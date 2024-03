Course - Verstappen pulvérise la concurrence d'entrée

Max Verstappen est en pole position de la première épreuve de la saison 2024 de Formule 1, à Bahreïn, devant Charles Leclerc, George Russell et Carlos Sainz. Comme de coutume depuis 2014, la course est courue de nuit, sous le projecteurs du circuit de Sakhir, avec une température de 18°C dans l'air et une piste à 24°C. Côtés pneus, tous les pilotes s'élancent en pneus tendres (rouges).

Au départ, Verstappen conserve l'avantage en résistant à Leclerc sur l'extérieur, alors que Russell doit lui aussi résister à Sergio Pérez. Lace Stroll part en semi tête-à-queue plus loin dans le peloton après un contact avec Nico Hülkenberg (que les commissaires jugeront comme un incident de course), mais la course peut continuer sans interruption. Sachant que cette saison, le DRS peut être ouvert un tour plus tôt qu'auparavant, Verstappen se met très vite en action pour creuser l'écart au-delà de la seconde. Et il y parvient aisément, avec 1,5 seconde d'avance au bout de deux tours.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi les deux premiers GP de la saison F1 ont lieu un samedi

Leclerc en grande difficulté

En fait, c'est Russell qui est surtout menaçant sur le pilote Ferrari : la Mercedes fait l'extérieur au Monégasque dans le virage 4 du troisième tour. Dans la même boucle, Fernando Alonso est dépassé par Norris au virage 1 pour le compte de la sixième place. Pendant que Verstappen s'envole, avec 4 secondes d'avance en quatre tours, Russell ne parvient pas, dans un premier temps, à se détacher d'un Leclerc qui commet pourtant quelques freinages manqués au virage 10. Pérez et Sainz sont également dans ce petit train.

Après cinq tours, Piastri a fini par prendre l'avantage sur Alonso pour la septième place. Deux boucles plus tard, Leclerc rate encore son freinage et est dépassé par Pérez à la sortie du virage 10. Au dixième tour, Lewis Hamilton prend l'avantage sur Alonso dans la ligne droite de départ/arrivée. Dans les instants qui suivent, le drapeau jaune est déployé en début de second secteur après un tout-droit de Logan Sargeant sans gravité. L'Américain peut repartir.

Les Ferrari animent la course

Charles Leclerc et Carlos Sainz ont connu deux passes d'armes lors du GP de Bahreïn 2024.

Au 11e passage, Sainz tente sa chance sur Leclerc au virage 1, une bataille assez musclée se poursuivant dans le second virage avant que l'Espagnol n'en sorte définitivement vainqueur. À ce stade de la course, Verstappen compte huit secondes d'avance sur Russell mais ce dernier passe au stand, comme Leclerc, en fin de tour. Les deux repartent en pneus durs. Au passage suivant, ce sont Pérez, Piastri et Hamilton qui rentrent, puis Norris au 13e.

Russell parvient à rester devant Pérez mais cela ne dure pas : le Mexicain prend l'avantage au 14e tour. C'est à la fin de cette boucle que Sainz change de pneus, l'Espagnol se retrouvant alors derrière Leclerc. Alonso s'arrête au 16e tour, repartant 10e derrière Zhou Guanyu. Alors que Verstappen ne s'est toujours pas arrêté, Sainz attaque à nouveau Leclerc et le dépasse au freinage du premier virage du 17e tour.

Verstappen passe finalement par les stands après 17e tour. Il repart aisément en tête, avec 5 secondes d'avance sur Pérez. Derrière, Sainz dépasse Russell pour la troisième place alors que Leclerc se plaint d'une voiture qui vire seule à droite lors des freinages. La course se stabilise alors.

Verstappen seul au monde

Au 20e des 57 tours, Verstappen compte 7 secondes d'avance sur Pérez, 10 sur Sainz, 13 sur Russell et une quinzaine sur Leclerc. Norris revient progressivement sur le Monégasque, mais le pilote Ferrari semble stabiliser les choses. Derrière, peu avant la mi-course, Hamilton lance un message radio assez inquiétant, évoquant un "baquet cassé", toutefois son rythme semble augmenter par rapport à Piastri qui le précède.

Après 30 tours, Verstappen compte 15 secondes d'avance sur Pérez, 18 sur Sainz, 27 sur Russell et 28 sur Leclerc. Le Britannique, qui perdait de plus en plus de rythme, est le premier des leaders à passer par les stands une seconde fois, en fin de 31e tour, il monte un second train de pneus durs. Il repart derrière Alonso et double l'Aston Martin, au moment où Norris et Hamilton entrent à leur tour dans les stands.

Leclerc et Piastri sont les suivants sur la liste. L'Australien tente de résister à Hamilton à la sortie mais n'a pas les pneus en températures pour se le permettre : trop au large au virage 1, il laisse le septuple Champion le contourner sans problème et creuser un écart de plus de trois secondes. Sainz et Pérez s'arrêtent ensuite aux 35e et 36e tours : le premier ressort en durs, le deuxième en tendres. Verstappen ne tarde pas pour rentrer et chausse également les tendres.

Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont connu des courses discrètes à Bahreïn.

Au 39e tour, Hamilton double Alonso, dernier pilote à ne pas s'être arrêté une seconde fois, pour prendre la septième place. Une boucle plus tard, Verstappen compte 15 secondes d'avance sur Pérez, 18 sur Sainz, 27 sur Russell et 28 sur Leclerc. Le pilote Ferrari met clairement la pression sur la Mercedes pour essayer de revenir dans la seconde. Alonso finit par s'arrêter au terme du 41e tour : il chausse les durs et ressort 11e, devancé par Zhou.

Cela ne dure pas très longtemps : Alonso passe la Stake du Chinois dans la petite ligne droite entre les virages 3 et 4 pour revenir dans les points et à 4,5 secondes de son équipier. En piste, à une douzaine de tours du drapeau à damier, c'est la lutte entre Russell et Leclerc pour la quatrième place qui est la principale animation.

Radio VCARB

Au 46e tour, Russell commet une erreur et sort au large au virage 10, ce qui offre à Leclerc une occasion en or de passer, ce qu'il ne se prive pas de faire. L'écart se creuse vite entre les deux pilotes. Alonso, de son côté, fond sur Stroll et prend l'avantage sans résistance au 49e tour.

Verstappen aborde les dix derniers tours avec 18 secondes d'avance sur Pérez, 22 sur Sainz, 33 sur Leclerc et 36 sur Russell. La fin de course est marquée par des consignes d'écuries chez Visa Cash App RB qui ne passent pas vraiment du côté de Yuki Tsunoda, 13e, à qui l'on demande de s'écarter pour laisser passer Daniel Ricciardo afin qu'il puisse tenter sa chance sur Magnussen. Après avoir un temps rechigné, le Japonais cède la place mais ironise ensuite sur le rythme de son équipier, prétendument meilleur.

Max Verstappen n'en a cure : le Néerlandais franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, signant son 55e succès dans la discipline, avec 22 secondes d'avance sur Sergio Pérez et 25 sur Carlos Sainz.

GP de Bahreïn 2024 de F1 - Course