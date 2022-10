Course - Verstappen triomphe de Hamilton, Red Bull sacré

C'est dans une atmosphère particulière que les pilotes et les équipes se sont retrouvés sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis, dix-neuvième manche de la saison 2022. La veille, le décès de Dietrich Mateschitz, cofondateur de la marque Red Bull, avait été annoncé, alors que son équipe première était en passe de remporter son premier titre constructeurs depuis près de dix ans.

Seul Ferrari pouvait encore empêcher le taureau rouge de prendre la couronne à Austin, encore fallait-il inscrire 19 points de plus que Red Bull Racing. La Scuderia a prouvé en qualifications qu'il faudrait compter sur elle pour la victoire puisque ses pilotes ont signé les deux meilleurs chronos, toutefois Charles Leclerc a écopé de dix places de pénalité après divers changements d'éléments moteur, laissant le poleman Carlos Sainz seul face à Max Verstappen.

Leclerc n'était pas le seul pilote sanctionné sur la grille : Sergio Pérez (neuvième), Fernando Alonso (quatorzième), Zhou Guanyu (dix-huitième) et Yuki Tsunoda (dix-neuvième) ont tous reculé de cinq places. Quant à Esteban Ocon, il devait s'élancer depuis la voie des stands.

Le temps était ensoleillé et les températures douces pour le départ, avec 29°C dans l'air et 34°C sur la piste. Les stratégies pneumatiques étaient assez simples pour ce premier relais de course, avec l'ensemble du peloton en gommes mediums à l'exception de Magnussen, Alonso, Schumacher et Ocon, en durs.

Sainz perd tout au départ

À l'extinction des feux, Verstappen a surpris Sainz et pris les commandes avant même d'atteindre le premier virage. Et la course de l'Espagnol a pris un tournant pour le pire lorsqu'il s'est fait percuter et envoyer en tête-à-queue par George Russell, un peu présomptueux dans son freinage. En mesure de repartir, Sainz a dû cependant renoncer dès la fin du premier tour en raison des dégâts subis par sa monoplace.

C'est donc Verstappen qui menait dans les premiers kilomètres, devant Hamilton et un surprenant Lance Stroll. Malgré le choc avec Sainz, Russell a pu éviter de passer par les stands et occupait la quatrième position, devant Vettel, Pérez, Norris, Gasly, Leclerc et Albon. Le pilote Mercedes a toutefois écopé de cinq secondes de pénalité.

Doucement mais surement, le tandem de tête prenait de l'avance sur Stroll, qui faisait bouchon. Avec l'aide du DRS, Russell a pu trouver l'ouverture sur le Canadien dans le cinquième tour, alors que les caméras de télévision révélaient que l'une des plaques d'extrémité de l'aileron avant de Sergio Pérez menaçait de se détacher. L'élément a fini par céder dans la ligne droite opposée, pendant son dépassement sur Vettel. À noter que le drapeau noir et orange ne lui a pas été présenté.

Après dix tours, Verstappen, qui se plaignait des rafales de vent, ne comptait qu'une petite avance de 3,5 secondes sur Hamilton, Russell étant repoussé à dix secondes et menacé par Pérez. Les Aston Martin de Stroll et Vettel complétaient le top 6 mais se préparaient à se faire engloutir par Leclerc, qui est parvenu à éviter les pièges du départ. Derrière le Monégasque se trouvaient Gasly, Norris et Bottas.

Au même moment, Albon et Zhou, en lutte pour les points, donnaient le coup d'envoi de la première salve d'arrêts au stand. Chez les leaders, Hamilton a tenté de faire l'undercut sur Verstappen dans la 13e boucle mais il a regagné la piste dans le trafic. Le Néerlandais a répliqué au tour suivant, pour prendre les mêmes gommes, et s'est maintenu assez facilement devant le septuple Champion du monde. De leur côté, Leclerc, Vettel et Alonso prolongeaient leur premier relais.

Une stratégie d'attente qui s'est avérée payante, puisque le tête-à-queue éliminatoire de Valtteri Bottas au 18e tour a provoqué la sortie du Safety Car. La neutralisation les a aidés à perdre le moins de temps possible au stand, offrant la quatrième place à Leclerc, la sixième à Vettel et la neuvième à Alonso. Russell était quant à lui tombé au cinquième rang, conséquence de sa pénalité purgée dans les stands quelques tours plus tôt.

Alonso s'envole sur Stroll

Verstappen a parfaitement géré sa réaccélération, se créant un petit matelas d'avance à la relance. Mais quelques instants plus tard, le chaos : dans la ligne droite opposée, Alonso s'est blotti dans le diffuseur de Stroll et a tenté de le doubler, néanmoins le Canadien s'est déporté pour protéger sa position, ce qui a résulté en un accident impressionnant. Le train avant d'Alonso a décollé sur plusieurs mètres tandis que l'Aston Martin était envoyée en toupie, répandant une folle quantité de carbone sur la piste.

De manière très étonnante, l'Espagnol a pu continuer sa course, avec un passage par les stands obligatoire. Le Safety Car a immédiatement fait son retour afin de permettre aux commissaires de nettoyer la piste, et Gasly a écopé plus tard d'une pénalité de cinq secondes pour avoir laissé un écart trop important avec la voiture devant lui lors de cette neutralisation.

Le leader Verstappen n'a pas tremblé à la relance, en dépit d'une alerte passagère sur sa voiture. De son côté, Leclerc faisait l'amère constatation que la Red Bull de Pérez était particulièrement rapide en ligne droite. Il lui a donc fallu beaucoup de courage, et beaucoup de confiance en ses freins, pour s'emparer de la troisième position en se jetant à l'intérieur au bout de la ligne droite opposée.

À moins de deux secondes de la tête de course, Hamilton a de nouveau tenté l'undercut, dans le 34e tour. Et celui-ci a plutôt bien fonctionné : Verstappen a en effet perdu près de dix secondes lors de son arrêt en raison d'un pistolet pneumatique défectueux, laissant le Britannique et même Leclerc le dépasser ! Contrairement à ses adversaires, qui étaient retournés sur les mediums, Hamilton avait repris des durs.

Course-poursuite pour la victoire

Une fois son dépassement sur Leclerc achevé, quelques tours plus tard, Verstappen devait encore combler un retard de quatre secondes sur Hamilton. Le Néerlandais avait certes l'avantage de performance offert par la gomme medium, mais le début de course a prouvé que son usure était rapide.

À dix tours du but, l'écart entre les deux hommes était tombé à deux secondes. Troisième, Leclerc perdait de plus en plus de terrain mais conservait une petite avance sur Pérez. Bien placé pour prendre la sixième place, Vettel a lui aussi vu l'un des pistolets pneumatiques de son équipe se gripper. Son arrêt de 16 secondes l'a expédié dans le ventre mou du peloton.

Au 50e tour de course, Verstappen était solidement installé dans la zone DRS de Hamilton. Et le Champion du monde en titre n'a pas tergiversé en portant une attaque dans le même tour ! En se jetant à l'intérieur au bout de la ligne droite opposée, Verstappen a repris les commandes. Hamilton était sans défense.

La victoire du Néerlandais n'était pas assurée toutefois, le drapeau noir et blanc lui a été présenté en raison de ses nombreuses excursions hors des limites de la piste. Un nouvel écart aurait été synonyme de pénalité. Mais Verstappen est resté sage et a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, son 13e succès de la saison. Hamilton a tout donné mais a dû se contenter de la deuxième place, devant Leclerc. Pérez a pris la quatrième place, scellant ainsi le titre constructeurs de Red Bull. Russell, Norris, Alonso, Vettel, Magnussen et Tsunoda ont complété le top 10.

Grand Prix des États-Unis