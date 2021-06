Course - Verstappen intouchable sur les terres de Red Bull

Max Verstappen s'élançait de la pole position au Red Bull Ring pour la course à domicile de l'écurie éponyme, avec son rival pour le titre Lewis Hamilton à ses côtés. Lando Norris et Sergio Pérez occupaient la deuxième ligne devant Valtteri Bottas, pénalisé de trois places pour avoir perdu le contrôle de sa Mercedes dans la voie des stands en essais libres, et Pierre Gasly.

Contrairement à ce qui était annoncé, la pluie ne risquait plus de perturber la course. La plupart des pilotes ont pris le départ en mediums (usés ou non), à l'exception de Norris, Pérez, Gasly, Leclerc, Alonso, Stroll et Tsunoda en tendres usés et de Räikkönen en durs neufs.

Gasly au tapis

Le top 6 n'a pas évolué au premier tour, mais une touchette entre Gasly et Charles Leclerc a provoqué une crevaison sur l'AlphaTauri, qui n'a pu éviter d'accrocher l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi et la Williams de Nicholas Latifi, tandis que Leclerc a également dû rentrer au stand pour changer d'aileron. C'était l'abandon pour Gasly. Lance Stroll a ainsi hérité de la siixème place devant Fernando Alonso et George Russell.

Les écarts se sont rapidement creusés, et après cinq boucles, Verstappen comptait deux secondes et demie d'avance sur Hamilton, sept sur Norris, huit sur Pérez, neuf sur Bottas et treize sur Stroll. Un temps neuvième, Daniel Ricciardo a soudain perdu les quatre places gagnées au départ, victime d'une perte de puissance momentanée.

Pérez a pris l'avantage sur Norris au dixième tour, au virage 3, avec l'aide du DRS, Bottas lui emboîtant le pas au même endroit au passage suivant, mais à ce stade, ces trois pilotes avaient déjà 13 secondes de retard sur le leader. Hamilton, lui, se maintenait à moins de trois secondes de Verstappen.

Après 20 tours, l'écart entre les deux leaders était passé à quatre secondes et demie. Le 25e passage a vu Hamilton perdre une demi-seconde en mettant deux roues dans les graviers à la sortie du virage 4, sans gravité.

Toujours huitième, Russell a été le premier du top 10 à changer de pneus, mais son arrêt au stand a duré 18 secondes et il est reparti 17e... avant de revenir au stand immédiatement, victime d'un problème d'unité de puissance ! Il n'allait pas finir la course. Pérez l'a imité au tour suivant avec un arrêt également peu concluant de près de cinq secondes, Bottas lui emboîtant le pas un boucle plus tard... et repartant devant.

À la fin du 28e tour, c'était au tour de Hamilton, avec un changement de pneus efficace en 2,2 secondes. Sans surprise, Verstappen lui a répondu immédiatement pour minimiser le risque d'undercut, avec un arrêt en deux secondes pile. L'écart entre les deux leaders n'a pas énormément diminué : quatre secondes et demie. Il a ensuite atteint quatre secondes une dizaine de tours plus tard, avant de repasser à quatre secondes et demie au 42e passage.

Verstappen assure

Une fois tous les arrêts au stand effectués, tous les pilotes étaient en pneus durs à l'exception de Kimi Räikkönen et Leclerc (qui a dû faire un second arrêt après une belle série de dépassements) en mediums, une touchette entre les deux au virage 4 au 43e tour ayant d'ailleurs légèrement endommagé l'aileron avant de l'Alfa Romeo.

Après 45 des 71 tours, Verstappen menait avec cinq secondes d'avance sur Hamilton, 26 sur Bottas, 29 sur Pérez, et une minute sur Norris. Suivait, à un tour, le peloton mené par Sainz devant Stroll, Alonso, Tsunoda et Vettel.

Leclerc poursuivait son impressionnante remontée et a trouvé l'ouverture sur Vettel au 50e tour grâce au DRS, dans la ligne droite entre les virages 3 et 4. Pendant ce temps, l'écart ne faisait que se creuser entre Verstappen et Hamilton, atteignant sept secondes et demie au 53e passage, au moment où Red Bull a demandé à son pilote d'éviter de freiner en étant sur le vibreur à l'approche du dernier virage, le Néerlandais se plaignant d'un problème de frein. Mais Hamilton, lui, avait des cloques sur son pneu avant droit.

Pérez a fait un deuxième arrêt à 17 tours du but, chaussant des mediums pour tenter de contrer Bottas devant lui. Il est reparti avec 20 secondes de retard et avait donc plus d'une seconde au tour à rattraper... mais la Mercedes approchait du peloton, auquel il fallait prendre un tour.

L'avance de Verstappen sur Hamilton a dépassé les dix secondes à dix tours du drapeau à damier, tandis que Leclerc se défaisait de Tsunoda, Alonso et Stroll pour prendre la septième place. Sainz, lui, a repris son tour de retard sur Hamilton.

Le septuple Champion du monde voyait son déficit sur Verstappen dépasser les 17 secondes à trois tours du but, mais avec une trentaine de secondes d'avance sur son coéquipier, il a chaussé des pneus neufs pour chiper le meilleur tour en course à Pérez, avec succès.

Verstappen s'est ainsi imposé avec 36 secondes d'avance sur Hamilton, tandis que Bottas a décroché le podium de justesse, franchissant la ligne d'arrivée avec une demi-seconde d'avance sur Bottas. Norris, Sainz, Leclerc, Stroll, Alonso et Tsunoda complétaient le top 10. Et au championnat, l'écart se creuse entre Verstappen et Hamilton...

Grand Prix de Styrie 2021