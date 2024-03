Course - Verstappen jamais inquiété, Bearman réussit son baptême !

Sous la nuit de Djeddah, c'est Max Verstappen qui se présente en pole position, la première de sa carrière en Arabie saoudite, aux côtés de Charles Leclerc. Sur la seconde ligne, l'on retrouve les deux pilotes qui étaient sur la première l'an passé : Sergio Pérez et Fernando Alonso. La troisième ligne est 100% papaye, aux couleurs de McLaren, alors que Mercedes a réservé la quatrième. La seconde Ferrari, pilotée depuis les EL3 par le débutant Oliver Bearman en remplacement de Carlos Sainz, victime d'une appendicite, est 11e. Au moment du départ, tous les pilotes sont en pneus mediums (jaunes), à l'exception de Bearman et de Valtteri Bottas en tendres (rouges).

Au départ, Verstappen conserve les commandes alors que Pérez fait l'extérieur à Leclerc dans le premier virage. Le Monégasque réplique et reprend sa place au virage 4. Alors que Lando Norris est suspecté d'avoir anticipé le départ, les positions dans le top 8 n'évoluent pas dans les premiers secteurs. Tout cela profite au Champion du monde qui ne se fait pas prier pour creuser une seconde d'écart. Côté Alpine, Pierre Gasly doit déjà abandonner, sur un problème de boîte de vitesses. À l'entame du second tour, Oscar Piastri passe Alonso pour la quatrième place.

Stroll maintient le 100% de Safety Car à Djeddah

Lance Stroll sort de son Aston Martin après son accident.

Au quatrième tour, Pérez dépasse Leclerc au premier virage et s'empare de la seconde place, à plus de deux secondes de Verstappen. Suivent ensuite Piastri et Alonso, à cinq et six secondes de la tête. Plus loin, Bearman s'est maintenu en 11e place, aux prises avec Yuki Tsunoda devant lui et Kevin Magnussen derrière.

Au sixième tour, Lance Stroll, alors neuvième, sort de piste au virage 23 et vient s'encastrer dans le Tecpro. Le Canadien a cassé sa biellette de direction à gauche en touchant le mur à l'intérieur et n'a ensuite rien pu faire. Le Safety Car est déployé : le top 5, entre autres, décide de repasser par les stands pour chausser les pneus durs (blancs), mais pas Norris ni Hamilton qui se retrouvent respectivement 1er et 3e. Red Bull est soupçonné d'avoir effectué un unsafe release au moment de libérer Pérez sur le chemin d'Alonso. Le Mexicain sera sanctionné de 5 secondes de pénalité.

La course est relancée au début du 10e des 50 tours au programme. Norris reste devant Verstappen, Hamilton et Pérez. Menacé par Piastri, Leclerc maintient sa cinquième position. Alors que Magnussen et Albon ont bien failli s'accrocher à haute vitesse (ce qui entraînera une pénalité de 10 secondes pour le Danois), Bearman se joue de Tsunoda au premier virage. Le temps de chauffer les pneus, les Red Bull passent à l'action : Verstappen passe Norris et Pérez passe Hamilton au début du 13e tour. Le septuple Champion du monde est ensuite dépassé par Leclerc au début de la 15e boucle.

Hamilton-Piastri, duel au long cours

Après 15 tours, justement, Verstappen compte 3 secondes d'avance sur Norris, 4 sur Pérez, 6 sur Leclerc et 8 sur Hamilton, le pilote Mercedes étant sous la pression de Piastri. L'Australien tente d'ailleurs sa chance au premier virage du 17e tour, mais coupe le virage après un léger contact et doit donc rendre la position. Pérez se débarrasse de Norris au passage suivant, les deux Red Bull retrouvant donc les commandes.

Au bout de 20 tours, Verstappen dispose de 6 secondes d'avance sur Pérez, 9 sur Norris, 10 sur Leclerc et 13 sur le duo Hamilton/Piastri. Bearman passe enfin Hülkenberg pour la neuvième place ; il se retrouve à cinq secondes de Russell. Étonnamment, Hamilton continue de résister à Piastri au cinquième rang, alors que Magnussen est à nouveau sanctionné de 10 secondes pour avoir cette fois tiré un avantage d'un passage hors piste dans une lutte face à Tsunoda.

Lewis Hamilton a animé la course dans ses luttes avec les McLaren.

À mi-course, Verstappen dispose de 7 secondes sur Pérez et 14 sur Norris. Le pilote McLaren est sous pression de Leclerc désormais, qui finit par le doubler au début du 27e tour grâce au DRS. Le Britannique est invité à poursuivre son relais par son écurie, d'autant plus qu'il compte 4,5 secondes d'avance sur Hamilton, qui se maintient toujours devant Piastri. La principale animation à ce stade de la course est la lutte pour la 12e place, avec un train de cinq voitures composé de Magnussen, Ocon, Tsunoda, Albon et Sargeant, et bientôt six avec Ricciardo. Le Danois applique clairement une stratégie d'équipe en ralentissant le groupe, stratégie qui fonctionne puisque Hülkenberg peut s'arrêter et repartir devant ce beau monde. Magnussen en est félicité à la radio.

Au 35e tour, Piastri semble enfin en position de dépasser Hamilton mais il se manque au premier freinage et conclut le dépassement hors piste. Il doit encore laisser repasser le Britannique. Finalement, la McLaren passe devant la Mercedes au 36e tour... quand Hamilton passe par les stands pour chausser les pneus tendres. Il ressort neuvième, à huit secondes de Bearman. Norris s'arrête au tour suivant pour monter des tendres ; malgré un arrêt un peu lent, il ressort avec un peu plus d'une seconde d'avance sur le #44.

Bearman résiste à Norris et Hamilton

Alors que Verstappen est en contrôle aux commandes à dix tours du terme, 8 secondes devant Pérez et 21 secondes devant Leclerc, Hamilton met la pression sur Norris pour la huitième place même si son compatriote résiste. Les écarts se resserrent progressivement entre Alonso et Russell pour la cinquième place, et entre Bearman et le duo Norris-Hamilton. La bataille entre ces deux derniers pourrait être le meilleur tout du pilote Ferrari.

Et progressivement, il devient clair que Norris ne parvient pas à combler suffisamment vite l'écart. Alors que Ricciardo s'offre un tête-à-queue dans le premier virage, sans conséquences, Bearman consolide son top 7.

Max Verstappen remporté sa 56e course en F1, devant Sergio Pérez (dont la pénalité n'entraîne pas de recul de positions) et loin devant Charles Leclerc, le Monégasque s'offrant le meilleur tour sur la ligne d'arrivée. Piastri, Alonso, Russell, Bearman, Norris, Hamilton et Hülkenberg complètent le top 10.

Résultats du GP d'Arabie saoudite 2024 de F1