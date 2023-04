Course - Verstappen triomphe à l'issue d'une farce

Max Verstappen s'élançait de la pole position devant les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton pour ce Grand Prix d'Australie, suivies par Fernando Alonso et Carlos Sainz Jr. Bon dernier en Q1 après une énième faute de pilotage, Sergio Pérez s'élançait de la voie des stands après des changements de pièces sur son unité de puissance et des modifications de ses réglages ; c'était également le cas de Valtteri Bottas. Ils en ont profité pour s'élancer en durs et tendres respectivement, alors que le top 8 était en mediums.

Verstappen en difficulté, Leclerc dans les graviers

À l'extinction des feux, l'envol de Russell était légèrement meilleur que celui de Verstappen, et l'Anglais s'est immiscé à l'intérieur avec succès pour s'emparer de la tête de l'épreuve. Mis en difficulté, le Néerlandais a ensuite dû céder face à Hamilton. Plus loin, une touchette entre Lance Stroll et Charles Leclerc a expédié la Ferrari dans le bac à gravier du virage 3, provoquant une intervention de la voiture de sécurité.

Plusieurs pilotes en ont profité pour rentrer au stand : Ocon, Zhou, Bottas, Sargeant et Pérez. L'Américain et le Mexicain ont chaussé des durs et n'avaient donc potentiellement plus d'arrêt au stand à effectuer.

Le crash d'Albon change la donne

La course a repris ses droits au quatrième tour, avec Russell en tête devant Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso et Alexander Albon. Le trio de tête est resté dans un mouchoir de poche et a commencé à distancer la concurrence, jusqu'à un accident d'Albon au virage 6 qui a provoqué une nouvelle neutralisation de l'épreuve par la voiture de sécurité.

Cette fois, Russell et Sainz ont décidé de rentrer au stand afin de troquer leurs mediums pour des durs, laissant Hamilton et Verstappen en tête de l'épreuve devant les Aston Martin... mais le drapeau rouge a alors été agité, permettant aux autres concurrents de changer de pneus à leur tour sans perte de temps. Russell et Sainz se sont donc retrouvés septième et onzième. "Ce n'est pas votre faute, les gars. C'était une bonne décision", a fait savoir le pilote Mercedes à son écurie via la radio.

Verstappen reprend la tête

La course a été relancée avec un départ arrêté, avec tous les pilotes du top 10 en durs. Hamilton a bien maîtrisé cette nouvelle extinction des feux, conservant la tête devant Verstappen et Alonso, alors que Pierre Gasly et Russell se sont hissés aux quatrième et cinquième rangs devant Stroll. Plus loin, un contact avec Esteban Ocon a envoyé l'AlphaTauri de Nyck de Vries dans les airs, mais le Néerlandais a pu continuer la course.

Dès que le DRS a été activé, Verstappen a profité de sa vitesse de pointe supérieure pour s'emparer de la tête avec une facilité déconcertante face à Hamilton. Le pilote Red Bull a creusé un écart supérieur à trois secondes en l'espace de trois tours. Pendant ce temps, son coéquipier Pérez se faisait remarquer avec un dépassement musclé sur Kevin Magnussen dans la chicane rapide, pour le gain de la 14e place. Il allait faire de même sur Ocon quelques instants plus tard, puis dépasser Oscar Piastri par l'extérieur au même endroit.

Russell abandonne

Russell, lui, a pris l'avantage sur Gasly et n'avait que trois secondes de retard sur Hamilton malgré sa mésaventure... jusqu'à ce que l'unité de puissance de sa Flèche d'Argent rende l'âme, avec une neutralisation par la voiture de sécurité virtuelle à la clé.

Au 25e tour, Sainz a enfin trouvé l'ouverture sur Gasly pour la quatrième place, par l'intérieur au virage 3. L'Ibère avait alors dix secondes de retard sur Verstappen, alors que Hamilton et Alonso étaient relégués à six et huit secondes du leader respectivement. Ocon, lui, a signé une manœuvre similaire à celle de Pérez sur Piastri, également sur la McLaren, avant de prendre place dans le top 10 aux dépens de Yuki Tsunoda.

L'écart entre Verstappen et Hamilton a atteint dix secondes au 41e des 58 tours. Pérez, lui, a poursuivi sa remontée avec des dépassements sur Lando Norris et Nico Hülkenberg. Verstappen est sorti dans l'herbe à l'avant-dernier virage, ce qui lui a coûté trois secondes sur Hamilton, mais il conservait une saine avance de huit secondes.

Drapeau rouge et crashs en pagaille

Hülkenberg, pour sa part, occupait la huitième place lorsqu'il a été dépassé par Norris et est passé par le bac à gravier en conséquence. C'est alors que son coéquipier Magnussen a étrangement percuté le mur à la sortie du virage 2, provoquant... un nouveau drapeau rouge, après 55 des 58 tours au programme ! Les pilotes n'ont pas manqué de manifester leur étonnement face à une mesure aussi drastique.

Or, cet ultime départ a été un véritable chaos. Sainz a envoyé Alonso en tête-à-queue, Gasly et Pérez sont passés dans l'herbe, puis les Alpine ont connu un violent accrochage avant que Stroll ne sorte de piste à son tour. De Vries et Sargeant ont également été contraints à l'abandon.

La hiérarchie était chamboulée : Verstappen menait devant Hamilton, Sainz, Hülkenberg, Tsunoda, Norris, Piastri, Zhou, Bottas, Pérez, un Alonso absolument furieux et Stroll. Le dernier tour a finalement été effectué avec le classement sur la grille de départ précédente, en excluant les monoplaces contraintes à l'abandon : Alpine perdait gros. Sainz aussi, car son accrochage avec Alonso au restart lui a malgré tout coûté une pénalité de cinq secondes ! "C'est inacceptable", a jugé l'intéressé.

Ainsi, Verstappen s'est imposé devant Hamilton, Alonso, Stroll, Pérez, Norris, Hülkenberg (qui s'est immobilisé en bord de piste après l'arrivée), Piastri, Zhou, Tsunoda, Bottas et Sainz. C'était le jackpot pour McLaren, pour qui l'affaire était jusqu'alors mal engagée.

Grand Prix d'Australie 2023