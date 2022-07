Course - Verstappen vainqueur, Leclerc et Ferrari en perdition

Charles Leclerc s'élançait de la pole position au Circuit Paul Ricard, devant les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez. Suivaient Lewis Hamilton, Lando Norris et George Russell, Carlos Sainz étant relégué en fond de grille par des pénalités moteur.

La gestion des pneus s'annonçait compliquée avec une soixantaine de degrés au sol, et tous les pilotes ont pris le départ en mediums, à l'exception de Valtteri Bottas, Pierre Gasly et Carlos Sainz.

Hamilton sépare les Red Bull

Hamilton s'est emparé de la troisième place aux dépens de Pérez à l'exctinction des feux, alors qu'un envol fulgurant de Fernando Alonso l'a vu se propulser au cinquième rang devant Russell et Norris. Plus loin, Esteban Ocon et Yuki Tsunoda se sont accrochés dans la chicane, le pilote Alpine prenant la neuvième position tandis que le Japonais se retrouvait bon dernier. Ocon a écopé de cinq secondes de pénalité.

Verstappen et Pérez se sont maintenus à moins d'une seconde de Leclerc et Hamilton respectivement, pendant que Russell récupérait la cinquième place brièvement occupée par Alonso. Les pilotes Red Bull n'ont toutefois pas trouvé l'ouverture, et Pérez a pris du recul : après dix tours, Leclerc menait avec une seconde d'avance sur Verstappen, sept sur Hamilton, dix sur Pérez et onze sur Russell. Pendant ce temps, Sainz est remonté dans le top 10 au 13e tour.

Verstappen est le premier des leaders à être rentré au stand, au 16e passage. Il a repris la piste septième, deux secondes derrière Lando Norris.

Leclerc dans le mur !

Ferrari n'a pas immédiatement réagi à l'arrêt de Verstappen, et au 18e tour, coup de théâtre : Charles Leclerc a percuté le mur au Beausset ! La fureur du Monégasque était totale. La course été neutralisée par la voiture de sécurité, et tous les pilotes qui n'étaient pas encore passés par la voie des stands l'ont fait.

Verstappen menait donc devant Hamilton, Pérez, Russell, Alonso, Norris, Ricciardo, Sainz et Ocon (l'Espagnol ayant réalisé malgré luiun unsafe release, qui a lui valu cinq secondes de pénalité). Sainz a dépassé les McLaren dès le tour de la relance avant de se défaire d'Alonso pour intégrer le top 5. Pendant ce temps, en queue de peloton, Zhou Guanyu a perdu le contrôle au Beausset et percuté Mick Schumacher, écopant lui aussi d'une sanction de cinq secondes.

À la mi-course, le top 5 se tenait en sept secondes, avec trois secondes et demie entre Verstappen et Hamilton, tandis que trois secondes seulement séparaient le quatuor Hamilton-Pérez-Russell-Sainz. Ce dernier a trouvé l'ouverture sur Russell au 30e tour, par l'extérieur à Signes. Un nouvel incident a eu lieu plus loin dans le classement, à savoir une collision entre Latifi et Magnussen, quelque peu tassé par la Williams. Le Danois a été contraint à l'abandon.

Sainz se hisse sur le podium... mais rentre au stand

Au 40e tour, les 13 premiers pilotes du classement n'avaient toujours fait qu'un seul arrêt au stand, et Verstappen comptait désormais huit secondes d'avance sur Hamilton, 11 sur Pérez, 12 sur Sainz, 15 sur Russell et 35 sur Alonso. Ferrari a envisagé un second changement de pneus, à seulement 13 boucles de l'arrivée, mais Sainz a refusé... et a doublé Pérez au tour suivant ! Russell a tenté de s'engouffrer dans la brèche par la suite à la chicane, mais a tassé le Mexicain hors de la piste.

Sainz est finalement rentré au stand à onze tours du but, et a chaussé des mediums. Il a repris la piste seulement neuvième et a longuement exprimé son mécontentement à la radio.

Zhou est tombé en panne dans le 50e tour, mais la course n'a été neutralisée que par une voiture de sécurité virtuelle, et il n'y a pas eu d'arrêt au stand supplémentaire. Cependant, Pérez s'est fait surprendre par Russell lorsque le drapeau vert a été agité, et a laissé filer le podium !

Pendant ce temps, un Max Verstappen pas aussi flamboyant qu'à d'autres moments mais très solide néanmoins a remporté la victoire avec une dizaine de secondes d'avance sur Hamilton, Russell permettant à Mercedes d'être représenté deux fois sur le podium. Pérez était quatrième devant Sainz, Alonso, Norris, Ocon, Ricciardo et Stroll. Ce dernier a résisté de justesse à un assaut de son coéquipier Sebastian Vettel au dernier virage.

Grand Prix de France 2022