Course - Verstappen intouchable, Leclerc craque

Vainqueur du sprint avec brio ce samedi, Max Verstappen s'élançait de la pole position aux côtés du leader du championnat, Charles Leclerc. Suivaient leurs coéquipiers, Sergio Pérez et Carlos Sainz, puis les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo.

La pluie est venue perturber ce Grand Prix d'Émilie-Romagne avec de fortes précipitations avant le départ, et l'intégralité des concurrents ont opté pour des pneus intermédiaires en début de course.

Sainz dans les graviers

Contrairement à ce qui s'est passé lors du sprint, ce sont les Ferrari qui ont complètement manqué son envol du côté droit de la piste, Verstappen conservant la tête devant Pérez et Norris. Derrière eux, Sainz et Ricciardo se sont accrochés et ont tout perdu, le pilote McLaren se retrouvant 19e tandis que celui de la Scuderia, tanké dans le bac à gravier, a été contraint à l'abandon. Kevin Magnussen et George Russell se sont hissés dans le top 6 ; la course a été neutralisée par la voiture de sécurité jusqu'à la fin du quatrième tour.

Fernando Alonso a été contraint à l'abandon au sixième tour en raison de dégâts sur son ponton droit, causés par une perte de contrôle de Mick Schumacher au premier tour. Pendant ce temps, Verstappen creusait l'écart en tête de l'épreuve, avec près de trois secondes d'avance sur son coéquipier Pérez. Leclerc, lui, est parvenu à prendre la troisième place à Norris au virage de Tamburello dans la huitième boucle, évidemment sans DRS en raison des conditions pluvieuses.

Au terme du dixième tour, Verstappen comptait quatre secondes d'avance sur Pérez, six sur Leclerc, dix sur Norris et 13 sur Magnussen et Russell. Ce dernier mettait la pression sur le Danois et a fini par trouver l'ouverture au 12e passage, à Tamburello également... mais il a freiné un poil trop tard et décollé sur le vibreur. Magnussen est repassé devant, et Russell a dû attendre la Variante Alta pour prendre l'avantage définitivement. Bottas a doublé la Haas deux boucles plus tard, à l'approche de Rivazza.

Ricciardo se lance en slicks

Bon dernier, Daniel Ricciardo est le premier à avoir chaussé les slicks à la fin du 16e tour. Le pilote McLaren était d'emblée aussi rapide que les pilotes du fond de peloton, et il a été imité par Vettel, Gasly et Albon au passage suivant... puis par Pérez et Russell notamment au terme de la 18e boucle ! Sans surprise, Verstappen et Leclerc ont fait de même à l'occasion suivante.

Leclerc a repris la piste juste devant Pérez, mais ses pneus n'étaient pas encore mis en température, et il a dû céder la deuxième place aussitôt. Ainsi, après cette salve d'arrêts, Verstappen menait avec huit secondes d'avance sur Pérez, neuf sur Leclerc, 19 sur Norris et 26 sur Russell. Malgré un changement de pneus très lent, Bottas restait sixième devant Vettel, Magnussen, Tsunoda et Stroll, tandis que Hamilton a chuté du 11e au 14e rang. Alors que Leclerc mettait la pression à Pérez pour la deuxième place, Schumacher est parti en tête-à-queue en court-circuitant la Variante Alta alors qu'il bataillait avec la Williams de Latifi.

L'avance de Verstappen a dépassé les dix secondes à la mi-course, la hiérarchie n'ayant pas évolué dans le top 10. C'est alors que le DRS a été activé, mais ça n'a rien changé dans l'immédiat. À 15 tours du but, Tsunoda a pris l'avantage sur Magnussen pour la huitième place.

Leclerc tente un pari puis part à la faute

Disposant de toute façon d'une large avance sur Norris, Leclerc et Ferrari ont tenté de chausser des tendres à 14 tours du but... mais le pilote McLaren a pris l'avantage pour la troisième place. Red Bull a logiquement répondu au risque d'undercut avec Pérez, le Mexicain conservant l'avantage grâce à un excellent arrêt de 2,2 secondes. Verstappen a ensuite fait de même, sans danger. "Je pense qu'on aurait dû prendre les mediums", a lancé Leclerc.

Et là, coup de théâtre : au 53e tour, Leclerc a pris bien trop de vibreur dans la Variante Alta et est parti en tête-à-queue, percutant le mur ! Le Monégasque n'avait pas de dégâts apparents mais est quand même rentré au stand, rétrogradant au neuvième rang. Leclerc a ensuite aisément repris l'avantage sur Magnussen, Vettel et Tsunoda.

Des gouttes de pluie sont apparues au 62e tour, mais c'était loin de décontenancer le leader Verstappen, qui a remporté une victoire magistrale avec le grand chelem à la clé et réduit l'écart sur Leclerc à 27 points au championnat. Pérez et Norris complétaient le podium – "Qui l'eût cru ?" a lancé le pilote McLaren, ému – devant Russell, qui n'a pas démérité étant donné que Mercedes n'a pas ajusté son aileron avant lors de son arrêt au stand. Bottas, Leclerc, Tsunoda, Vettel, Magnussen et Stroll complétaient le top 10.

Grand Prix d'Émilie-Romagne 2022