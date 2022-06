Course - Verstappen remporte un duel stratégique face à Sainz

La première ligne de la grille était inédite pour ce Grand Prix du Canada, avec Max Verstappen en pole position devant la surprise Fernando Alonso à l'issue de qualifications pluvieuses. La course, elle, a été parfaitement sèche et ensoleillée avec Carlos Sainz et Lewis Hamilton en seconde ligne, suivis par les deux Haas. Sergio Pérez, accidenté, et Charles Leclerc, pénalisé pour avoir dépassé son quota de pièces moteur, ne s'élançaient que 13e et 19e respectivement.

La hiérarchie du top 5 n'a pas évolué au départ, Mick Schumacher rétrogradant au huitième rang au profit d'Esteban Ocon et George Russell. Sans surprise, Alonso a rapidement fait office de bouchon derrière le leader Verstappen, mais Sainz a trouvé l'ouverture dès le troisième tour grâce au DRS ; l'Espagnol avait déjà deux secondes et demie de retard sur son ancien coéquipier. Russell, lui, s'est défait d'Ocon, puis de Kevin Magnussen. En l'espace de cinq tours, le jeune Anglais est revenu dans le top 5, bien parti pour poursuivre sa série de huit arrivées consécutives dans ces positions.

En fond de classement, Sebastian Vettel et Pierre Gasly sont passés des pneus mediums aux durs après seulement cinq tours sur 71, non sans une grosse frayeur pour le Français au moment de sa rentrée au stand, lorsque la monoplace devant lui a freiné pour aborder la chicane. Magnussen, lui, a reçu un drapeau noir et orange en raison de dégâts sur son aileron avant et a donc dû rentrer au stand prématurément.

Pérez tombe en panne

Prématurément, c'est également ainsi que s'est achevée la course de Sergio Pérez, en panne dès le huitième tour. La course a été neutralisée par une voiture de sécurité virtuelle. Verstappen et Hamilton en ont profité, reprenant la piste troisième et sixième respectivement. Sainz et Alonso menaient désormais, mais Verstappen n'était qu'à six secondes du leader avec des pneus neuf tours moins usés et l'opportunité de finir la course en durs.

Hamilton a pris l'avantage sur Ocon, puis Verstappen a aisément doublé Alonso grâce au DRS au 15e passage. Il était encore à près de six secondes de Sainz.

Schumacher abandonne, nouvelle neutralisation

Schumacher, quant à lui, a rencontré un problème technique à son tour, dans la 19e boucle, parachevant la course difficile de Haas. Encore une fois, il y a eu une intervention de la voiture de sécurité virtuelle, et cette fois, ce sont Russell et Ocon qui en ont profité, puis Sainz au tour suivant, l'Espagnol se retrouvant à moins de dix secondes de Verstappen avec des pneus désormais 11 tours moins usés. Alonso, en revanche, est resté en piste avec ses mediums du départ et n'a pas tardé à se faire avaler tout cru par Sainz et Hamilton.

L'écart entre Verstappen et Sainz s'est longtemps stabilisé aux alentours de neuf secondes ; Alonso, lui, a continué de perdre du terrain avec ses pneus mediums usés s'est arrêté au 28e tour, se retrouvant septième derrière le duo composé d'Esteban Ocon et Charles Leclerc, ce dernier ayant pris le départ en pneus durs et n'étant pas encore passé par la pitlane.

Sainz remonte lentement sur Verstappen

"J'ai déjà l'impression de perdre l'adhérence", a lancé Verstappen à la radio au 33e tour, alors qu'il n'avait plus que huit secondes d'avance sur Sainz. À la mi-course, Hamilton était troisième avec 17 secondes de déficit sur le leader ; suivaient Russell à 27 secondes, Ocon à 45 secondes, Leclerc à 46 secondes et Alonso à 48 secondes.

Leclerc est rentré au stand après 41 tours, par conséquent à 29 boucles du drapeau à damier, et a repris la piste en mediums après un arrêt de cinq secondes, particulièrement désastreux puisque le pilote Ferrari s'est retrouvé 12e alors qu'il aurait pu être entre huitième et dixième. Verstappen, lui, a fait un second arrêt au 43e passage... et est reparti tout juste derrière Hamilton ! Ce dernier est toutefois également repassé par les stands, rétrogradant à la quatrième place. Les deux Champions du monde ont chaussé un second train de durs, tout comme Russell quelques instants plus tard.

L'accident de Tsunoda relance la course

À 25 tours de l'arrivée, Verstappen était donc à dix secondes de Sainz et en pneus neufs et est revenu à sept secondes... lorsque Yuki Tsunoda a tiré tout droit à la sortie des stands, percutant le mur et provoquant une intervention de la voiture de sécurité au 49e passage ! Sainz en a profité pour adopter des pneus neufs, six tours après Verstappen, et s'est maintenu au deuxième rang. Les Alpine sont également passées par la pitlane, se retrouvant chaussées de mediums neufs derrière les Mercedes.

Verstappen menait donc devant Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Leclerc, Bottas, Vettel et Zhou, et le drapeau vert a été agité à 16 tours de l'arrivée. Sainz s'est maintenu à moins d'une seconde de Verstappen, conservant ainsi le DRS, mais malgré tous ses efforts, il n'a jamais pu porter une attaque sur le leader. La victoire lui échappe encore en Formule 1.

Verstappen, lui, s'est imposé et a fait la bonne opération au championnat, alors que Hamilton a signé son premier podium depuis la manche d'ouverture de la saison. Suivaient Russell et Leclerc, qui a doublé les Alpine malgré des pneus plus usés, notamment auteur d'une belle manœuvre sur Ocon à l'épingle. Le Normand s'est classé sixième devant son coéquipier Alonso et les Alfa Romeo de Bottas et Zhou, Vettel ayant dégringolé au classement. C'est l'un des locaux de l'étape, Lance Stroll, qui a pris le point de la dixième place.

Grand Prix du Canada 2022