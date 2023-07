Course - Verstappen efface Hamilton et le suspense en Hongrie

Lewis Hamilton a renoué avec la pole ce samedi en Hongrie, lui permettant pour la 104e fois de sa longue carrière de s'élancer du premier emplacement sur la grille. À ses côtés, le leader incontesté du Championnat du monde 2023, Max Verstappen, défait pour 0"003 et pour la première fois dans l'exercice depuis le GP de Monaco. Derrière les deux hommes, l'on retrouve les McLaren décidément en verve de Lando Norris et Oscar Piastri, suivies du surprenant Zhou Guanyu et du décevant Charles Leclerc.

Le temps est radieux et chaud (50°C au sol, 28°C dans l'air) au moment où les pilotes démarrent le tour de formation. Pour cette épreuve courue avec l'expérimentale allocation alternative de pneus, le choix de départ pour le top 10 vire au jaune, avec des mediums pour neuf pilotes. Le seul à déroger à cette règle est Sergio Pérez, neuvième et chaussé des durs (blancs). Hors du top 10, les choix sont plus disparates, avec notamment Carlos Sainz et Lance Stroll en tendres (rouges) et George Russell en durs.

Zhou Guanyu envoie les Alpine à l'abandon

Pierre Gasly peu avant son abandon avec une roue abîmée.

Au départ, Verstappen se porte rapidement à hauteur de Hamilton et se positionne sur l'intérieur. Au freinage, il prend l'avantage sur la Mercedes et les commandes. Derrière, Piastri profite de cette lutte pour s'infiltrer et doubler le septuple Champion du monde, qui est ensuite surpris par Norris par l'extérieur au virage 2. Le #44 se retrouve quatrième.

Derrière, Zhou manque totalement son départ et perd de nombreuses positions. Pire, le Chinois se loupe à nouveau, au freinage du premier virage, et percute le revenant Daniel Ricciardo qui lui-même est envoyé contre l'Alpine de Pierre Gasly qui rebondit... sur l'autre A523 d'Esteban Ocon ! Victimes de dégâts, les deux monoplaces françaises sont contraintes à l'abandon sans en être responsables ; Zhou sera pénalisé quelques minutes plus tard. Sainz a quant à lui profité de tout cela pour effectuer une belle remontée et se retrouver sur les talons de Leclerc, en sixième place.

Après ce début mouvementé, Verstappen creuse un petit matelas de deux secondes sur Piastri au bout de six tours. Norris et Hamilton suivent à moins de cinq secondes. Derrière les Ferrari, qui collent au quatuor de tête, Alonso est un peu plus loin et surtout sous la menace de Pérez. Le Mexicain finit par prendre aisément l'avantage. Les premiers arrêts interviennent, hors top 10, autour du dixième tour.

Piastri overcutté par Norris

Après une douzaine de tours, Verstappen dispose d'un avantage de quasiment cinq secondes sur Piastri, sept secondes sur Norris et neuf secondes sur Hamilton. Pérez met désormais la pression sur Sainz, ce qui incite l'Espagnol à passer par les stands à la fin du 15e tour, pour monter les durs. Hamilton fait de même au passage suivant ; il ressort huitième, quelques secondes derrière Russell et juste devant Ricciardo.

Cela entraîne les arrêts de Norris et Leclerc en fin de 17e tour ; le pitstop du Monégasque est catastrophique, ce qui le renvoie derrière Stroll, en 11e position. Piastri change à son tour de pneus : si l'arrêt est très rapide, cela n'empêche pas Norris, auteur d'un tour de sortie très rapide, de le dépasser au premier virage et de creuser un écart en profitant de ses gommes chaudes.

Après 20 tours, Verstappen et Pérez, tous deux en tête mais séparés de 21 secondes, n'ont toujours pas fait d'arrêt. Alonso doit, lui, s'y résoudre, ce qui le place hors du top 10 provisoirement ; très provisoirement puisqu'il se joue vite de Bottas pour s'emparer de la dixième place. Hormis les pilotes Red Bull, seul Russell ne s'est pas encore arrêté à ce stade.

Consignes chez Mercedes et Aston Martin

En fin de 23e tour, le leader s'engage justement dans la voie des stands et ressort sans perdre la première position puisqu'il conserve 2,5 secondes d'avance sur son équipier. Pérez s'arrête peu après pour monter des mediums, ce qui le fait retomber au septième rang. Au 25e tour, Mercedes demande à Russell, désormais dernier pilote qui n'est pas passé par les stands, de s'écarter pour laisser Hamilton passer.

Juste derrière le Britannique, Pérez fond sur Sainz et le passe au premier virage. Il se joue ensuite de Russell au 28e tour, avec une manoeuvre en plusieurs temps dans les virages 2 et 3. C'est à la fin de cette boucle que la Mercedes #63 rentre ; il ressort 14e, derrière la Haas de Nico Hülkenberg. Aston Martin, qui l'avait annoncé auparavant, procède à un échange de positions entre Stroll et Alonso, l'Espagnol se retrouvant désormais huitième.

À la mi-course, alors que Russell profite de ses mediums pour progressivement remonter dans le top 10, Pérez revient peu à peu sur Hamilton, qui lui-même gagne du temps sur Piastri. Plusieurs pilotes de la seconde partie de tableau s'arrêtent une seconde fois.

Pérez de retour sur le podium

Lewis Hamilton poursuivi par Sergio Pérez.

Pérez porte la première attaque sur Hamilton au 42e tour mais le Britannique résiste au virage 2. Le Mexicain passe par les stands au tour suivant, tout comme Piastri, pour chausser des mediums. Cela lance la seconde vague d'arrêts au stand puisque, tour à tour, Norris, Sainz, Leclerc et Alonso passent dans la pitlane. Le Monégasque, comme si cela ne suffisait pas, s'est rendu coupable d'un dépassement de la limite de vitesse et écope de cinq secondes de pénalité.

Pérez prend l'avantage, de façon rugueuse, sur Piastri au 48e tour, pour ce qui devrait être la troisième place virtuelle en attendant le passage au stand de Hamilton. Celui-ci intervient au 49e tour, pour monter des mediums, et le Britannique ressort cinquième, à huit secondes de Piastri. Avec 35 secondes d'avance sur Norris, Verstappen s'arrête également en fin de 51e tour. Il dispose alors de 12 secondes d'avance sur la McLaren frappée du #4.

La dynamique d'avant les arrêts se reproduit : Pérez gagne un peu temps sur Norris alors que Hamilton fond sur Piastri. Le septuple Champion du monde dépasse aisément l'Australien, qui ne défend même pas, au 57e tour, pour occuper la quatrième place. Pour Pérez, en revanche, la remontée sur l'autre MCL60 est bien moins spectaculaire mais réelle, il faut dire que les deux hommes ont des pneus qui ont quasiment la même usure.

Inquiétude sur les pneus mediums

À dix tours de l'arrivée, Verstappen est toujours en tête devant Norris, Pérez, Hamilton, Piastri, Leclerc, Sainz, Russell, Alonso et Stroll. Norris commence à perdre beaucoup de temps, notamment dans le trafic, ce qui permet à la Red Bull #11 de revenir à trois secondes. Étonnamment, Hamilton reprend soudainement beaucoup de temps à Pérez, au point de revenir à six secondes à une demi-douzaine de tours du but.

Une certaine inquiétude se lit dans la voix de Russell, pourtant sur les talons de Sainz pour la septième place, quant à la tenue des gommes mediums en toute fin de course. Le pilote Mercedes parvient à prendre l'avantage sur l'Espagnol dans la 65e boucle. Il est à à peine plus de cinq secondes de Leclerc, mais ce dernier a une pénalité de cinq secondes. Il revient vite dans cette fenêtre.

Lire aussi : Verstappen ne laisse aucun point en route avec le meilleur tour

Au 67e tour, Hamilton revient à moins de trois secondes de Pérez. Le pilote Red Bull, sentant la menace, hausse un peu le rythme pour préserver sa position et n'est pas inquiété, même si le poleman revient à 1,5 seconde dans le dernier tour.

Max Verstappen remporte sa 44e victoire en F1, devant Lando Norris et Sergio Pérez. Red Bull remporte une 12e victoire consécutive dans la discipline reine, battant le vieux record de McLaren en 1988. Piastri signe la cinquième place, tandis que Russell, revenu sur Leclerc, s'empare de la sixième place.

Grand Prix de Hongrie