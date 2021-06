Course - Verstappen remporte un duel de titans face à Hamilton

Auteur de la pole position, Max Verstappen était rejoint sur la première ligne par Lewis Hamilton, les deux candidats au titre se trouvant à l'avant sur la grille de départ de ce Grand Prix de France, suivis par leurs coéquipiers Valtteri Bottas et Sergio Pérez. La pluie était menaçante mais le risque officiel n'était que de 10% au début de la course.

Les pneus tendres n'étaient pas favorables et la plupart des pilotes ont pris le départ en gommes mediums, à l'exception d'Ocon, Vettel, Giovinazzi, Räikkönen, Mazepin et Stroll en durs. Quant à Yuki Tsunoda, qui était déjà en fond de grille en raison d'un accident en Q1, il s'est élancé de la voie des stands après un changement de fond plat.

La hiérarchie n'a pas évolué à l'extinction des feux, mais Verstappen a fait un travers au premier virage et est passé dans l'échappatoire à l'intérieur du virage 2, sans pouvoir suivre le parcours indiqué par les commissaires, qui n'ont toutefois ouvert aucune enquête sur cette potentielle infraction. Il a rétrogradé à la deuxième place derrière Hamilton. Suivaient Bottas, Pérez, Sainz, Gasly et Leclerc.

Lando Norris, quant à lui, a perdu deux places au profit de Fernando Alonso et Daniel Ricciardo (ce dernier auteur d'un freinage très tardif), se retrouvant dixième. Dans le peloton, ça bataillait fort, et Sebastian Vettel s'est notamment fait remarquer en faisant l'extérieur à Esteban Ocon dans la chicane pour la 11e place, tandis que Nikita Mazepin a tassé son coéquipier Mick Schumacher hors de la piste au virage 4.

Le début de course a finalement été calme, et au dixième tour, Hamilton menait avec deux secondes d'avance sur Verstappen (qui avait des problèmes de radio) et trois sur Bottas, tandis que Pérez était distancé avec huit secondes de déficit. Le groupe Sainz-Gasly-Leclerc était relégué à 17 secondes. Ricciardo, quant à lui, a trouvé l'ouverture sur Alonso à la chicane dans le 11e tour, Norris lui emboîtant le pas au Beausset. Le pilote Alpine est sorti des points deux tours plus tard, doublé par Vettel à la chicane également.

Pendant ce temps, Bottas a commis un blocage de roue au virage 3 et a coupé le virage 4, perdant un temps précieux sur les deux leaders. Et avec une dégradation pneumatique plus importante que prévu, les arrêts au stand se préparaient. Leclerc est le premier à avoir changé de pneus, après 14 des 53 tours, passant logiquement des mediums aux durs ; il est reparti avant-dernier, entre les Haas.

Verstappen fait l'undercut à Hamilton

Bottas est le premier des leaders à être rentré, à la fin du 17e tour, accompagné par Sainz et Gasly. Le Finlandais n'a rétrogradé qu'au quatrième rang, tandis que Sainz et Gasly ont perdu gros : Leclerc et Ricciardo leur ont fait l'undercut.

Verstappen a fait de même au passage suivant, Hamilton réagissant sans délai... mais perdant la tête de la course de justesse face au Néerlandais, les deux hommes ayant abordé le premier virage côte à côte ! Ce tour supplémentaire en mediums usés a coûté environ trois secondes au pilote Mercedes...

Hamilton s'est un temps maintenu dans la zone DRS de Verstappen tout en subissant la pression de Bottas. Pérez et Norris, eux, n'ont changé de pneus qu'après 24 tours, se retrouvant respectivement quatrième et 13e. Malgré ce très long premier relais, Norris était à moins de cinq secondes de Gasly.

À la mi-course, Verstappen n'avait plus qu'une demi-seconde d'avance sur Hamilton, Bottas étant relégué à deux secondes. Suivaient Pérez à 18 secondes, Vettel à 32 et Stroll à 42, mais les Aston Martin ont pris le départ en pneus durs et ne s'étaient pas encore arrêtées.

Hamilton poursuivait Verstappen sans relâche, le Néerlandais s'inquiétant : "On ne peut pas tenir ce rythme jusqu'à la fin de la course, ça, c'est sûr !" Il a pourtant creusé l'écart dans les boucles suivantes. Et Norris, de son côté, remontait avec efficacité grâce à ses pneus neufs, s'étant promptement défait de Gasly, Leclerc, Sainz et Ricciardo pour prendre la tête du milieu de tableau.

Verstappen et Hamilton suivent des chemins différents

Verstappen a creusé un écart supérieur à trois secondes avant d'effectuer un second arrêt après 32 des 53 tours, repassant en mediums. Et bien que mécontent de l'état de ses pneus, Hamilton est resté en piste, malgré une perte de deux secondes au tour sur son rival.

C'est dans la 44e boucle que Verstappen a fait la jonction sur Bottas, avec cinq secondes de retard sur Hamilton. La défense faiblarde du Finlandais dans la chicane a permis au Néerlandais de lui faire l'intérieur à Signes. "Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute quand je dis qu'il va falloir faire deux arrêts ?" s'est exaspéré Bottas à la radio, avant de perdre le podium face à Pérez dans une manœuvre qui a fait l'objet d'une enquête éphémère des commissaires.

Verstappen continuait de remonter sur Hamilton, avec trois secondes d'écart à cinq tours du but, puis une seconde et demie à trois boucles du drapeau à damier... avant de trouver l'ouverture dans l'avant-dernier passage à la chicane. Le pilote Mercedes était impuissant ! Verstappen a ainsi remporté une victoire qui lui permet de creuser l'écart sur son rival pour le titre.

Pérez complétait le podium devant Bottas, tandis que Norris était le "meilleur des autres" lors d'une excellente journée pour McLaren, qui a renversé la situation face à Ferrari après des qualifications plus modestes : Ricciardo était sixième sous le drapeau à damier. Gasly, Alonso, Vettel et Stroll ont marqué les derniers points disponibles. Quant aux deux pilotes de la Scuderia, leur rythme n'était pas suffisant pour briguer le top 10.

Grand Prix de France 2021