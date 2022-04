Course - Verstappen remporte son duel face à Leclerc

Sergio Pérez s'est élancé de la pole position pour la première fois de sa carrière, ce dimanche au Grand Prix d'Arabie saoudite, pour sa 217e participation en Formule 1 dont 215 départs. Il était accompagné en première ligne par Charles Leclerc. Carlos Sainz menait la deuxième ligne devant Max Verstappen mais s'est fait une frayeur avant le départ avec un problème technique lié à un câble, lequel a été résolu. En revanche, la course de Yuki Tsunoda s'est achevée avant même d'avoir commencé, son AlphaTauri étant tombée en panne, tandis que Mick Schumacher était forfait à la suite de son accident en qualifications.

Tous les pilotes ont pris le départ en pneus mediums, à l'exception de Kevin Magnussen (dixième), Lewis Hamilton (15e) et Nico Hülkenberg (17e) en durs. Pérez a conservé la tête à l'extinction des feux devant Leclerc, Verstappen, Sainz et Esteban Ocon. Les écarts se sont immédiatement creusés dans le groupe de tête, sauf entre Ocon et son poursuivant George Russell, qui lui a fait l'intérieur au dernier virage.

Le pilote Alpine a ensuite dû composer avec la pression que lui mettait son coéquipier Fernando Alonso. Ocon a cédé au septième tour, non sans résister avec acharnement, avant de riposter au passage suivant, reprenant l'avantage en coupant le virage 2. Il a été contraint de laisser repasser l'Espagnol et s'est retrouvé sous la pression de Valtteri Bottas et de Magnussen.

Au dixième tour, Pérez comptait deux secondes d'avance sur Leclerc, quatre sur Verstappen, sept sur Sainz, 18 sur Russell et 25 sur le quatuor Alonso-Ocon-Bottas-Magnussen. Les Alpine ont continué de batailler, perdant du temps sur la Mercedes devant elles. Ce n'est qu'au 14e tour qu'il leur a enfin été indiqué de maintenir les positions telles quelles. "Ça a été mal géré", a lancé Ocon à la radio. Lewis Hamilton, lui, a enchaîné les dépassements pour remonter dans le top 10 à ce moment-là.

La voiture de sécurité gâche la course de Pérez

Pérez est le premier pilote à être rentré au stand parmi les leaders, après 15 des 50 tours au programme, alors que Leclerc avait annoncé son intention de lui faire l'undercut. Le Monégasque est finalement resté en piste alors que le Mexicain se retrouvait coincé derrière la Mercedes de Russell... et c'est alors que Nicholas Latifi a accidenté sa Williams, provoquant une intervention de la voiture de sécurité !

Presque miraculeusement pour lui, Pérez n'a perdu que deux places face à des adversaires ayant changé de pneus pendant la neutralisation. Il est resté devant Sainz, qui était pourtant tout juste devant à la sortie des stands, alors que Leclerc menait devant Verstappen. Pierre Gasly était également un grand perdant, chutant au 14e rang.

Les trois pilotes s'étant élancés en pneus durs sont restés en piste : Magnussen, Hamilton et Hülkenberg se sont retrouvés sixième, septième et neuvième, mais ce coup de théâtre leur était clairement défavorable.

Le drapeau vert a été agité avec 30 tours restant à couvrir, et Pérez a cédé la troisième place à Sainz au virage 4. De nouveau, les écarts se sont rapidement creusés sans lutte aux avant-postes. Magnussen et Hamilton bataillaient toutefois pour la sixième place, le pilote Mercedes trouvant définitivement l'ouverture dans la 25e boucle. Leclerc, lui, s'est maintenu une seconde devant Verstappen, évitant l'utilisation du DRS par ce dernier. Chez Red Bull, on a indiqué au Néerlandais dans le 32e tour qu'il devait pour l'instant gérer ses pneus dans les virages rapides et laisser Leclerc user les siens.

Trois pannes simultanées sèment le chaos

Alonso a trouvé l'ouverture sur Magnussen pour la septième place au 35e passage... mais s'est ensuite retrouvé au ralenti, victime d'un problème technique ! "Pas de puissance", a-t-il lancé à la radio. Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo ont subi un sort similaire quelques instants plus tard, le pilote McLaren s'immobilisant à quelques encâblures de l'entrée des stands.

La pitlane allait-elle être fermée ? Oui ! Magnussen et Haas ont décidé de faire un arrêt juste avant cette fermeture et juste avant la voiture de sécurité virtuelle, mais Hamilton et Mercedes n'en ont pas eu le temps : le Britannique a reçu le message quelques secondes après son passage à cet endroit.

Verstappen et Leclerc bataillent pour la victoire

Le drapeau vert a été agité à dix tours du but, Hamilton rentrant au stand à ce moment-là et reprenant la piste 12e, juste derrière Magnussen. Aux avant-postes, Verstappen s'est mis à attaquer et s'est immédiatement placé dans la zone DRS de Leclerc. Le Néerlandais s'est emparé de la tête de la course au dernier virage dans la 42e boucle, le Monégasque ripostant immédiatement dans la ligne droite suivante.

La bataille a augmenté d'intensité au 43e passage : les deux pilotes ont freiné des quatre fers avant de passer la ligne de détection de la zone DRS avant le dernier virage. Leclerc a finalement réaccéléré en premier... et pris une avance supérieure à une seconde !

Verstappen n'a pu porter de nouvelle attaque qu'à la fin du 46e tour, avec succès, parfaitement sorti du dernier virage pour profiter du DRS tandis que Leclerc commettait un coûteux travers à la réaccélération. Verstappen s'est ainsi emparé définitivement de la tête de la course, résistant jusqu'au bout à la pression de son rival, avec une demi-seconde d'écart sous le drapeau à damier.

Carlos Sainz les accompagnait sur le podium devant Sergio Pérez, George Russell et Esteban Ocon, qui a bataillé avec Lando Norris en fin de course mais a franchi la ligne d'arrivée avec un dixième de seconde d'avance. Pierre Gasly, Kevin Magnussen et Lewis Hamilton ont marqué les derniers points disponibles.

Le top 10 a échappé de peu à Zhou Guanyu, pénalisé de cinq secondes pour non-respect des limites de la piste puis d'un drive through car sa sanction n'a pas été purgée correctement. Lance Stroll et Alexander Albon, quant à eux, se sont accrochés en fin d'épreuve, mais ils étaient de toute façon hors des points. Les drapeaux jaunes qu'ils ont provoqués ont-ils toutefois été bien respectés ? Affaire à suivre...

Grand Prix d'Arabie saoudite 2022