors d'allonger son premier relais. Dans le même temps, Alonso, dépassé par plusieurs pilotes, dont Hamilton dans le 130R, est mécontent à la radio, estimant que son écurie l'a arrêté trop tôt et l'a mis à la merci de ses rivaux. Après 21 tours de course, Verstappen mène devant Russell (qui doit donc s'arrêter), Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Hamilton, Ocon, Alonso et Tsunoda. Alonso se montre pressant sur Ocon.

Norris réclame des consignes

Alors que Stroll (en raison d'un aileron arrière endommagé) puis Sargeant abandonnent, Russell finit par s'arrêter à la fin du 24e tour pour chausser les durs et aller au bout. Il ressort juste derrière le duo Ocon-Alonso et se joue très vite des deux hommes, revenant alors en septième place à huit secondes de Hamilton.

Chez McLaren, Norris se fait pressant sur son équipier mais également à la radio, réclamant une intervention de l'écurie pour inverser les positions face à la menace de la stratégie différenciée de Russell.

Finalement, au 27e tour, il prend l'avantage sur Piastri avant le premier virage et creuse vite l'écart. Albon abandonne à son tour alors que des images étonnantes montrent Pérez remonter dans son cockpit pendant que les mécaniciens Red Bull s'affairent dessus. Alonso s'arrête une seconde fois pour chausser des pneus durs et entame une remontée vers le top 10.

La course se stabilise quelque peu à une vingtaine de tours du but. Verstappen possède 15 secondes d'avance sur Norris, 20 sur Piastri, 25 sur Leclerc et 27 sur Sainz. Leclerc et Hamilton s'arrêtent au 35e tour, le Britannique ressortant septième, deux secondes devant Alonso. Piastri plonge dans la pitlane au tour suivant, imité par Norris lors de la boucle qui suit. Verstappen s'arrête au 38e tour et conserve la tête. Norris passe Russell sur la piste puis Sainz quand ce dernier s'arrête au stand au 39e passage.

Mercedes inverse les positions

Alors que les pilotes sont dans le 40e tour, Pérez ressort des stands à 26 tours du leader, visiblement pour purger sa pénalité. Russell est bouté du podium provisoire par Piastri au début du 42e tour, l'Australien faisant l'extérieur sur la Mercedes au premier virage. C'est ensuite la Ferrari de Leclerc qui met la pression au Britannique avant de finir par passer, là encore à l'extérieur au premier virage, au 45e tour.

Hamilton revient par la suite sur les talons de la Mercedes, Sainz étant également en embuscade. Face au risque de voir la Ferrari dépasser les deux pilotes, Mercedes demande une inversion des positions ; Russell s'exécute au début du 49e tour mais est vite menacé par Sainz et dépassé au début du 50e, malgré le DRS offert par son équipier. La lutte entre Hamilton et Sainz pour la cinquième place est l'animation principale des derniers tours, même si le #44 la conserve sans trop de problèmes.

Loin devant, Max Verstappen n'en a cure et l'emporte, offrant du même coup son sixième titre constructeurs à Red Bull. Les deux McLaren se hissent sur le podium, Oscar Piastri signant du même coup son tout premier top 3 en F1. Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell, Alonso, Ocon et Gasly complètent le top 10.

