Course - Verstappen fête dignement le titre, Mercedes se saborde

C'est dans un contexte particulier que débute la course du Grand Prix du Qatar 2023 de F1. D'abord parce que, sprint oblige, Max Verstappen a été sacré ce samedi et s'élance donc depuis la pole en tant que triple Champion du monde. Le Néerlandais est suivi par les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Mais surtout, les inquiétudes pneumatiques ont obligé les instances à agir pour se prémunir du risque d'incident : ainsi, aucun pilote ne pourra effectuer de relais de plus de 18 tours avec un même train, voire moins. Il y aura donc au moins trois arrêts dans cette épreuve, de quoi poser un inattendu défi stratégique aux 19 engagés. Dix-neuf car Carlos Sainz, qui aurait dû partir 12e, ne disputera pas la course, victime d'un problème sur le système de carburant avant la mise en grille.

Au moment d'entamer le tour de formation, 14 pilotes font le choix des pneus mediums (jaunes). Dans le top 10, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas s'élancent en pneus tendres (rouges), alors que Sergio Pérez, qui part des stands, est le seul pilote en durs (blancs).

Les Mercedes s'accrochent dès le départ

Au départ, Verstappen conserve l'avantage. Derrière lui, Hamilton se positionne aux côtés de son équipier qui est à l'aspiration de la Red Bull. Au moment d'aborder le premier virage, le septuple Champion du monde tente l'extérieur en emmenant plus de vitesse, mais l'espace se referme pour Russell, pris en sandwich.

La voiture de Lewis Hamilton.

C'est alors le contact entre les deux Mercedes : la #44 est envoyée dans le bac à gravier et à l'abandon, la #63 en tête-à-queue. Derrière, gênés par l'incident, Alonso et Leclerc ouvrent grand la porte pour Piastri qui se retrouve second. Le Safety Car est déployé pour évacuer les débris et la Mercedes, quelques pilotes en profitent pour s'arrêter.

La course est relancée au début du cinquième tour. Comme la veille, Piastri est surpris par la relance précoce de Verstappen et accuse vite une seconde de retard ; Alonso se fait une frayeur au septième tour et décroche derrière l'Australien. Dans le peloton après s'être arrêté pour une crevaison, Russell dépasse Pérez pour le compte de la 14e place. Coupable de s'être positionné sur le 12e emplacement sur la grille alors qu'il devait être vide, Nico Hülkenberg écope de dix secondes de pénalité.

Des arrêts sans arrêt

Alors que Verstappen prend 2,5 secondes d'avance sur Piastri, la valse des arrêts rythme la suite du premier relais. L'Australien s'arrête à la fin du 12e tour et repart derrière du trafic. Russell, remonté second à la faveur des arrêts, s'arrête en fin de 14e tour. Quant à Verstappen, il attend la fin du 17e tour pour s'arrêter. Il repart second derrière un Albon qui s'arrête au tour suivant.

Au 20e tour, Verstappen compte 7,5 secondes d'avance sur Piastri. Derrière, à plus de dix secondes, Alonso précède Bottas et Stroll, dans une hiérarchie chamboulée par les arrêts. Norris prend l'avantage sur le Canadien. Le top 5 évolue à nouveau quelques boucles plus tard, avec les arrêts de Bottas et Stroll. Au 23e tour, l'ordre est alors Verstappen-Piastri-Alonso-Norris-Leclerc. Après avoir été chahuté par Gasly, Russell prend l'avantage.

Piastri passe à nouveau par les stands en fin de 25e tour, tout comme Leclerc. Un tour plus tard c'est Alonso, qui se plaint d'un baquet brûlant, qui s'arrête. Pérez est le premier pilote à écoper d'une pénalité de cinq secondes pour non-respect des limites de piste. Norris s'arrête à la fin du 27e tour et ressort devant Alonso après un arrêt très rapide de McLaren. De nouveau, Russell remonte en deuxième position provisoire grâce au décalage.

Alonso passe dans les graviers

Verstappen-Russell-Pérez-Piastri-Albon, voilà le top 5 en fin de 30e tour. Pérez et Albon s'arrêtent en fin de 31e tour, le Mexicain purgeant au passage sa pénalité. Norris et Alonso retrouvent alors les cinq premières places. Russell chausse les durs au tour suivant. Alonso commet une erreur au 34e tour en sortant dans les graviers au virage 2 ; l'Espagnol perd trois places dans la manoeuvre mais effectue surtout un retour en piste très agressif. Les commissaires se saisissent de l'incident.

Verstappen passe par les stands en fin de 35e tour. Il ressort largement en tête, sept secondes devant Piastri et 11 secondes devant Norris. Russell dépasse Zhou pour se hisser dans le top 4. Le Chinois s'arrête peu après, laissant la cinquième position à Leclerc. Autour du 40e tour, Pérez écope d'une nouvelle pénalité de cinq secondes pour limites de piste. Stroll et Gasly sont également sanctionnés.

McLaren fige les positions

Piastri s'arrête en fin de 43e tour, tout comme Leclerc. Au tour suivant, c'est Norris qui plonge : il ressort à moins de deux secondes de son équipier à une douzaine de tours du but. Chez McLaren, on décide alors de figer les positions. Gasly reçoit une seconde pénalité de cinq secondes, Albon une première.

Au 50e des 57 tours, Verstappen devance un Russell qui doit encore s'arrêter, ce qu'il fait au passage suivant. Il ressort quatrième en pneus tendres. Verstappen s'arrête au 52e passage, un arrêt lent, une fois n'est pas coutume. Il ressort avec quatre secondes d'avance sur Piastri. Alors que Stroll est à nouveau pénalisé, le rythme de Russell s'effondre, Leclerc revenant à moins de cinq secondes.

Max Verstappen l'emporte au terme de la course, devant les McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris. George Russell parvient à sauver la quatrième place, devant Charles Leclerc. Le top 10 est complété par Fernando Alonso, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu et Sergio Pérez, ce dernier ayant écopé d'une énième pénalité.

Grand Prix du Qatar